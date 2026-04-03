"Lider olarak farklı becerilere ihtiyacın var": Thomas Müller'in FC Bayern Münih'in gelecekteki kulüp başkanı olarak uygunluğuna dair şüpheler

"Thomas'ı bir süredir tanıyorum. Onun hakkında söylenecek hiçbir olumsuz şey yok. Çok açık sözlü birisi, her zaman konuşmaya hazır ve net görüşleri var," diyen Kahn, ancak ardından şu eklemeyi yaptı: "Dünya şampiyonu olsan ve her şeyi kazanmış olsan bile: Bir kulübün yöneticisi olarak başka becerilere ihtiyacın var. Bu beceriler bugün her zamankinden daha karmaşık. Deneyim ve sürekli eğitim olmadan bu işin yapılabileceğini sanmıyorum. Ve burada herhangi bir çevrimiçi eğitimden bahsetmiyorum."

56 yaşındaki Kahn, günümüzde FC Bayern Münih gibi büyük bir kulübün "kendi programlarını ve fikirlerini geliştirmesi" gerektiğini söyledi. "Böyle bir rolde olan biri için doğru yol nedir? Ne zaman, hangi alanda ve nasıl dahil edilir? Bir gün eski bir oyuncuyu geçmişi nedeniyle işe alacağını düşünmek: Bu yetersiz kalır."

Bugün bile birçok kulübün hayali, eski profesyonel oyuncuları yönetici olarak atamaktır, ancak tüm kulübün başında olmak bambaşka bir zorluktur: "Eski bir oyuncunun CEO olması oldukça nadirdir," diyor Kahn.