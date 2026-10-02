Juventus, Cremonese karşısında Adin Licina'nın da öne çıkan isimler arasında yer aldığı bir hazırlık maçına çıktı. Juventus'un bonservisini elinde bulundurduğu ve şu anda grigiorossi ekibinde kiralık olarak forma giyen genç Alman yetenek, süre alarak fiziksel ve taktik açıdan gelişim sürecini sürdürme fırsatını değerlendiriyor.





TuttoJuve.com'un aktardığına göre, maç sırasında aldığı bir darbe nedeniyle Licina, sağ elinden bazı kontrollerden geçmek üzere J|Medical'e götürüldü. Oyuncu, uzvunda bir sorun yaşadı ve bu nedenle sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı olarak bölge hemen sarıldı.



