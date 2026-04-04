Liam Rosenior'un yıldız oyuncular için yeni sözleşmelerin açıklanacağını doğrulamasıyla Chelsea'ye nihayet iyi haberler geldi
Uzun vadeli projeye bağlılık
Dışarıdan gelen gürültü ve iç disiplin sorunlarının damgasını vurduğu bir dönemde, Rosenior Chelsea taraftarlarına umut ışığı oldu. Baş antrenör, kulübün kadronun kilit oyuncularıyla yeni sözleşmeler imzalamaya hazır olduğunu açıkça ima ederek, kulüp yönetiminin yetenekli oyuncuları uzun vadeli sözleşmelerle bağlama stratejisini pekiştirdi. Bu gelişme, arka arkaya alınan dört mağlubiyet ve kıdemli oyuncular arasında yaşanan yüksek profilli sürtüşmelerin ardından, dikkatleri başka yöne çekmek için hayati önem taşıyor. BlueCo yönetimindeki transfer stratejisi, uzak geleceğe odaklandığı biliniyor; Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro gibi oyuncularla 2033 yılına kadar sözleşme imzalandı.
- Getty Images Sport
Cucurella ve Fernandez arasındaki gerginliğin ele alınması
Cobham'daki hava, Marc Cucurella ve Enzo Fernandez'in kulübün gidişatına ilişkin endişelerini açıkça dile getirmelerinin ardından son günlerde zorlu bir sınava tabi tutuldu. Fernandez, Real Madrid'le ilgili yaptığı açıklamaların geleceğini belirsizliğe sürüklemesi üzerine kulüp tarafından iki maçlık bir ceza aldı. Ancak Rosenior, kamuoyundaki bu aksiliklere rağmen takımın hâlâ aynı hedefe doğru ilerlediğinden emin.
The Standard'ın aktardığına göre Rosenior, "Marc tamamen bağlı, burada olmak istiyor" dedi. "Bunu bana çok, çok net bir şekilde ifade etti. Eylemler sözlerden daha güçlüdür. Oyuncuların kulübün gidişatına ve projeye olan bağlılığını göreceksiniz." Bu bağlılığın yeni sözleşmeler mi yoksa sadece performans seviyeleri mi ile ilgili olduğu sorulduğunda Rosenior, "Her ikisi de, her ikisi de" diye yanıtladı.
Yeni uzantı adayları
Kulüp henüz sözleşme imzalayacak isimleri açıklamamış olsa da, spekülasyonlar giderek artıyor. Cucurella’ya yeni bir sözleşme teklif edildiği düşünülüyor; ancak mevcut sözleşmesi resmi olarak 2028’e kadar devam ediyor. Ayrıca, mevcut sözleşmesi 2031’e kadar sürmesine rağmen orta sahanın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam eden Moises Caicedo’ya da yeni bir ödül verilmesi yönünde güçlü bir istek var.
Önümüzdeki haftalarda yeni sözleşmelerin açıklanıp açıklanmayacağı sorulduğunda Rosenior, "Göreceksiniz" diyerek ipucu verdi.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Bu haber, dört maçlık kötü bir yenilgi serisinin ardından Chelsea için kritik bir dönemde geldi. Takımın ligdeki konumunu iyileştirmek için, saha dışında kadronun istikrarını sağlamak, iç saha performansını düzeltip Avrupa kupalarına katılma şansını yakalamak amacıyla bir ön koşul olarak görülüyor. The Blues, 31 maçta topladığı 48 puanla şu anda Premier Lig tablosunda altıncı sırada yer alıyor ve ilk dörtteki takımların altı puan gerisinde. Takım, bir sonraki maçında FA Cup çeyrek finalinde Port Vale ile karşılaşacak.