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FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP
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Ligue 1 5. hafta özeti: PSG, Le Classique'te Marsilya'yı mağlup etti, Lyon Rennes'i farklı geçti, Monaco ise Lens'i kıl payı yendi

1. Lig
Paris Saint-Germain
AS Monaco
Lyon
Lille
Strasbourg
Rennes
Lens
Marseille
Paris FC
Auxerre
Brest
Lorient
Toulouse
Angers
Le Havre
Le Mans
Troyes
Nice

Ligue 1'de beşinci hafta sonunun kapsamlı maç günü değerlendirmesi. Altıncı hafta karşılaşmaları öncesinde 5. haftanın sonuçlarını, öne çıkan hikâyeleri, dikkat çeken bireysel performansları ve bol gollü maçları ele alıyoruz.

2026/27 Ligue 1 sezonunun 5. haftasında heyecan dolu maçlar oynandı; haftanın öne çıkan sonucu, Paris Saint-Germain'in Stade Vélodrome'da Olympique de Marseille karşısında deplasmanda kritik bir derbi galibiyeti alması oldu. Diğer yandan Olympique Lyonnais, Rennes karşısında hücum dersi verdi ve Monaco, sahasında Lens'e karşı zorlu geçen maçta üç puanı aldı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    Olympique de Marseille 1-2 Paris Saint-Germain

    Paris Saint-Germain, Stade Vélodrome'da ezeli rakibi Olympique de Marseille'i 2-1 yenerek Le Classique'te üstünlüğü elde etti. Konuk ekipte Ferran Torres 66. dakikada gol perdesini açtı, Angel Gomes ise 72. dakikada OM adına eşitliği sağladı. Marquinhos, 74. dakikada PSG'yi kısa süre içinde yeniden öne geçirdi. Marseille, Timothy Weah'ın ikinci sarı kartı görmesinin ardından son 15 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENSAFP

    AS Monaco 2-1 RC Lens

    AS Monaco, Stade Louis II'de RC Lens'i 2-1'lik skorla mağlup ederek lig sıralamasının üst basamaklarındaki yerini korudu. Monaco, geçiş hücumlarında birçok fırsat üreterek öne geçti ve Lens'in ikinci yarıdaki istekli tepkisine direnip üç puanı aldı.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-LYON-RENNESAFP

    Olympique Lyonnais 4-0 Stade Rennais FC

    Olympique Lyonnais, Parc Olympique Lyonnais'daki iç saha maçında üstün bir performans sergileyerek Stade Rennais FC'yi 4-0 mağlup etti. Lyon, maç boyunca temponun kontrolünü elinde tuttu ve Rennes savunmasını dört kez aşarak hafta sonunun en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-STRASBOURGAFP

    Paris FC 2-1 RC Strasbourg Alsace

    Ligue 1'e yükselen Paris FC, Stade Jean-Bouin'de RC Strasbourg Alsace'ı sahasında 2-1 yenerek etkileyici serisini sürdürdü. Paris FC, iki yarıda da yakaladığı kritik fırsatları gole çevirdi ve Strasbourg'un maçın son bölümündeki baskısına direnerek bir galibiyet daha aldı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-LILLEAFP

    OGC Nice 2-1 LOSC Lille

    OGC Nice, Allianz Riviera'da LOSC Lille'ı 2-1 mağlup etti. Nice, son üçlü bölgede gösterdiği etkinliği kullanarak çekişmeli geçen karşılaşmada Lille'ı geride bıraktı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LE HAVREAFP

    Toulouse FC 3-2 Le Havre AC

    Toulouse FC, Stadium de Toulouse'daki beş gollü nefes kesen maçta Le Havre AC'yi 3-2 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Her iki takım da hücumda etkili anlar yaşadı, ancak Toulouse son bölümde bulduğu belirleyici golle üç puanın sahibi oldu.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-TROYESAFP

    Angers SCO 2-0 ES Troyes AC

    Angers SCO, Raymond Kopa Stadyumu'nda sergilediği disiplinli performansla ES Troyes AC'yi 2-0 mağlup etti. Angers, Troyes karşısında topa sahip olmayı kontrol etti ve kalesini gole kapattı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-BRESTAFP

    AJ Auxerre 2-1 Stade Brestois 29

    AJ Auxerre, Stade de l'Abbé-Deschamps'ta Stade Brestois 29'u 2-1 mağlup etti. Auxerre, duran toplarda yarattığı önemli fırsatlarla üstünlüğü kurdu ve uzatma dakikalarının son bölümünde savunmada ayakta kalarak bunu korudu.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-LORIENTAFP

    Le Mans FC 2-1 FC Lorient

    Le Mans FC, Stade Marie-Marvingt'te FC Lorient karşısında sahasında 2-1'lik önemli bir galibiyet aldı. Yükselen ekip, geçiş hücumlarını iyi değerlendirerek öne geçti ve Lorient'i durdurarak üç puanın sahibi oldu.