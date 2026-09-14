2026/27 Ligue 1 sezonunun dördüncü haftası, Fransa genelinde kritik taktik mücadelelere, zorlu galibiyetlere ve önemli gelişmelere sahne oldu. Paris Saint-Germain, Brest deplasmanındaki dar farkla galibiyetle şampiyonluk unvanını koruma yolundaki ilk adımını attı; Stade Rennais, Marsilya'ya bir yenilgi daha yaşatırken Monaco da Strasbourg'da puan kaybetti.
Çeviri:
Ligue 1 4. hafta özeti: PSG, Brest deplasmanında ilk galibiyetini aldı; Rennes, Marsilya'yı kıl payı geçti, Monaco ise Strasbourg'da puan kaybetti
- AFP
Stade Brestois 29 0-1 Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain, sezonun ligdeki ilk galibiyetini Stade Brestois 29 deplasmanında aldığı disiplinli 1–0’lık galibiyetle elde etti. Ferran Torres, 5. dakikada attığı net bir golle maçın tek sayısını kaydetti. Luis Enrique’nin ekibi, Vitinha ve Dro Fernández’e çıkan sarı kartlara ve son bölümdeki baskıya rağmen savunmada dirençli kaldı.
- AFP
Stade Rennais FC 1-0 Olympique de Marseille
Stade Rennais FC, Roazhon Park'ta yüksek tempolu mücadelede Olympique de Marseille'i 1-0 mağlup etti. Rennes, maçın tek golünü atarken Marseille'in hücumdaki ivmesini maç boyunca sınırladı. OM'nin frustrasyonu taşarken dört sarı kart gördü ve ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.
- AFP
RC Strasbourg Alsace 1-1 AS Monaco
Lider AS Monaco, Stade de la Meinau'da RC Strasbourg Alsace ile 1-1 berabere kaldı. Strasbourg, Monaco'nun etkili hücum hattını durdurarak iki takımın da çekişmeli geçen taktik mücadelenin ardından puanları paylaşmasını sağladı.
- AFP
LOSC Lille, ES Troyes AC'yi 2-0 mağlup etti
LOSC Lille, Decathlon Arena'da alt sıralardaki ES Troyes AC karşısında sahasında aldığı rahat 2–0'lık galibiyetle yeniden kazanma yoluna girdi. Lille, ilk düdükten itibaren oyunun temposunu kontrol etti, bulduğu fırsatları etkili şekilde değerlendirdi ve Troyes'ya net gol fırsatı tanımadı.
- AFP
Paris FC 0-0 Olympique Lyonnais
Paris FC ile Olympique Lyonnais, Stade Jean-Bouin'de golsüz geçen 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı. Her iki savunma hattının da üstünlük kurduğu maçta net fırsatlar kolay kolay bulunmadı ve iki takım da üst sıralar yarışındaki iddiasını korudu.
- AFP
AJ Auxerre 1-0 OGC Nice
AJ Auxerre, Ligue 1 sezonundaki ilk galibiyetini Stade de l'Abbé-Deschamps'ta OGC Nice'ı 1-0 mağlup ederek aldı. Auxerre'e tek gol yeterken, ev sahibi ekip son dakikalarda fiziksel oyunu sayesinde üstünlüğünü korudu.
- AFP
Le Mans FC 2-2 RC Lens
Yükselen Le Mans FC, Stade Marie-Marvingt'ta RC Lens ile 2-2 berabere kaldı. Açık geçen karşılaşmada iki takım da hücumda etkili bölümler oynadı ve maç sonunda puanları paylaştı.
- AFP
FC Lorient 2-2 Toulouse FC
FC Lorient ile Toulouse FC, Stade du Moustoir'da oynanan ve dört gole sahne olan maçta puanları paylaştı (2-2). Toulouse, geriye düştüğü karşılaşmada toparlanarak deplasmanda zor kazanılmış bir puan aldı.
- AFP
Le Havre AC 0–0 Angers SCO
Le Havre AC ile Angers SCO, Stade Océane'da golsüz 0-0 berabere kaldı. Her iki takım da son bölgede net bitirici fırsatlar üretmekte zorlandı ve sonuçta puanları paylaştı.
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