Liberali'nin Catanzaro'daki performansı nasıl gidiyor: Serie B'deki goller ve asistler, Milan ile yapılan anlaşmanın ayrıntıları

Bu arada: Liberali'yi takıma katmak için en çok ısrar eden kişi teknik direktördü; bu talebi, oyuncunun niteliklerini çok takdir eden sportif direktör Ciro Polito da destekledi. Ligde oynadığı 18 maçta eski Milan oyuncusu 3 gol ve 3 asist kaydetti; ayrıca 2 sarı kart gördü. Buna, Sassuolo'ya karşı oynanan İtalya Kupası ilk tur maçındaki bir katılım da ekleniyor. Liberali, geçen yılın Aralık ortasından itibaren düzenli olarak forma giymeye başladı; ara sıra birkaç dakika sahada kaldı ve Sudtirol karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığında hemen bir asist yaptı; ilk üç maçta iki gol attı ve bir asist yaptı.



