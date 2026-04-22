Liam Rosenior'un gitmesi gerekiyordu - ama rotasını kaybetmiş Chelsea'nin sorunları çok, çok daha derinlerde yatıyor

Açıkçası, Liam Rosenior’un Ocak ayında kovulan Enzo Maresca’nın yerine sürpriz bir şekilde atandığından beri, mesele “eğer” değil, “ne zaman” kovulacağıydı. Stamford Bridge'deki teknik direktörlük görevine olumlu bir başlangıç yapması artık uzak bir anı gibi görünüyor, çünkü tarihsel olarak kötü bir performans serisi onun düşüşünü hızlandırdı. Ligde üst üste beşinci yenilgiyi yaşayan Rosenior, muhtemelen hak ettiği şekilde görevinden alındı, ancak o sadece Blues'un daha geniş ve daha derin sorunlarının bir belirtisiydi.

Birçok kişinin gözünde başından beri kaderi belliydiyse de, bu İngiliz teknik adamın işlerinin bu kadar çabuk sarpa saracağını pek kimse tahmin edemezdi. Salı gecesi Brighton’a karşı alınan acımasız yenilgi bardağı taşıran son damla oldu; bu sonuç, Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunu neredeyse tamamen kapattı ve Avrupa kupalarında yer alma umutlarını ciddi bir tehlikeye attı. 24 saat içinde görevinden alındı.

Rosenior, Batı Londra'da pek çok istenmeyen rekor kırdı; kulübün 90'lardan bu yana en kötü performans dönemine tanık oldu ve takımı toplamda 11-0'lık skorla üst üste beş maç kaybederek 114 yıllık bir rekoru egale etti. Ancak, görevden ayrılan teknik direktörü doğrudan suçlamak kolay olsa da, Chelsea'nin sorunlarının çok daha derinlerde yattığı apaçık ortada.

Bir başka teknik direktörün kovulmasının ardından ve taraftarların hoşnutsuzluğunun doruk noktasına ulaşmasıyla, kulüp yönetimi, projelerini çökertme potansiyeli olan sarsıcı bir yaz dönemi ile karşı karşıya...

    Geri dönüşü olmayan nokta

    Brighton'da yaşanan ağır yenilgi ve bu yenilginin niteliği, acı bir kaçınılmazlık hissi uyandırıyordu. Chelsea, maçın ilk düdüğünden itibaren geriye düşmüş durumdaydı; zira üç dakika içinde gol yemişti ve bundan sonra maça yeniden ortak olabilmek için gereken özgüveni yitirmiş görünüyordu. Daha uygun bir kelime bulamadığım için, bu durum acınasıydı.

    İlk yarıda sürekli kovalayan taraf olan takım, ikinci yarının başında kısa süreli bir canlanma yaşadı ancak bu yanıltıcı oldu; ev sahibi takım, bireysel bir hatadan yararlanarak maçın bitimine 40 dakika kala skoru fiilen belirledi. Rosenior'un takımı, oyuncuların giderek artan baskı altında kalan teknik direktörleri için mücadele etmedikleri açıkça görüldüğü için, bundan sonra hiçbir zaman geri dönüş yapabilecek gibi görünmedi.

    Deplasman tribünündeki zehirli atmosfer, çürümüş pastanın üzerindeki kiraz gibiydi. "We want out Chelsea back" (Eski Chelsea'mizi geri istiyoruz), "Siktir git Rosenior" ve "Siktir git Eghbali, burada istenmiyorsun" sloganları Amex Stadyumu'nda yankılandı; hatta bir ara ev sahibi taraftarlar da eski Brighton oyuncusuna ironik bir destek gösterisi olarak "Liam Rosenior, o bizden biri" sloganlarına katıldı. Aslında, bu noktadan sonra geri dönüş yoktu.

    Bir başka korkunç 3-0 yenilgiyle Chelsea, Premier Lig'de yedinci sıraya geriledi ve rakiplerinden bir maç fazla oynamış olmasına rağmen ilk beşe yedi puan uzaklıkta kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları artık neredeyse tamamen tükendi ve maçın bitiminde öfkeli deplasman taraftarlarına boş boş bakan oyuncular da bunun farkındaydı.

    Yeterli değil

    Durumun tamamen Rosenior'un suçu olmadığı kesin olsa da, Chelsea'nin son dönemdeki sonuçlarının ve formunun kabul edilemez olduğu tartışılmaz.

    Deneyimsiz İngiliz teknik adam, Blues'un üst üste beş lig maçında yenilgiye uğradığı ve bu süreçte 1912'den beri ilk kez tek bir gol bile atamadığı tarihi bir kötü gidişata tanık oldu (evet, on dokuz yüz on iki). Beş maçlık yenilgi serisi, Kasım 1993'ten bu yana en uzun serilerinden biri.

    Rosenior'un Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana, Batı Londralılar form tablosunda 13. sırada yer alıyor ve şu anda, kalan dört maçta en azından Avrupa kupalarına katılmayı garantileyecek bir galibiyet serisi yakalamaktan ziyade, gerçek hayatta orta sıralara daha da batma ihtimalleri daha yüksek görünüyor.

