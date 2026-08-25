Ligue 1 1. hafta özeti: Ferran, Rennes deplasmanında PSG'yi kurtardı; Marsilya ve Lens rakiplerini farklı geçti

Troyes ile Paris FC'nin golsüz berabere kaldığı Stade de l'Aube'da maç, sıkı ve savunma ağırlıklı bir mücadeleye sahne oldu. Net gol fırsatları oldukça azdı; iki takım da maç boyunca toplam yalnızca üç isabetli şut çekti.

Paris FC, Jean-Philippe Krasso'nun 84. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla geç bir galibiyet golü bulduğunu düşündü, ancak çizgiden yapılan müdahale skoru 0-0'da tuttu.