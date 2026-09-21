Toulouse FC, Stadium de Toulouse'daki beş gollü nefes kesen maçta Le Havre AC'yi 3-2 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Her iki takım da hücumda etkili anlar yaşadı, ancak Toulouse son bölümde bulduğu belirleyici golle üç puanın sahibi oldu.