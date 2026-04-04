Liam Rosenior'un yıldız oyuncular için yeni sözleşmelerin açıklanacağını doğrulamasıyla Chelsea'ye nihayet iyi haberler geldi

Cobham'daki hava, Marc Cucurella ve Enzo Fernandez'in kulübün gidişatına ilişkin endişelerini açıkça dile getirmelerinin ardından son günlerde zorlu bir sınava tabi tutuldu. Fernandez, Real Madrid'le ilgili yaptığı açıklamaların geleceğini belirsizliğe sürüklemesi üzerine kulüp tarafından iki maçlık bir ceza aldı. Ancak Rosenior, kamuoyundaki bu aksiliklere rağmen takımın hâlâ aynı hedefe doğru ilerlediğinden emin.

The Standard'ın aktardığına göre Rosenior, "Marc tamamen bağlı, burada olmak istiyor" dedi. "Bunu bana çok, çok net bir şekilde ifade etti. Eylemler sözlerden daha güçlüdür. Oyuncuların kulübün gidişatına ve projeye olan bağlılığını göreceksiniz." Bu bağlılığın yeni sözleşmeler mi yoksa sadece performans seviyeleri mi ile ilgili olduğu sorulduğunda Rosenior, "Her ikisi de, her ikisi de" diye yanıtladı.