2026/27 Ligue 1 sezonu, Fransa genelinde bol gollü maçlar, taktik mücadeleler ve dramatik açılış karşılaşmalarıyla başladı. Marseille'in Vélodrome'daki dikkat çeken galibiyetinden Lens'in skorborda damga vurmasına ve PSG'nin klasik bir gerilimde puan kaybetmesine kadar, 1. hafta birçok hikâye sundu.
Çeviri:
Ligue 1 1. hafta özeti: Ferran, Rennes deplasmanında PSG'yi kurtardı; Marsilya ve Lens rakiplerini farklı geçti
- AFP
Olympique de Marseille 4-0 RC Strasbourg Alsace
Bruno Génésio, Marsilya kulübesindeki resmi maçlardaki ilk maçında daha iyi bir başlangıç isteyemezdi. OM, Stade Vélodrome'da ikinci yarıda oyuna tamamen hükmetti. Amine Gouiri, ikinci yarının hemen başında 46. dakikada gol perdesini açtı ancak Strasbourg için maç 59. dakikada tamamen koptu; orta saha oyuncusu Samir El Mourabet, Pierre-Emile Højbjerg'e yaptığı geç müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü.
Rakibinin 10 kişi kalmasıyla oluşan ekstra alanı iyi değerlendiren Gouiri, ceza sahası içindeki elle oynama sonrası 68. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Oyuna sonradan giren Keyliane Abdallah, 89. dakikada yerden gelen ortaya dokunarak golünü attı ve Højbjerg, uzatma dakikalarında (90+6') uzak mesafeden bulduğu golle 4-0'lık farklı galibiyeti tamamladı; bu sonuçla OM, averajla Ligue 1'in zirvesine yerleşti.
- AFP
RC Lens 5-2 AJ Auxerre
Dino Toppmöller'in Lens'i, Stade Bollaert-Delelis'te yedi gollü nefes kesen maçta hücum dersi verdi. Florian Thauvin, 12. dakikada penaltıdan perdeyi açtı ancak kritik an 35. dakikada geldi; Auxerre savunmacısı Christ Makosso, ceza sahası dışında Franjo Ivanović'i düşürerek bariz gol şansını engellediği için doğrudan kırmızı kart gördü.
Lens, devre arasının ardından Auxerre savunmasını darmadağın etti ve Ivanović (49'), Saud Abdulhamid (54') ile Ismaëlo Ganiou'nun (66') golleriyle farkı açtı. Auxerre, Danny Namaso'nun penaltısı (61') ve Lamine Sy'nin golüyle (69') karşılık verdi ancak Thauvin, 88. dakikada bir penaltı golü daha atarak dublesini tamamladı ve 5-2'lik galibiyeti perçinledi.
- AFP
Stade Rennais 2-2 Paris Saint-Germain
Son şampiyon Paris Saint-Germain, Roazhon Park'ta iki gollük geriden gelmek zorunda kaldığı açılış gecesinde puan kaybetti. Rennes, 8. dakikada Sebastian Szymański'nin 25 metreden üst köşeye gönderdiği müthiş golle konuk ekibi erken şaşırttı. Estéban Lepaul ise 37. dakikada hızlı gelişen bir kontra atağı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.
Luis Enrique, devre arasında Ferran Torres'i oyuna sürdü ve İspanyol hücum oyuncusu takımını kurtaran isim oldu. Torres önce 70. dakikada yerden gelen ortayı gole çevirdi, ardından 81. dakikada kullanılan kornerde kafa vuruşuyla ağları bulup zorlu geçen maçta 2-2'lik beraberliği kurtardı.
- AFP
Toulouse FC 0-2 Olympique Lyonnais
Lyon, sezonuna Toulouse Stadyumu'nda deplasmanda sergilediği etkili performansla başladı. Fiziksel mücadeleye sahne olan ve savunmaların öne çıktığı ilk saatin ardından OL, 68. dakikada yedek oyuncu Pavel Šulc'un yerden sert ortasında Noah Nartey'nin yakın mesafeden topu ağlara göndermesiyle kilidi açtı.
Malick Fofana ise 85. dakikada Corentin Tolisso'nun yönlendirdiği akıcı paslaşma sekansını golle sonuçlandırarak maçın sonucunu belirledi ve 2-0'lık galibiyeti, ayrıca deplasmanda gol yemeden alınan üç puanı garantiledi.
- AFP
Angers SCO 0-2 LOSC Lille
Lille, Stade Raymond Kopa deplasmanında rahat bir üç puan aldı. Tecrübeli golcü Olivier Giroud, ligdeki dönüşünü 10. dakikada attığı açılış golüyle kutladı; en yükseğe yükselip kornerden gelen topu kafayla ağlara gönderdi.
Angers, Lille'in disiplinli savunmasını aşmakta zorlandı ve savunmacı Tiago Santos, 30. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği ve sekerek yön değiştiren şutla farkı ikiye çıkardı; böylece takımına profesyonel bir 2-0 galibiyet kazandırdı.
- AFP
Le Havre AC 0-1 AS Monaco
Monaco, yeni teknik direktörü Filipe Luís yönetiminde Stade CMA CGM Océane deplasmanında 1-0'lık dar bir galibiyet aldı. Maçın belirleyici golü henüz 13. dakikada geldi; savunmacı Eric Dier, kullandığı kornerde markajındaki oyuncudan daha yükseğe çıkarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Le Havre, beraberlik golünü ararken ikinci yarının son bölümünde yoğun hava toplarıyla yüklendi, ancak Monaco savunması beş sarı karta rağmen kalesini gole kapatmayı başardı.
- AFP
Le Mans FC 2-2 Stade Brestois 29
Yükselen ekip Le Mans FC, Stade Marie-Marvingt'ta Stade Brestois 29 ile 2-2 berabere kalarak üst lige dönüşünü keyif veren bir maçla kutladı.
Romain Del Castillo, yarım saat dolarken yaptığı falsolu vuruşla Brest'i öne geçirdi, ancak Dame Guèye ilk yarının uzatma dakikalarında (45+1') Le Mans adına eşitliği sağladı. Ardından Louis Mafouta, 54. dakikada dönen topu tamamlayarak ev sahibi ekibi öne geçirdi, fakat Kamory Doumbia yedi dakika sonra (61') yaptığı yerden vuruşla Brest'e yeniden beraberliği getirip puanların paylaşılmasını sağladı.
- AFP
OGC Nice 0-0 FC Lorient
Nice ile Lorient, Allianz Riviera'da taktik disiplinin öne çıktığı maçta golsüz berabere kaldı. Topun yüzde 60'tan fazlasına sahip olan Nice, ancak Lorient'ın iyi organize olmuş 5-4-1'lik savunma bloğunu aşmakta zorlandı.
Nice'in kanat oyuncusu Jérémie Boga, 76. dakikada üst direğe çarpan şutuyla galibiyete en çok yaklaşan isim oldu ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
- AFP
ES Troyes AC 0-0 Paris FC
Troyes ile Paris FC'nin golsüz berabere kaldığı Stade de l'Aube'da maç, sıkı ve savunma ağırlıklı bir mücadeleye sahne oldu. Net gol fırsatları oldukça azdı; iki takım da maç boyunca toplam yalnızca üç isabetli şut çekti.
Paris FC, Jean-Philippe Krasso'nun 84. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla geç bir galibiyet golü bulduğunu düşündü, ancak çizgiden yapılan müdahale skoru 0-0'da tuttu.
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