Maçın kahramanı Erling Haaland, Manchester City'nin FC Burnley'i 1-0 (1-0) yendiği maçın ardından havadaki hüzünlü havayı hissetti ve buna sert bir savunma oyuncusu gibi karşı çıktı. "Lideriz," diye haykırdı Norveçli yıldız forvet, "o yüzden mutlu olun!"
Liderlik koltuğunda olmasına rağmen moraller bozuk mu? Erling Haaland, Manchester City taraftarlarına net bir çağrıda bulundu
Gerçek şu ki: 200 günün ardından City, o zamana kadar lider olan FC Arsenal'in yerini nihayet almıştı; ancak Gunners'a karşı oynanan derbi maçında 2-1 galip geldikten üç gün sonra, çok sayıda gol fırsatını kaçırmıştı. Haaland'ın galibiyet golü (5. dakika), 28 şutun sadece biriydi. "Ve biz de Arsenal'in büyük bir endişe yaşayacağını düşünmüştük," diye alay etti tabloid gazete Sun, kaçırılan tüm fırsatlara atıfta bulunarak.
Bu israfın bedeli ağır olabilir; sezonun bitmesine beş maç kala City, aynı gol farkıyla (+37) sadece attığı gol sayısı (66:63) sayesinde puanları eşit olan rakibinin önünde yer alıyor. "Hayal kırıklığına uğramadım," diye vurguladı City teknik direktörü Pep Guardiola, "neden uğrayayım ki? Üç puan aldık, lig lideriyiz. Elbette daha iyisini yapabiliriz, ama çocuklar ellerinden geleni yaptılar."
Guardiola, takımının "harika, olağanüstü bir maç" çıkardığını söyledi. Ve genel olarak: Her zaman olduğu gibi, ama özellikle bu sezonun bu aşamasında, "tek önemli olan kazanmaktır. Ne pahasına olursa olsun kazanmalıyız."
Ancak Gunners'ın kalan fikstürü biraz daha kolay. Arsenal, Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley ve Crystal Palace ile karşılaşacak. City ise Everton, Brentford, Bournemouth, Palace ve Aston Villa ile mücadele edecek. Manchester, Cumartesi günü (18.15) önce FC Southampton ile kupa yarı finalinde karşılaşacağı için, Gunners rakibinin bir sonraki lig maçına kadar (4 Mayıs) 6 puan fark açabilir.