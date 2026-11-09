Ligue 1'de 10. haftanın özeti: Marsilya, Bollaert'ta Lens'i kıl payı geçti; PSG kasım ayında tüm maçlarını kazanmayı sürdürdü, Monaco Le Mans'ta tökezledi

Toulouse FC, cuma akşamı Stadium de Toulouse'da RC Strasbourg Alsace'ı 3-1 yenerek hafta sonunun maçlarına eğlenceli bir başlangıç yaptı. Toulouse'un hücum hattı başından itibaren etkiliydi ve Strasbourg ikinci yarıda bir gol bulsa da üç gol atarak maçı rakibi için ulaşılmaz hâle getirdi.