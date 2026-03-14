Liam Rosenior, "yeni presleme taktiği"nin Newcastle'ın galibiyet golünü engelleyememesi nedeniyle "taktiksel sorun"un Chelsea'nin yenilgisine yol açtığını kabul etti

Blues’un son dönemdeki performansı, bireysel hatalardan toparlanamama sorunu nedeniyle sekteye uğradı; bu eğilim Magpies karşısında da devam etti. Rosenior, takımının savunmadaki her küçük hatadan dolayı cezalandırılırken, rakip takımların çok fazla pozisyon yaratmadan gol bulabildiğinden yakındı.

Teknik direktör şunları ekledi: "Ancak o anda bir hata yapıyoruz ve şu anda yaptığımız her hata kalesimizin arkasına gidiyor gibi geliyor. Bu hataları durdurmamız gerekiyor. Bir hatadan başka bir gol attılar, ancak bizim kalemize net bir şans yarattıklarını hatırlamıyorum."