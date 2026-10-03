"Bugünün futbolunda bir oyuncunun en büyük gücü birden fazla rolde oynayabilmesidir. Benim rolüm, çocukluğumdan beri oynadığım rol, santrforun arkası. Ama kanatta da oynarken içeri kat edebilirim, Catanzaro'da Aquilani ile yaptığım gibi sağ iç oyuncusu olarak. Bana sabrettiği için ona teşekkür etmem gerekiyor, çünkü genç bir oyuncunun ihtiyacı olan şey bu.

Dört dokunuşla oynamaya kadar geldim... (gülüyor, ed. notu) Şaka bir yana, bence bir oyuncunun olgunluğu, ne zaman daha fazla dokunuş yapabileceğini, ne zaman hızlı oynaması gerektiğini bilmesidir; ayrıca seviye yükseldikçe düşünmek ve hareket etmek için daha az zamanın oluyor. Derine koşuları ve savunma yaparken yoğunluğumu geliştirmem gerekiyor, ama belki de en iyi yaptığım şey bu: oyunu önceden görmek"