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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

Çeviri:

Ligue 1 3. hafta özeti: Monaco, Parc des Princes'te PSG'yi şaşkına çevirdi; Paris FC ve Strasbourg haftaya damga vurdu

1. Lig
AS Monaco
Paris Saint-Germain
Paris FC
Lyon
Lille
Strasbourg
Rennes
Brest
Lorient
Lens
Marseille
Angers
Troyes
Le Mans
Le Havre
Nice
Toulouse
Auxerre

Ligue 1'de üçüncü hafta sonunun kapsamlı maç günü değerlendirmesi. Dördüncü hafta fikstürü öncesinde 3. haftanın sonuçlarını, öne çıkan hikâyeleri, dikkat çeken bireysel performansları ve bol gollü dramatik maçları ele alıyoruz.

2026/27 Ligue 1 sezonunun üçüncü haftası, Fransa genelinde büyük sürprizlere, deplasmanda verilen güçlü mesajlara ve bol gollü maçlara sahne oldu. Monaco'nun Parc des Princes'te aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışında kontrolü ele geçirmesinden Paris FC'nin Marsilya'daki çarpıcı zaferine ve Strasbourg'un Troyes deplasmanındaki sekiz gollü şovuna kadar 3. hafta eşsiz bir heyecan sundu.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Paris Saint-Germain 1-2 AS Monaco

    Monaco, Parc des Princes'te son şampiyon Paris Saint-Germain'i şaşkına çevirerek sezona yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürdü. Konuk ekip, hızlı kontra atakları ve disiplinli savunma kurgusunu etkili kullanarak 2-1'lik galibiyeti aldı ve Ligue 1 puan durumunda üçte üç yaparak zirvede kalmayı sürdürdü.

    Bu yenilgi, PSG'nin ilk üç maçında da galibiyet alamaması anlamına geliyor.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-NICEAFP

    Olympique de Marseille 2-3 Paris FC

    Lassine Sinayoko, Stade Vélodrome'da kahramanca bir performans sergiledi ve lige yeni yükselen Paris FC, nefes kesen 3–2'lik maçta Marsilya'yı mağlup etti. Sinayoko, 1. dakikada erken bir gol attı ve 19. dakikada bir gol daha buldu.

    Amine Gouiri, OM'yi yarışın içinde tutmak için iki gol attı, ancak Sinayoko 86. dakikada penaltıdan hat-trick'ini tamamlayarak konuk ekibe unutulmaz bir galibiyet getirdi.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-STRASBOURGAFP

    ES Troyes AC 2-6 RC Strasbourg Alsace

    Stade de l'Aube, Strasbourg'un Troyes'u deplasmanda 6-2'lik net bir galibiyetle geçtiği, tam anlamıyla gol düellosuna sahne oldu. Strasbourg'un hücum hattı geçiş oyununda durdurulamaz bir görüntü sergiledi ve ev sahibinin savunmasını paramparça ederek sezondaki ikinci galibiyetini aldı.

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  • FBL-FRA-LIGUE 1-LYON-AUXERREAFP

    Olympique Lyonnais 3-1 AJ Auxerre

    Olympique Lyonnais, sezona yaptığı güçlü başlangıcı Parc Olympique Lyonnais'de son sıradaki AJ Auxerre'yi sahasında 3–1 rahat geçerek sürdürdü. Topa sahip olma oranını ve hücum bölgesindeki verimliliği kontrol eden Lyon, puan tablosunda ikinci sıraya yükselirken Auxerre'i üç maç sonunda puansız bıraktı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-LORIENTAFP

    RC Lens 0-1 FC Lorient

    FC Lorient, Stade Bollaert-Delelis'te RC Lens karşısında deplasmanda zorlu geçen maçta gol yemeden galip geldi. Lorient'in savunma düzeni Lens'in baskısını karşıladıktan sonra maçın kazandıran golünü buldu, Lens ise uzatma dakikalarında gelen ikinci sarı kartın ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-RENNESAFP

    Angers SCO 1-2 Stade Rennais FC

    Stade Rennais FC, Raymond Kopa Stadyumu'nda Angers SCO karşısında deplasmanda kritik bir 2-1 galibiyet aldı. Rennes, ikinci yarının başında kontrolü ele geçirdi ve Angers'in maçın son bölümündeki baskısına direnerek üç hafta sonunda namağlup kaldı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-BRESTAFP

    Le Havre AC 1-2 Stade Brestois 29

    Stade Brestois 29, Stade Océane'deki olaylı deplasman maçında sezonun ilk galibiyetini aldı. Le Havre, ilk yarının uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartın ardından ikinci yarının tamamını 10 kişi oynadı ve bu da Brest'in sayısal üstünlüğü değerlendirip üç puanı almasına olanak sağladı.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-LILLEAFP

    Toulouse FC 0-1 LOSC Lille

    LOSC Lille, Stadium de Toulouse'da Toulouse FC karşısında profesyonel bir oyunla 1-0'lık galibiyet aldı. Belirleyici tek gol, Lille'in yenilmezlik serisini korumasını ve puan tablosunun zirvesine yakın kalmasını sağladı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-LE MANSAFP

    OGC Nice 1-1 Le Mans FC

    OGC Nice ile Le Mans FC, Allianz Riviera'da 1-1 berabere kaldı. Nice oyunun temposunu kontrol etti ancak bitiricilikte etkisiz kalınca, lige yeni yükselen Le Mans deplasmanda saygın bir puan aldı.