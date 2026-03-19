Liam Rosenior, Trevoh Chalobah'ın uzun süre sahalardan uzak kalacağını doğrularken, Chelsea'nin savunma hattındaki sakatlık krizi devam ediyor

Chelsea, Trevoh Chalobah'ın yaklaşık altı hafta sahalardan uzak kalacak olmasıyla bir başka önemli sakatlık darbesiyle sarsıldı. Defans oyuncusu, Blues'un Paris Saint-Germain'e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmış ve giderek uzayan yıldız oyuncular listesine bir isim daha eklemişti.

  • Defans hattına büyük bir darbe

    26 yaşındaki savunma oyuncusu, hafta ortasında Paris Saint-Germain'e karşı alınan mağlubiyet sırasında sedyeyle sahadan çıkarılmasının ardından Stamford Bridge taraftarları arasında büyük endişe yarattı. Maçın bitiş düdüğünün çalınmasından kısa bir süre sonra Chalobah'ın sosyal medyada bacağını saran kalın bandajlı bir fotoğrafını paylaşması, uzun süreli bir kırık olabileceğine dair endişeleri artırdı.

    Ancak, daha sonra yapılan taramalar, ilk başta "sezonu bitirecek" korkularından biraz daha iyimser bir prognoz ortaya koydu. Yaralanma, Chelsea'nin sezonunun geri kalanını etkileyecek kadar ciddi olsa da, sağlık ekibi yaklaşık altı haftalık bir iyileşme süresi öngörüyor.

    Rosenior, spor haberleri paylaşıyor

    Merseyside deplasmanı öncesinde basına konuşan Rosenior, PSG maçının ardından ilk başta endişelendiğini itiraf etti. Ancak Chalobah'ın durumuyla ilgili son bilgileri paylaşarak, sakatlığının ilk başta düşünülenden daha ciddi olmadığını belirtti.

    BBC'nin aktardığına göre Chelsea teknik direktörü, "Maç bittikten sonra görüntüyü gördüm. O zaman ertesi gün için gerçekten endişeleniyorsunuz" dedi. "Elbette Trevoh'un herhangi bir süre sahalardan uzak kalması hiç iyi değil, ama neyse ki durum ilk başta korktuğumuz kadar ciddi değil."

  • Takım kaptanının durumu hakkındaki endişeler

    Rosenior, kaptan Reece James'in durumuna da değindi. Şöyle konuştu: "Hamstring sakatlığı hiçbir zaman hoş bir durum değildir. Reece için umarım bir tarama yaptırabiliriz, sakatlığın tam boyutunu öğrenebiliriz; o zaman daha fazla bilgi sahibi oluruz, çünkü onun ne kadar önemli olduğunu ve takımda ne kadar büyük bir lider olduğunu biliyoruz. Newcastle maçının sonunda hamstringinde bir rahatsızlık hissetti. Bu bizim için gerçekten sinir bozucu ve hayal kırıklığı yaratan bir durum. Durumun tam boyutunu bilmiyoruz ama bu sakatlık onu kadro dışı bırakıyor."

    Şimdi ne olacak?

    Bu haber, tüm turnuvalarda son üç maçını kaybeden Chelsea için kritik bir dönemde geldi. Avrupa'da PSG'ye karşı alınan 8-2'lik utanç verici toplam skorlu yenilgi, Newcastle'a karşı Premier Lig'de alınan mağlubiyetin arasına sıkıştı; bu kötü performans serisi, Blues'un ilk beşin dışına düşmesine ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarının tehlikeye girmesine neden oldu.

    Premier Lig'deki son beş maçında sadece bir galibiyet alan Rosenior, bu kötü gidişatı durdurmak için giderek artan bir baskı altında. Blues'un galibiyet serisine dönmeye çalışacağı Cumartesi günü Goodison Park'ta takımın taktiksel esnekliği sınanacak.

