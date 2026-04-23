Liderlik koltuğunda olmasına rağmen moraller bozuk mu? Erling Haaland, Manchester City taraftarlarına net bir çağrıda bulundu

Gerçek şu ki: 200 günün ardından City, o zamana kadar lider olan FC Arsenal'in yerini nihayet almıştı; ancak Gunners'a karşı oynanan derbi maçında 2-1 galip geldikten üç gün sonra, çok sayıda gol fırsatını kaçırmıştı. Haaland'ın galibiyet golü (5. dakika), 28 şutun sadece biriydi. "Ve biz de Arsenal'in büyük bir endişe yaşayacağını düşünmüştük," diye alay etti tabloid gazete Sun, kaçırılan tüm fırsatlara atıfta bulunarak.

Bu israfın bedeli ağır olabilir; sezonun bitmesine beş maç kala City, aynı gol farkıyla (+37) sadece attığı gol sayısı (66:63) sayesinde puanları eşit olan rakibinin önünde yer alıyor. "Hayal kırıklığına uğramadım," diye vurguladı City teknik direktörü Pep Guardiola, "neden uğrayayım ki? Üç puan aldık, lig lideriyiz. Elbette daha iyisini yapabiliriz, ama çocuklar ellerinden geleni yaptılar."