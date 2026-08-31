Son şampiyon Paris Saint-Germain, Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy'da büyük bir tehlikeyi atlattı ve uzatma dakikalarının derin bölümünde bir puanı kurtardı.

Lille, sahasındaki enerjik performansının ardından üç puanı almaya hazırlanıyor gibi görünüyordu. Ancak PSG, maçın son bölümünde dur durak bilmeyen bir baskı kurdu ve 95. dakikada Marquinhos'un attığı beraberlik golüyle yüksek tempolu gerilim dolu mücadelede puanları paylaştı.