Ligin 18. franchise'ını duyurmasıyla birlikte Columbus, NWSL'nin yeni takımı olarak seçildi
Columbus, NWSL'nin 18. franchise'ını aldı
21 Nisan Salı günü, ScottsMiracle-Gro Field'da yapılan canlı duyuru, Ohio eyaletinin Columbus kentinin Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'ne katılan 18. takım olarak resmen kabul edilmesiyle gündeme oturdu.
Columbus, Boston, Denver ve Atlanta'nın ardından lige katılan son takımlar arasına katıldı. Columbus ve Atlanta, 2028 ilkbaharında ligde mücadeleye başlayacak.
Haslam ailesi, Columbus'un yeni NWSL genişleme takımının sahibi olacak
"NWSL'nin Columbus'a resmi olarak bir genişleme franchise'ı verdiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kulübün sahibi Haslam ailesi olacak ve kulübü, Columbus Crew (MLS), Cleveland Browns (NFL) ve Milwaukee Bucks (NBA) takımlarının arkasındaki organizasyon olan Haslam Sports Group yönetecek. Dee ve Jimmy Haslam, yönetici ortaklar Whitney Haslam Johnson ve JW Johnson ile birlikte sahiplik grubuna liderlik edecek."
"Columbus, bizimle birlikte bu işi kurmak istediğimiz türden bir pazar ve yönetim grubu."
NWSL’nin en yeni kulübü, Columbus şehir merkezinde bulunan 21.700 kişilik doğal çim stadyum ScottsMiracle-Gro Field’da oynayacak. 2021 yılında açılan stadyum, Major League Soccer takımlarından Columbus Crew’un ev sahipliği yapıyor. NWSL takımının soyunma odaları ve destekleyici altyapı dahil olmak üzere, stadyumun NWSL’ye hazır hale getirilmesi için yenileme çalışmaları yapılacak.
NWSL, yaptığı açıklamada, "Tutkulu taraftarları ve dünya standartlarında altyapısı ile kendini kanıtlamış bir futbol pazarı olan Columbus'un eklenmesi, NWSL'ye ve genel olarak kadın sporlarına olan ilginin sürekli arttığını yansıtıyor" dedi. "Boston, Denver ve Atlanta'daki genişlemelerimizin yanı sıra, bu lig bilinçli bir şekilde büyüyor ve Columbus, bizimle birlikte gelişmesini istediğimiz türden bir pazar ve sahiplik grubu."
Şimdi ne olacak?
Sportico'ya göre, Haslam ailesi NWSL'nin yeni kurulan takımı için 205 milyon dolar ödedi. NWSL'de daha önce ödenen en yüksek kurulum ücreti, Atlanta takımı için ödenen 165 milyon dolardı.
Haslam Sports Group, geçtiğimiz Şubat ayında bir NWSL takımına ilgi duyduğunu doğrulamıştı.
NWSL, Columbus'a geliyor.