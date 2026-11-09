2026/27 Ligue 1 sezonunun 10. haftası Fransa genelinde heyecanlı anlara sahne oldu. Haftanın öne çıkan sonucunda Marseille, Stade Bollaert-Delelis'de Lens'i deplasmanda mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Paris Saint-Germain, evinde zorlanarak da olsa tek farkla kazanıp ivmesini sürdürdü. LOSC Lille, Rennes deplasmanından üç puanla dönerken lige yeni yükselen Le Mans, şampiyonluk mücadelesi veren Monaco ile çekişmeli bir maçta berabere kaldı.
Ligue 1'de 10. haftanın özeti: Marsilya, Bollaert'ta Lens'i kıl payı geçti; PSG kasım ayında tüm maçlarını kazanmayı sürdürdü, Monaco Le Mans'ta tökezledi
- AFP
RC Lens 1-2 Olympique de Marseille
Olympique de Marseille, pazar akşamı Stade Bollaert-Delelis'de oynanan hararetli karşılaşmadan üç puanla ayrıldı. Amine Gouiri, 2. dakika dolmadan attığı golle OM'ye ideal bir başlangıç yaptırdı. Lens, 20. dakikada Florian Thauvin'in VAR incelemesinin ardından geçerli sayılan beraberlik golüyle karşılık verdi. Mücadelede denge 82. dakikaya kadar bozulmadı. Oyuna sonradan giren Keyliane Abdallah, Marseille'e galibiyeti getiren golü atarak ev sahibi taraftarları susturdu.
- AFP
Paris Saint-Germain 1-0 ES Troyes AC
Son şampiyon Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te ES Troyes AC'yi kontrollü bir oyunla 1-0 mağlup etti. Luis Enrique'nin ekibi maç boyunca topa sahip olma üstünlüğünü elinde tuttu, golü bulduktan sonra da Troyes'a maça dönmek için net bir fırsat tanımayacak şekilde tempoyu kontrol etti.
- AFP
Stade Rennais FC 1-2 LOSC Lille
LOSC Lille, Roazhon Park'ta disiplinli bir deplasman performansı sergileyerek Stade Rennais FC'yi 2-1 mağlup etti. Lille, her iki yarıda da geçiş hücumlarından yararlanarak oyunun kontrolünü ele aldı. Rennes ikinci yarıda karşılık verse de Lille son bölümdeki baskıya direnerek üç puanı hanesine yazdırdı.
- AFP
Le Mans FC 1-1 AS Monaco
Üst lige yükselen Le Mans FC, Stade Marie-Marvingt'te AS Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Monaco, maçı kazanmasını sağlayacak fırsatlar yakalasa da Le Mans'ın organize savunmasını aşamadı. İki takım birer puanla sahadan ayrılırken Monaco, zirve yarışında kritik puan kaybetti.
- AFP
Stade Brestois 29 2-0 Olympique Lyonnais
Stade Brestois 29, Stade Francis-Le Blé'deki iç saha maçında üstün bir performans sergileyerek Olympique Lyonnais'yi 2-0 mağlup etti. Lyon'un hücum hattına 90 dakika boyunca fırsat tanımayan Brest, yakaladığı en iyi fırsatları değerlendirerek gol yemeden galibiyete ulaştı.
- AFP
Angers SCO 0-2 OGC Nice
OGC Nice, Raymond Kopa Stadyumu'nda Angers SCO'yu 2-0 yenerek deplasmandaki etkileyici performansını sürdürdü. Nice orta sahadaki mücadelede kontrolü ele alıp kritik anlarda goller bulurken Angers, konuk ekibin hücumdaki hızını kesmeye çalışırken üç sarı kart gördü.
- AFP
Le Havre AC 0-2 FC Lorient
FC Lorient, Stade Océane'da Le Havre AC'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek bulduğu fırsatları iyi değerlendirdi. Kontrataklarla sonuca giden Lorient, ikinci yarının sonuna eklenen sekiz dakika boyunca ceza sahasını kararlılıkla savundu.
- AFP
AJ Auxerre 0-1 Paris FC
Paris FC, Stade de l'Abbé-Deschamps'ta AJ Auxerre'i 1-0 mağlup ederek en üst ligdeki dikkat çekici sezonunu sürdürdü. Başkent ekibi, rakibinin fiziksel baskısına dayanıp üstünlüğünü korudu ve tek golün yeterli olduğu bu zorlu deplasman galibiyetiyle puan tablosunda daha da yükseldi.
- AFP
Toulouse FC 3-1 RC Strasbourg Alsace
Toulouse FC, cuma akşamı Stadium de Toulouse'da RC Strasbourg Alsace'ı 3-1 yenerek hafta sonunun maçlarına eğlenceli bir başlangıç yaptı. Toulouse'un hücum hattı başından itibaren etkiliydi ve Strasbourg ikinci yarıda bir gol bulsa da üç gol atarak maçı rakibi için ulaşılmaz hâle getirdi.
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