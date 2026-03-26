Sezonun ilk yarısını gözlerden uzak geçiren Mattia Liberali, artık manşetleri süslüyor. Milan'da yetişen 2007 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu, geçen yaz Rossoneri'den ayrılıp Serie B'deki Catanzaro'ya transfer oldu: Gelecekteki bir satıştan elde edilecek gelirin %50'si karşılığında gerçekleştirilen bu transfer, bedelsiz bir işlemdi. İlk aylar zorlu geçti; 2007 doğumlu oyuncu az süre alıyordu ve kendini tam olarak gösteremiyordu, ancak biraz istikrar kazandığında hemen formuna kavuştu ve goller, asistler ve belirleyici oyunlarıyla Aquilani'nin takımının playoff'lara kalmasına yardımcı oldu.
Liberali'nin Catanzaro'daki performansı nasıl gidiyor: Serie B'deki goller ve asistler, Milan ile yapılan anlaşmanın ayrıntıları
CATANZARO'DAKİ LIBERAL SAYILARI
Bu arada: Liberali'yi takıma katmak için en çok ısrar eden kişi teknik direktördü; bu talebi, oyuncunun niteliklerini çok takdir eden sportif direktör Ciro Polito da destekledi. Ligde oynadığı 18 maçta eski Milan oyuncusu 3 gol ve 3 asist kaydetti; ayrıca 2 sarı kart gördü. Buna, Sassuolo'ya karşı oynanan İtalya Kupası ilk tur maçındaki bir katılım da ekleniyor. Liberali, geçen yılın Aralık ortasından itibaren düzenli olarak forma giymeye başladı; ara sıra birkaç dakika sahada kaldı ve Sudtirol karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığında hemen bir asist yaptı; ilk üç maçta iki gol attı ve bir asist yaptı.
LİBERALLERİ İSTEYENLER
Transfer döneminin bir başka aşamasında Lecce, Atalanta ve Parma da Liberali'ye ilgi göstermişti, ancak görüşmeler daha fazla derinleşmedi ve kulüpler başka seçimler yaptı. Buna karşılık, somut bir teklifle öne çıkan Empoli, genç oyuncuya Serie B'de süre ve istikrar sunmaya hazırdı. Ancak oyuncu ve ekibi, Catanzaro'nun projesinden etkilendi: Mattia, daha önce de belirtildiği gibi, sportif direktör Polito'nun ve özellikle de Alberto Aquilani'nin çok hoşuna gidiyor. Aquilani, ona başrolü garanti etmişti ve şimdi birkaç ay önce verdiği sözü tutuyor.