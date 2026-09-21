2026/27 Ligue 1 sezonunun 5. haftasında heyecan dolu maçlar oynandı; haftanın öne çıkan sonucu, Paris Saint-Germain'in Stade Vélodrome'da Olympique de Marseille karşısında deplasmanda kritik bir derbi galibiyeti alması oldu. Diğer yandan Olympique Lyonnais, Rennes karşısında hücum dersi verdi ve Monaco, sahasında Lens'e karşı zorlu geçen maçta üç puanı aldı.
Ligue 1 5. hafta özeti: PSG, Le Classique'te Marsilya'yı mağlup etti, Lyon Rennes'i farklı geçti, Monaco ise Lens'i kıl payı yendi
- AFP
Olympique de Marseille 1-2 Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain, Stade Vélodrome'da ezeli rakibi Olympique de Marseille'i 2-1 yenerek Le Classique'te üstünlüğü elde etti. Konuk ekipte Ferran Torres 66. dakikada gol perdesini açtı, Angel Gomes ise 72. dakikada OM adına eşitliği sağladı. Marquinhos, 74. dakikada PSG'yi kısa süre içinde yeniden öne geçirdi. Marseille, Timothy Weah'ın ikinci sarı kartı görmesinin ardından son 15 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
- AFP
AS Monaco 2-1 RC Lens
AS Monaco, Stade Louis II'de RC Lens'i 2-1'lik skorla mağlup ederek lig sıralamasının üst basamaklarındaki yerini korudu. Monaco, geçiş hücumlarında birçok fırsat üreterek öne geçti ve Lens'in ikinci yarıdaki istekli tepkisine direnip üç puanı aldı.
- AFP
Olympique Lyonnais 4-0 Stade Rennais FC
Olympique Lyonnais, Parc Olympique Lyonnais'daki iç saha maçında üstün bir performans sergileyerek Stade Rennais FC'yi 4-0 mağlup etti. Lyon, maç boyunca temponun kontrolünü elinde tuttu ve Rennes savunmasını dört kez aşarak hafta sonunun en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.
- AFP
Paris FC 2-1 RC Strasbourg Alsace
Ligue 1'e yükselen Paris FC, Stade Jean-Bouin'de RC Strasbourg Alsace'ı sahasında 2-1 yenerek etkileyici serisini sürdürdü. Paris FC, iki yarıda da yakaladığı kritik fırsatları gole çevirdi ve Strasbourg'un maçın son bölümündeki baskısına direnerek bir galibiyet daha aldı.
- AFP
OGC Nice 2-1 LOSC Lille
OGC Nice, Allianz Riviera'da LOSC Lille'ı 2-1 mağlup etti. Nice, son üçlü bölgede gösterdiği etkinliği kullanarak çekişmeli geçen karşılaşmada Lille'ı geride bıraktı.
- AFP
Toulouse FC 3-2 Le Havre AC
Toulouse FC, Stadium de Toulouse'daki beş gollü nefes kesen maçta Le Havre AC'yi 3-2 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Her iki takım da hücumda etkili anlar yaşadı, ancak Toulouse son bölümde bulduğu belirleyici golle üç puanın sahibi oldu.
- AFP
Angers SCO 2-0 ES Troyes AC
Angers SCO, Raymond Kopa Stadyumu'nda sergilediği disiplinli performansla ES Troyes AC'yi 2-0 mağlup etti. Angers, Troyes karşısında topa sahip olmayı kontrol etti ve kalesini gole kapattı.
- AFP
AJ Auxerre 2-1 Stade Brestois 29
AJ Auxerre, Stade de l'Abbé-Deschamps'ta Stade Brestois 29'u 2-1 mağlup etti. Auxerre, duran toplarda yarattığı önemli fırsatlarla üstünlüğü kurdu ve uzatma dakikalarının son bölümünde savunmada ayakta kalarak bunu korudu.
- AFP
Le Mans FC 2-1 FC Lorient
Le Mans FC, Stade Marie-Marvingt'te FC Lorient karşısında sahasında 2-1'lik önemli bir galibiyet aldı. Yükselen ekip, geçiş hücumlarını iyi değerlendirerek öne geçti ve Lorient'i durdurarak üç puanın sahibi oldu.
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