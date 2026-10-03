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Grafica Calciomercato Liberali Italia 2026 2.1Calciomercato/Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Liberali: "Totti ve Dybala idollerim, Nico Paz'ı inceliyorum. Milan'a veda mı? Bazen yollar ayrılır, bir adım geri atmak doğruydu"

AC Milan
Como
M. Liberali
Transfers
İtalya
İtalya U21

Bugün Como forması giyen oyun kurucu, 21 Yaş Altı Milli Takımı kampından geleceği hakkında konuştu.

Kariyerinin daha başındayken Mattia Liberali, kısa birkaç yıl içinde önemli tercihleri yapmak için defalarca çağrıldı ve buna mecbur kaldı. Milan’dan Serie B’ye gitme tercihine, ardından bugün Catanzaro’dan, mümkün olan en kısa sürede öne çıkma isteğiyle Şampiyonlar Ligi’ndeki Como’ya geçişine kadar.

2007 doğumlu yetenek durmaya niyetli değil ve bunu bugün Gazzetta dello Sport’a verdiği uzun röportajda da doğruladı; burada geçmişi, bugünü, hayalleri ve geleceği hakkında konuştu, sadece Milli Takım hakkında değil.


  • 21 Yaş Altı'nda ilk maçına çıktı

    "Sonuç açısından biraz daha kolay olmasını ve kilidi daha önce açabilmeyi umuyordum. Ama tam anlamıyla son pozisyona kadar dirençli kalmayı iyi başardık. Çalışmaya ve kendimi göstermeye çok istekliyim, çok açım. Ayrıca evet, buraya gerçekten çok motive gelmiştim. Baldini hocayla ilk kez çalıştım ve antrenman temel bir unsur. Hafta içinde nasıl antrenman yaparsanız, hafta sonunda onu sahaya yansıtırsınız".

  • Birden fazla rolde oynuyorum

    Günümüz futbolunda bir oyuncunun gücü birden fazla rolde oynayabilmesidir. Benim rolüm, çocukluğumdan beri oynadığım mevki, forvetin arkası.

    Ama kanatta da içe kat edebiliyorum, tıpkı Aquilani ile Catanzaro'da yaptığım gibi sağ iç oyuncusu olarak. Bana sabrettiği için ona teşekkür etmem gerekiyor, genç bir oyuncunun ihtiyacı olan da bu"

  • Geliştirmek

    “İki dokunuşla oynamak sınırlayıcı mı? Ben dört dokunuşa kadar çıktım... Bir yana, bence bir oyuncunun olgunluğu, ne zaman daha fazla dokunuş yapabileceğini, ne zaman hızlı oynaması gerektiğini bilmesindedir; çünkü seviye yükseldikçe düşünmek ve hareket etmek için daha az zamanın olur.

    Derinliğe koşularımı ve savunma yaparken yoğunluğumu geliştirmem gerekiyor ama belki de en iyi yaptığım şey şu: oyunu önceden görmek.”

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  • İdolleri Totti ve Dybala. Ve şimdi... Nico Paz

    "Totti çocukluğumdan beri idollerimden biri. Bir diğeri de Juventus'taki Dybala'ydı. Ama artık örnekleri evde buluyorum: Nico Paz ve Baturina.

    Nico Paz'la birlikte oynayabilir miyim? Bunu Fabregas'a sorun... Antrenmanda iyi anlaşıyoruz. Ama herkesle, söylemeliyim ki, eğleniyoruz.

    Yamal zaten bir Dünya Kupası kazandı, Altın Top'u kazanamazsa ikinci olur... Karşılaştırmaya gerek yok, herkesin kendi zamanına ihtiyacı var. Benim de katetmem gereken daha çok yol var"

  • Como

    "Bir takımın kendi kimliği varsa ve bunu sonuna kadar sürdürüyorsa, sonuçlar da ardından gelir. Futbolda herkes kazanmak ister: Serie A şampiyonluğu için başka adaylar da var, benim için galibiyet maç maç gelir. Birisi çok fazla maç kazanırsa, sonra daha büyük bir şeyi elde etmek daha kolay olur..."

  • Milan'a veda

    "Beni çocukluğumdan beri yetiştiren takım oydu ve bunun farkındayım, hatta onlara gerçekten bağlıyım. Ama futbolda yollar bazen ayrılabiliyor.

    O anda benim için doğru tercih bir adım geri atmak ve belki de daha alt bir ligde gidip oynamaktı"