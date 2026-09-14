Ligue 1 4. hafta özeti: PSG, Brest deplasmanında ilk galibiyetini aldı; Rennes, Marsilya'yı kıl payı geçti, Monaco ise Strasbourg'da puan kaybetti

Paris FC ile Olympique Lyonnais, Stade Jean-Bouin'de golsüz geçen 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı. Her iki savunma hattının da üstünlük kurduğu maçta net fırsatlar kolay kolay bulunmadı ve iki takım da üst sıralar yarışındaki iddiasını korudu.