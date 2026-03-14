Liam Rosenior, "yeni presleme taktiği"nin Newcastle'ın galibiyet golünü engelleyememesi nedeniyle "taktiksel sorun"un Chelsea'nin yenilgisine yol açtığını kabul etti
Taktiksel eksiklikler ve acil sorunlar
Maçın gidişatına aykırı bir şekilde gelen gol, Joe Willock'un dağınık savunma hattından yararlanarak boş alana kaçıp Anthony Gordon'a pas vermesiyle geldi; Gordon da topu ağlara gönderdi. Maçın 18. dakikasında gerçekleşen bu gol, 90 dakikalık mücadelenin belirleyici anı oldu.
Rosenior, basın toplantısında bu belirleyici anı şöyle açıkladı: "Evet, taktiksel bir sorun var. Çoğu takımdan farklı bir şekilde pres yapıyoruz. Bu yeni bir pres yöntemi. Presi sertleştirmiyoruz ve yapmamız gereken pozisyonlarda savunma yapmıyoruz. Hatalar olur. Onların elinde hiçbir şey yoktu. Maçta hiçbir şey yapamadılar ve biz onlara bir gol verdik. Pres hakkında konuşuyoruz. Bence pres, Newcastle'ın bize uzun toplar atmak zorunda kalmasının ve bizim maçı kontrol etmemizin sebebiydi."
Hataların cezalandırılmasına duyulan hayal kırıklığı
Blues’un son dönemdeki performansı, bireysel hatalardan toparlanamama sorunu nedeniyle sekteye uğradı; bu eğilim Magpies karşısında da devam etti. Rosenior, takımının savunmadaki her küçük hatadan dolayı cezalandırılırken, rakip takımların çok fazla pozisyon yaratmadan gol bulabildiğinden yakındı.
Teknik direktör şunları ekledi: "Ancak o anda bir hata yapıyoruz ve şu anda yaptığımız her hata kalesimizin arkasına gidiyor gibi geliyor. Bu hataları durdurmamız gerekiyor. Bir hatadan başka bir gol attılar, ancak bizim kalemize net bir şans yarattıklarını hatırlamıyorum."
Kanat oyuncularındaki sakatlık krizi ciddi boyutlara ulaştı
Chelsea'nin işi, özellikle Newcastle'ın sıkı savunma düzenini aşacak yaratıcı bir kıvılcımdan yoksun olan kanat bölgelerinde, kadro eksikliği nedeniyle daha da zorlaştı. Rosenior, birkaç önemli hücum oyuncusundan yoksun kalmak zorunda kaldı; bu durum, ikinci yarıda kadro rotasyonu yapma ve yedek kulübesinden taze bir ivme kazandırma imkânını kısıtladı.
"Evet, şu anda sakatlıklar nedeniyle durum zor, özellikle de hücumda," diye itiraf etti Rosenior. "Asla mazeret uydurmam. Sakatlıklar sezonun bir parçası, ancak düşük blokları aşmak için en önemli üç oyuncumuzdan, yani kanat oyuncularımızdan yoksunuz. Jamie [Gittens] yedek kulübesine dönecekti ama dün antrenmandan sonra hamstringinde bir sorun hissetti, bu yüzden durumunu kontrol ediyoruz. Estevao'nun oynamayacağı belli, Pedro [Neto] cezalı ve kadroya taze kan katmak isteriz."
İlk dört sırayı belirleyecek yarış hâlâ son derece belirsiz
Bu aksiliklere rağmen Rosenior, takımın sergilediği performans seviyesinin eninde sonunda galibiyet serisine geri dönmelerini sağlayacağına dair inancını koruyor. Chelsea oyuncuları ile hakem arasında yaşanan tuhaf bir olayın gölgesinde kalan bu mağlubiyet, takımın sıralamada yükselme konusundaki acil hedeflerine bir darbe vursa da, Chelsea teknik direktörü, takımının sergilediği istikrarın sezonun geri kalanı için olumlu bir işaret olmaya devam ettiğini vurguladı.
Şampiyonlar Ligi hedeflerine olan etkisini değerlendiren teknik direktör, şu sonuca vardı: "Gerçekten zor ve sinir bozucu bir gündü, çünkü istediğimiz sonucu alamadık. Ancak performanslarımızda bir tutarlılık olduğunu düşünüyorum. Farklı taktiksel çözümler bulmaya çalıştık. Bununla birlikte, rakip ceza sahasına yeterince girmeyi başardık, sadece bu anlardan yararlanamadık."
