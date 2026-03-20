Bu sadece an meselesiydi. Şimdi Mattia Liberali, kendini göstermeye başladı. 2007 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu, Milan'ın altyapısında yetişti ve yaz aylarında Catanzaro'ya kalıcı olarak transfer oldu (transfer ücreti sıfır, gelecekteki yeniden satışın %50'si Rossoneri'ye ait); spot ışıklarından birkaç ay uzak kaldıktan sonra, şimdi Aquilani onu daha düzenli olarak oynatıyor ve genç oyuncu da kaliteli oyunlarıyla buna teşekkür ediyor. Goal'a verdiği röportajda Liberali, Serie B'ye geçişinin nasıl gittiğini anlattı: "Benim için çok iyi gidiyor. Hemen iyi hissettim, herkes gibi başlangıçta uyum sağlamam gerekti, çünkü Primavera'dan A takıma geçmek büyük bir sıçrama. Ama teknik direktör Aquilani, direktör Polito ve tüm ortam bana doğru zamanı tanıdı, şimdi böyle devam etmeyi düşünüyorum ve umuyorum."
Getty Images Sport
Liberali: "Milan'da kendimi adeta bir oyun parkında gibi hissediyordum, Fonseca'ya sonsuza dek minnettar kalacağım. Catanzaro mu? Başlangıçta alışmam gerekti."
CAMARDA, FONSECA VE SADECE ONLAR DEĞİL
Röportaj sırasında Liberali, Camarda ile olan ilişkisini, A takımla çıktığı turneyi ve Fonseca ile olan uyumunu da anlattı: "Camarda ile sık sık görüşüyoruz, birlikte inanılmaz deneyimler yaşadık. A takıma gittiğimde buna inanmakta zorlandım, Milanello'da olmak bana bir rüya gibi geldi: Kendimi oyun parkındaki bir çocuk gibi hissettim. Fonseca'ya ne kadar teşekkür etsem azdır, bana özgürlük ve huzur verdi ve bunlar hiç de kolay elde edilebilen şeyler değil. Bana çok yardımcı olan bir oyuncu da Florenzi oldu, beni kanatları altına aldı."
