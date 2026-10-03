Mattia Liberali son iki yılın en çok beklenen İtalyan yeteneklerinden biri kuşkusuz. Milan'ın eski oyuncusu olan genç 10 numara, Catanzaro'ya transfer olduktan sonra bugün Fabregas yönetimindeki Como'da. Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda kariyer yolculuğunu anlatan Liberali, idollerinden ve gelişimini sürdürmek için en dikkatle takip ettiği oyunculardan söz etti. Ayrıca Milan'a veda etme kararına, kişisel hedeflerine ve Como ile İtalya milli takımlarındaki mevcut ve gelecekteki hayallerine de değindi. Tüm bunları, başrol oynayan bir isim olma hedefiyle anlattı.
Liberali: "Totti ve Dybala idollerim, Nico Paz'ı inceliyorum. Milan mı? Yollar ayrılıyor, bir adım geri atmak doğruydu"
21 Yaş Altı Milli Takımı'nda ilk maçına çıktı
“Sonuç açısından biraz daha kolay olacağını ve kilidi daha erken açabileceğimizi umuyordum. Ama son ana kadar dirençli kalmayı başardık.”
“Çalışmaya ve kendimi göstermeye çok istekliyim, çok açım. Evet, buraya gerçekten çok motive gelmiştim. Baldini hocayla ilk kez birlikteydim ve antrenman işin temel bir parçası. Hafta içinde nasıl çalışırsan, hafta sonunda da onu sahaya yansıtırsın.”
Birden fazla rol
"Bugünün futbolunda bir oyuncunun en büyük gücü birden fazla rolde oynayabilmesidir. Benim rolüm, çocukluğumdan beri oynadığım rol, santrforun arkası. Ama kanatta da oynarken içeri kat edebilirim, Catanzaro'da Aquilani ile yaptığım gibi sağ iç oyuncusu olarak. Bana sabrettiği için ona teşekkür etmem gerekiyor, çünkü genç bir oyuncunun ihtiyacı olan şey bu.
Dört dokunuşla oynamaya kadar geldim... (gülüyor, ed. notu) Şaka bir yana, bence bir oyuncunun olgunluğu, ne zaman daha fazla dokunuş yapabileceğini, ne zaman hızlı oynaması gerektiğini bilmesidir; ayrıca seviye yükseldikçe düşünmek ve hareket etmek için daha az zamanın oluyor. Derine koşuları ve savunma yaparken yoğunluğumu geliştirmem gerekiyor, ama belki de en iyi yaptığım şey bu: oyunu önceden görmek"
Totti, Dybala ve Nico Paz
Totti çocukluğumdan beri idollerimden biri. Bir diğeri de Juventus'taki Dybala'ydı. Şimdi ise örnek alabileceğim isimler evde: Nico Paz ve Baturina. Nico’yla birlikte oynayıp oynayamayacağımı mı? Bunu Fabregas’a sorun... Antrenmanda iyi anlaşıyoruz. Ama açıkçası herkesle eğleniyoruz.
Yamal’la aynı yaşta mıyım? O zaten bir Dünya Kupası kazandı, Altın Top’u kazanmazsa ikinci olur... Karşılaştırmaya gerek yok, herkesin kendi zamanına ihtiyacı var. Benim de daha gidecek çok yolum var".
Como ile hayaller
“İtalya her zaman İtalya’dır ve A Milli Takım formasını her giydiğinde bu bir onurdur, ancak elbette Şampiyonlar Ligi marşı da küçük yaşlardan beri canlı canlı söylemeyi hayal ettiğin bir şey.
Bir takımın kendi kimliği varsa ve bunu sonuna kadar sürdürüyorsa, sonuçlar da gelir. Futbolda herkes kazanmak ister: Serie A şampiyonluğu için başka adaylar da var, bana göre zafer maç maç gelir. İnsan çok sayıda maç kazanırsa, sonra daha büyük bir şeyi elde etmek de daha kolay olur...”
Milan’a veda
"Milan, beni çocukluğumdan beri yetiştiren takımdı ve bunu kabul ediyorum; hatta onlara gerçekten çok bağlıyım. Ama futbolda yollar bazen ayrılabiliyor. O anda benim için doğru seçim bir adım geri atmak ve belki de daha alt bir ligde gidip oynamaktı"
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