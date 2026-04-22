Liam Rosenior'un gitmesi gerekiyordu - ama rotasını kaybetmiş Chelsea'nin sorunları çok, çok daha derinlerde yatıyor

Birçok kişinin gözünde başından beri kaderi belliydiyse de, bu İngiliz teknik adamın işlerinin bu kadar çabuk sarpa saracağını pek kimse tahmin edemezdi. Salı gecesi Brighton’a karşı alınan acımasız yenilgi bardağı taşıran son damla oldu; bu sonuç, Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunu neredeyse tamamen kapattı ve Avrupa kupalarında yer alma umutlarını ciddi bir tehlikeye attı. 24 saat içinde görevinden alındı.

Rosenior, Batı Londra'da pek çok istenmeyen rekor kırdı; kulübün 90'lardan bu yana en kötü performans dönemine tanık oldu ve takımı toplamda 11-0'lık skorla üst üste beş maç kaybederek 114 yıllık bir rekoru egale etti. Ancak, görevden ayrılan teknik direktörü doğrudan suçlamak kolay olsa da, Chelsea'nin sorunlarının çok daha derinlerde yattığı apaçık ortada.

Bir başka teknik direktörün kovulmasının ardından ve taraftarların hoşnutsuzluğunun doruk noktasına ulaşmasıyla, kulüp yönetimi, projelerini çökertme potansiyeli olan sarsıcı bir yaz dönemi ile karşı karşıya...