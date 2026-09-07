Lassine Sinayoko, Stade Vélodrome'da kahramanca bir performans sergiledi ve lige yeni yükselen Paris FC, nefes kesen 3–2'lik maçta Marsilya'yı mağlup etti. Sinayoko, 1. dakikada erken bir gol attı ve 19. dakikada bir gol daha buldu.

Amine Gouiri, OM'yi yarışın içinde tutmak için iki gol attı, ancak Sinayoko 86. dakikada penaltıdan hat-trick'ini tamamlayarak konuk ekibe unutulmaz bir galibiyet getirdi.