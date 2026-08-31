Ligue 1 sezonunun ikinci haftası, zirvede değişiklikler, savunma düelloları ve Fransa genelinde uzatma dakikalarında yaşanan dramaya sahne oldu. Monaco'nun Stade Louis II'de Marsilya'yı dağıtmasından Paris FC'nin mesaj niteliğinde bir galibiyet almasına ve PSG'nin deplasmanda son anda bir puan kapmasına kadar 2. hafta, taraftarları koltuklarının ucunda tuttu.
Çeviri:
Ligue 1 2. hafta özeti: Monaco, Marsilya'yı geçti, Marquinhos PSG'yi kurtardı ve Paris FC Nice'i şaşkına çevirdi
- AFP
AS Monaco 2-0 Olympique de Marseille
AS Monaco, Stade Louis II'de rakibi Olympique de Marseille karşısında dikkat çeken bir iç saha galibiyeti aldı. Alman forvet Paris Brunner, 13. dakikada şık bir vuruşla gol perdesini açtıktan sonra ikinci yarının başlarında farkı ikiye çıkararak (53') yıldızlaştı.
Marseille, Monaco'nun savunma direncini aşmakta zorlanırken, ev sahibi ekip temponun kontrolünü etkili şekilde elinde tutarak kalesini gole kapattığı bir galibiyete uzandı.
- AFP
LOSC Lille 2-2 Paris Saint-Germain
Son şampiyon Paris Saint-Germain, Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy'da büyük bir tehlikeyi atlattı ve uzatma dakikalarının derin bölümünde bir puanı kurtardı.
Lille, sahasındaki enerjik performansının ardından üç puanı almaya hazırlanıyor gibi görünüyordu. Ancak PSG, maçın son bölümünde dur durak bilmeyen bir baskı kurdu ve 95. dakikada Marquinhos'un attığı beraberlik golüyle yüksek tempolu gerilim dolu mücadelede puanları paylaştı.
- AFP
Paris FC 3-0 OGC Nice
Ligue 1'e yeni yükselen Paris FC, hafta sonunun en farklı galibiyetlerinden birine imza attı ve sahasında OGC Nice'i domine etti. Paris FC, keskin kontra atak oyunu ve bitiriciliğiyle maçın başlama düdüğünden itibaren kontrolü eline aldı, Nice ağlarına üç gol göndererek sezonun ilk galibiyetini net bir şekilde aldı.
- AFP
Stade Rennais 3-2 Le Mans FC
Stade Rennais, Roazhon Park'ta Le Mans FC'ye karşı oynanan nefes kesen beş gollü mücadeleden galip çıktı. Rennais, kanatlardan sürekli tehdit yarattı, ancak Le Mans da büyük bir mücadele ortaya koyarak son düdüğe kadar oyunun içinde kaldı.
Le Mans'ın 68. dakikada gördüğü geç kırmızı kart, momentumu belirleyici şekilde Rennes'in lehine çevirdi.
- AFP
RC Strasbourg Alsace 2-1 RC Lens
RC Strasbourg, açılış haftasındaki yenilginin ardından Stade de la Meinau'da RC Lens'i kıl payı geçerek toparlandı. Strasbourg, ilk yarıda galibiyetin temelini attı ve Lens'in savunma hatalarını değerlendirdi.
Lens, maçın son bölümünde bir gol buldu ancak Strasbourg direnerek zorlu geçen mücadeleden 2–1'lik galibiyetle ayrıldı.
- AFP
AJ Auxerre 1-3 Angers SCO
Angers SCO, Stade de l'Abbé-Deschamps'ta sergilediği etkili deplasman performansıyla AJ Auxerre'i mağlup etti. Angers, duran top fırsatlarını gole çevirdi ve geçiş anlarını iyi değerlendirdi; Auxerre ancak geç gelen teselli golünü bulmadan önce farkı açtı.
- AFP
Stade Brestois 29 2-2 Toulouse FC
Stade Brestois 29 ile Toulouse FC, Stade Francis-Le Blé'de heyecan dolu bir 2–2 beraberliğe imza attı. Açık geçen mücadelede iki takım da skor üstünlüğünü el değiştirdi, Toulouse geç bulduğu golle Brest'in ikinci yarıdaki avantajını sildi ve puanları paylaştı.
- AFP
Olympique Lyonnais 1-1 Le Havre AC
Olympique Lyonnais, Parc Olympique Lyonnais'ta dirençli bir Le Havre AC karşısında 1-1 berabere kaldı. Lyon topa sahip olma konusunda üstünlük kurdu ve birçok net fırsat yarattı, ancak Le Havre'ın disiplinli savunması ev sahibini durdurdu ve değerli bir deplasman puanı almasını sağladı.
- AFP
FC Lorient 1-2 ES Troyes AC
ES Troyes AC, Stade du Moustoir'da FC Lorient karşısında deplasmanda kritik bir galibiyet aldı. Troyes, Lorient'in her iki yarıdaki savunma hatalarını değerlendirerek iki gollü bir üstünlük kurdu ve ardından ev sahibi ekibin geç yükselen baskısına direndi.
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