    Zor durumdaki teknik direktörün işini, Chelsea'nin zorlu fikstürü de kolaylaştırmadı; Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmek için son haftada Anfield'da Liverpool ile karşılaşmaları, küme düşme mücadelesi veren Tottenham'ı evlerinde ağırlamaları ve Sunderland'ın Stadium of Light kalesine konuk olmaları gerekiyor. Her geçen maçla birlikte bunu başarma ihtimali giderek azalıyordu.

    Rosenior'un yeteneklerini gerçekten gösterebilmesi için tam bir hazırlık sezonuna ihtiyacı olduğu çok konuşulmuştu, ancak onunla aynı zamanda göreve başlayan ve kendisi kadar deneyimsiz olan Michael Carrick'in Manchester United'da geçici teknik direktör olarak yaptığı iş - Kırmızı Şeytanları yedinci sıradan üçüncü sıraya taşıması - bu konuyu tartışmalı hale getiriyor.

    Kaçınılmaz işten çıkarma

    Nitekim, daha geçen hafta, öncülleri Mauricio Pochettino ve Maresca’nın durumunda olduğu gibi, Rosenior’un bir sezonu tamamlamadan – ilk beşte yer alamamış olsa bile – görevine ilişkin bir değerlendirme yapılmayacağı bildirilmişti. Ancak yaşanan bu kötü gidişat o kadar endişe vericiydi ki, bu tutum hızla değişmiş görünüyor.

    Güney sahilinde yaşanan hezimetin üzerinden 24 saat geçmeden Rosenior görevinden ayrıldı. Çarşamba günü kulübün Cobham antrenman tesisinde yapılan yönetim toplantısının ardından görevinden alındı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Liam, sezon ortasında göreve geldikten sonra her zaman en yüksek dürüstlük ve profesyonellikle hareket etti. Bu, kulübün hafife aldığı bir karar değildi; ancak son sonuçlar ve performanslar, bu sezon için hâlâ oynanacak çok maç varken gerekli standartların altına düştü. Kulüp, baş antrenör pozisyonuna istikrar getirmek için çalışırken, doğru uzun vadeli atamayı yapmak için bir öz değerlendirme süreci yürüteceğiz."

    BBC daha önce kulüp yönetiminin desteğinin azaldığını bildirmişti. Sadece birkaç gün önce, kulübün ortak sahibi Behdad Eghbali, Rosenior'a zayıf bir güven oyu vermiş ve pek ikna edici olmayan bir şekilde, "Bence Liam'ın arkasındayız" demişti.

    Önemli bir nokta olarak, görevden alınan baş antrenörün soyunma odasındaki desteğini kaybettiği, birçok oyuncunun genç İngiliz teknik adamdan "ikna olmadıkları" ve giderek "hayal kırıklığına uğradıkları" da eklendi. Ayrıca, İspanyolca konuşan birçok oyuncunun Maresca'nın altında çalışmayı tercih ettiği de söyleniyor. Tabii ki, Rosenior'un kısa görev süresi boyunca Enzo Fernandez'in Real Madrid'e transfer olmak için açıkça flört etmesiyle ve Marc Cucurella'nın İtalyan teknik direktörün kovulma kararını sorgulamasıyla uğraşmak zorunda kalmıştı.

    Son söz

    Düşüşüne yol açan kötü performans serisi boyunca ilk kez, Rosenior, Brighton fiyaskosunun ardından verdiği maç sonrası röportajlarda ve basın toplantısında açıkça sert bir tavır sergiledi; bu durum, belki de bazı oyuncularıyla ilişkilerinde bir kopukluğa işaret ediyor olabilir. Öncelikle Sky Sports’a şunları söyledi: “Maçın her yönüyle kabul edilemezdi, tutumumuz da kabul edilemezdi. Sürekli ortaya çıkıp oyuncuları savunuyorum. Bu geceki performans savunulamaz. Yediğimiz gollerin şekli, kaybettiğimiz ikili mücadelelerin sayısı, takımdaki yoğunluk eksikliği. Şu anda bir şeylerin kökten değişmesi gerekiyor.

    "Profesyonellik yoktu. Gerçekten zor bir gece. Sadece burada değil, bu muhteşem futbol kulübünde şimdiye kadar yaşadığım en zor gece, hatta kariyerimdeki en zor gece. Bugün tanık olduğum bazı şeyleri bir daha asla görmek istemiyorum."

    Medya mensuplarının karşısına çıktığında da sert tavrını sürdüren teknik direktör, şunları ekledi: "Temel konularda, bu formayı giymekten duyulması gereken gurur açısından, bu kabul edilemezdi. Oyuncuları savundum ve sorumluluğu üstleniyorum. Bunu her zaman söyledim. Bu geceden sonra, bence oyuncular da verdikleri performansı gözden geçirmeli. Taktiklerden bahsedebilirsiniz, ama taktikler temel unsurların ardından gelir. Daha cesur oynamak, ikili mücadeleleri kazanmak, hava toplarını kazanmak, top çalmak, korkunç goller yemek. Bu geceki performans kabul edilemezdi."

