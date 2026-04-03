Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, eski dünya çapında kaleci, Müller'in Alman rekor şampiyonu kulübün yönetiminde bir görev üstlenmek için yeterince yetkin olduğunu düşündüğünü, ancak profesyonel futbolcu olarak edindiği bilgilerin buna yetmeyeceğini belirtti.
"Lider olarak farklı becerilere ihtiyacın var": Thomas Müller'in FC Bayern Münih'in gelecekteki kulüp başkanı olarak uygunluğuna dair şüpheler
"Thomas'ı bir süredir tanıyorum. Onun hakkında söylenecek hiçbir olumsuz şey yok. Çok açık sözlü birisi, her zaman konuşmaya hazır ve net görüşleri var," diyen Kahn, ancak ardından şu eklemeyi yaptı: "Dünya şampiyonu olsan ve her şeyi kazanmış olsan bile: Bir kulübün yöneticisi olarak başka becerilere ihtiyacın var. Bu beceriler bugün her zamankinden daha karmaşık. Deneyim ve sürekli eğitim olmadan bu işin yapılabileceğini sanmıyorum. Ve burada herhangi bir çevrimiçi eğitimden bahsetmiyorum."
56 yaşındaki Kahn, günümüzde FC Bayern Münih gibi büyük bir kulübün "kendi programlarını ve fikirlerini geliştirmesi" gerektiğini söyledi. "Böyle bir rolde olan biri için doğru yol nedir? Ne zaman, hangi alanda ve nasıl dahil edilir? Bir gün eski bir oyuncuyu geçmişi nedeniyle işe alacağını düşünmek: Bu yetersiz kalır."
Bugün bile birçok kulübün hayali, eski profesyonel oyuncuları yönetici olarak atamaktır, ancak tüm kulübün başında olmak bambaşka bir zorluktur: "Eski bir oyuncunun CEO olması oldukça nadirdir," diyor Kahn.
Kahn, 2021 ile 2023 yılları arasında FC Bayern'in yönetim kurulu başkanı olacak
Eski kaleci, 2021'den 2023'e kadar FC Bayern'in başında yer aldı; ancak zayıf bir sezonun ardından ve dönemin teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın tartışmalı bir şekilde görevden alınmasının ardından görevinden ayrılmak zorunda kaldı.
Müller ise geçen yaza kadar Almanya'nın rekor şampiyonu için oynadı. Sözleşmesi uzatılmayınca, ABD'nin MLS ligindeki Vancouver Whitecaps'a transfer oldu ve ilk sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.
Müller, Bayern'e dönüşü hakkında: "Hiçbir şeyi dışlamıyorum"
Son zamanlarda Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeneß, 36 yaşındaki oyuncunun aktif kariyerinin sona ermesinin ardından onu Münih'e geri getirip orada operasyonel bir görevde görevlendirmek konusunda defalarca görüş bildirmişti.
Müller ise geri dönüş konusunda açık bir tutum sergilemiş ve hiçbir kapıyı kapatmak istemediğini vurgulamıştı: "Ben hiçbir şeyi dışlamayan biriyim. Genelde olayların akışına bırakırım. Bir kapı aralık kalmışsa ve ben oraya girmek istiyorsam, geçmişte bunu her zaman başarmışımdır."