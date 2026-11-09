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FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP
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Ligue 1'de 10. haftanın özeti: Marsilya, Bollaert'ta Lens'i kıl payı geçti; PSG kasım ayında tüm maçlarını kazanmayı sürdürdü, Monaco Le Mans'ta tökezledi

1. Lig
Marseille
Paris Saint-Germain
Lille
Nice
Brest
Lorient
Toulouse
Paris FC
AS Monaco
Le Mans
Lens
Rennes
Lyon
Auxerre
Le Havre
Angers
Strasbourg
Troyes

Ligue 1’de 10. haftanın kapsamlı değerlendirmesi. Yaklaşan millî maç arası ve 11. hafta karşılaşmaları öncesinde 10. hafta sonuçlarını, öne çıkan gelişmeleri, dikkat çeken bireysel performansları ve bol gollü heyecan dolu maçları inceliyoruz.

2026/27 Ligue 1 sezonunun 10. haftası Fransa genelinde heyecanlı anlara sahne oldu. Haftanın öne çıkan sonucunda Marseille, Stade Bollaert-Delelis'de Lens'i deplasmanda mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Paris Saint-Germain, evinde zorlanarak da olsa tek farkla kazanıp ivmesini sürdürdü. LOSC Lille, Rennes deplasmanından üç puanla dönerken lige yeni yükselen Le Mans, şampiyonluk mücadelesi veren Monaco ile çekişmeli bir maçta berabere kaldı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP

    RC Lens 1-2 Olympique de Marseille

    Olympique de Marseille, pazar akşamı Stade Bollaert-Delelis'de oynanan hararetli karşılaşmadan üç puanla ayrıldı. Amine Gouiri, 2. dakika dolmadan attığı golle OM'ye ideal bir başlangıç yaptırdı. Lens, 20. dakikada Florian Thauvin'in VAR incelemesinin ardından geçerli sayılan beraberlik golüyle karşılık verdi. Mücadelede denge 82. dakikaya kadar bozulmadı. Oyuna sonradan giren Keyliane Abdallah, Marseille'e galibiyeti getiren golü atarak ev sahibi taraftarları susturdu.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-TROYESAFP

    Paris Saint-Germain 1-0 ES Troyes AC

    Son şampiyon Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te ES Troyes AC'yi kontrollü bir oyunla 1-0 mağlup etti. Luis Enrique'nin ekibi maç boyunca topa sahip olma üstünlüğünü elinde tuttu, golü bulduktan sonra da Troyes'a maça dönmek için net bir fırsat tanımayacak şekilde tempoyu kontrol etti.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-LILLEAFP

    Stade Rennais FC 1-2 LOSC Lille

    LOSC Lille, Roazhon Park'ta disiplinli bir deplasman performansı sergileyerek Stade Rennais FC'yi 2-1 mağlup etti. Lille, her iki yarıda da geçiş hücumlarından yararlanarak oyunun kontrolünü ele aldı. Rennes ikinci yarıda karşılık verse de Lille son bölümdeki baskıya direnerek üç puanı hanesine yazdırdı.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-MONACOAFP

    Le Mans FC 1-1 AS Monaco

    Üst lige yükselen Le Mans FC, Stade Marie-Marvingt'te AS Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Monaco, maçı kazanmasını sağlayacak fırsatlar yakalasa da Le Mans'ın organize savunmasını aşamadı. İki takım birer puanla sahadan ayrılırken Monaco, zirve yarışında kritik puan kaybetti.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-LYONAFP

    Stade Brestois 29 2-0 Olympique Lyonnais

    Stade Brestois 29, Stade Francis-Le Blé'deki iç saha maçında üstün bir performans sergileyerek Olympique Lyonnais'yi 2-0 mağlup etti. Lyon'un hücum hattına 90 dakika boyunca fırsat tanımayan Brest, yakaladığı en iyi fırsatları değerlendirerek gol yemeden galibiyete ulaştı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-NICEAFP

    Angers SCO 0-2 OGC Nice

    OGC Nice, Raymond Kopa Stadyumu'nda Angers SCO'yu 2-0 yenerek deplasmandaki etkileyici performansını sürdürdü. Nice orta sahadaki mücadelede kontrolü ele alıp kritik anlarda goller bulurken Angers, konuk ekibin hücumdaki hızını kesmeye çalışırken üç sarı kart gördü.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LORIENTAFP

    Le Havre AC 0-2 FC Lorient

    FC Lorient, Stade Océane'da Le Havre AC'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek bulduğu fırsatları iyi değerlendirdi. Kontrataklarla sonuca giden Lorient, ikinci yarının sonuna eklenen sekiz dakika boyunca ceza sahasını kararlılıkla savundu.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PARIS FCAFP

    AJ Auxerre 0-1 Paris FC

    Paris FC, Stade de l'Abbé-Deschamps'ta AJ Auxerre'i 1-0 mağlup ederek en üst ligdeki dikkat çekici sezonunu sürdürdü. Başkent ekibi, rakibinin fiziksel baskısına dayanıp üstünlüğünü korudu ve tek golün yeterli olduğu bu zorlu deplasman galibiyetiyle puan tablosunda daha da yükseldi.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-STRASBOURGAFP

    Toulouse FC 3-1 RC Strasbourg Alsace

    Toulouse FC, cuma akşamı Stadium de Toulouse'da RC Strasbourg Alsace'ı 3-1 yenerek hafta sonunun maçlarına eğlenceli bir başlangıç yaptı. Toulouse'un hücum hattı başından itibaren etkiliydi ve Strasbourg ikinci yarıda bir gol bulsa da üç gol atarak maçı rakibi için ulaşılmaz hâle getirdi.