    Kendisiyle oyuncular arasında bir kopukluk olup olmadığı sorulduğunda, sert bir şekilde yanıt verdi: "O performansa bakılırsa, öyle görünüyor. Yalan söylemeyeceğim. Benimle oyuncular arasında bir kopukluk olduğunu düşünmüyorum. Antrenmanlarda, bireysel görüşmelerde, takım toplantılarında onlarla çok yakın çalışıyoruz. Oyunculara her şeyimizi veriyoruz.

    "Ruh eksikliği var, inanç eksikliği var ve bu da durumu öyle gösterir. Şu anda buna itiraz edemem çünkü içinde bulunduğumuz durum kabul edilemez ve bu performans da kesinlikle öyleydi."

    Sistem arızası

    Daha önce de değindiğimiz gibi, Chelsea'nin içinde bulunduğu bu karmaşa kesinlikle tamamen Rosenior'un suçu değil. Zaten Strazburg'da BlueCo'nun bir alt kademe yöneticisi olan Rosenior, büyük olasılıkla sahipler ve sportif direktörler tarafından belirlenen çerçeve içinde çalışmaktan memnuniyet duyan bir "evetçi" olarak Stamford Bridge'e getirildi.

    Kulübün ayrılışıyla ilgili açıklamasının içeriği, BlueCo sahiplerinin, kaçınılmaz olarak sürdürülebilir bir başarı getiremeyen teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimin nihayet farkına vardıklarını gösteriyor. Eghbali geçen hafta şöyle demişti: "Teknik direktör tarafında istikrarı sağlamak, henüz doğru yapamadığımız şeylerden biri. Bir plan var. Planı değerlendiriyoruz. Planı iyileştirmeye çalışıyoruz ve işe yaramazsa planı değiştiriyoruz."

    Gerçekte, bu tam da taraftarların ve yorumcuların Rosenior'un atanmasından bekledikleri sonuçtu, ancak formdaki dramatik düşüş belki de beklenenden daha erken geldi. Elit kulüp tecrübesi olmayan genç ve deneyimsiz bir teknik direktörün işe alınması ve onun bir grup genç ve deneyimsiz oyuncuyu yönetmesini beklemek, hiçbir zaman olumlu sonuçlar verecek gibi görünmüyordu - en azından hızlı bir şekilde değil, özellikle de Chelsea'deki yüksek baskı ortamında. Başından beri başarısızlığa mahkumdu.

    Kulübün, geleceğe dönük bir kadro oluşturmak amacıyla genç oyuncuları stoklamak için milyarlarca pound harcayarak başarısız olan yaklaşımını sürdürmek yerine, "Premier Lig tecrübesi" olan, "olgun" ve "duygusal olarak dayanıklı" oyuncuların peşine düşerek transfer dönemine yaklaşımını değiştirmeyi planladığı bildirildi. "Öz değerlendirme sürecine" girerken, karar vericiler teknik kadrodaki bitmek bilmeyen işe alım ve kovulma döngüsüne de son vermek istiyor gibi görünüyor.

    Sarsıntılı yaz

    Taraftarlar arasında kaynayan hoşnutsuzluk, her an patlak vermek üzere. Cumartesi günü Manchester United'a karşı alınan yenilgiden önce, yüzlerce taraftar yönetim aleyhine protesto etmek üzere sokaklara döküldü; "BlueCo OUT!" yazılı pankartlar taşıyarak "Eski Chelsea'mizi geri istiyoruz" sloganları attılar ve Stamford Bridge'in dışında eski kulüp sahibi Roman Abramovich'e destek verdiler. Hafta ortasında deplasman tribününden gelen zehirli tezahüratlar, Rosenior'un ayrılmasına rağmen havanın düzelmeye yönelik hiçbir işaret göstermediğini yansıtıyor. Şimdi onları yatıştırma görevi kulübe düşüyor.

    Andoni Iraola, sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde Bournemouth'tan ayrılmaya hazırlandığı için Stamford Bridge'deki teknik direktör koltuğuna oturacak ilk aday olarak görülüyor. İspanyol teknik adamın sınırlı kaynaklarla güney sahilinde gösterdiği etkileyici performans göz önüne alındığında, bu atama büyük olasılıkla olumlu karşılanacaktır. Ancak, teknik direktörlük deneyimi sınırlı olan eski Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic ile ilgili haberler, yine endişe kaynağı olacaktır.

    Bu nedenle, Stamford Bridge'de sarsıcı bir yaz yaşanacağı öngörülüyor. Eğer yönetim kadrosu, Rosenior'un yerine geçecek isim ve daha fazla deneyim getirecek transferler konusunda yanlış kararlar verirse, bu dönem projenin çöküşüne yol açabilir.

