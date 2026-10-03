Liberali: "Totti ve Dybala idollerim, Nico Paz'ı inceliyorum. Milan'a veda mı? Bazen yollar ayrılır, bir adım geri atmak doğruydu"

Kariyerinin daha başındayken Mattia Liberali, kısa birkaç yıl içinde önemli tercihleri yapmak için defalarca çağrıldı ve buna mecbur kaldı. Milan’dan Serie B’ye gitme tercihine, ardından bugün Catanzaro’dan, mümkün olan en kısa sürede öne çıkma isteğiyle Şampiyonlar Ligi’ndeki Como’ya geçişine kadar.

2007 doğumlu yetenek durmaya niyetli değil ve bunu bugün Gazzetta dello Sport’a verdiği uzun röportajda da doğruladı; burada geçmişi, bugünü, hayalleri ve geleceği hakkında konuştu, sadece Milli Takım hakkında değil.



