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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Licina, Juventus’a karşı hazırlık maçında asist yaptı ve sakatlandı: kontroller için J|Medical’de

A. Licina
Juventus
Cremonese

Genç yetenek için değerlendirilmesi gereken bir sorun

Juventus, Cremonese karşısında Adin Licina'nın da öne çıkan isimler arasında yer aldığı bir hazırlık maçına çıktı. Juventus'un bonservisini elinde bulundurduğu ve şu anda grigiorossi ekibinde kiralık olarak forma giyen genç Alman yetenek, süre alarak fiziksel ve taktik açıdan gelişim sürecini sürdürme fırsatını değerlendiriyor.


TuttoJuve.com'un aktardığına göre, maç sırasında aldığı bir darbe nedeniyle Licina, sağ elinden bazı kontrollerden geçmek üzere J|Medical'e götürüldü. Oyuncu, uzvunda bir sorun yaşadı ve bu nedenle sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı olarak bölge hemen sarıldı.


  • JMedical'da yapılacak tetkikler, genç orta saha oyuncusunun durumuna dair daha net bir tablo ortaya koyacak. Bu nedenle şu an için sakatlığın boyutu henüz netlik kazanmış değil; umulan, bunun yalnızca hafif bir sorun olması ve Licina'nın Torino'dan uzakta gelişimini sorunsuz şekilde sürdürmesi.

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