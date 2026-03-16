Liam Rosenior şimdiden kovulacak mı?! Chelsea yönetimi, Blues'un teknik direktörü hakkında 'ciddi endişeler' taşıyor ve şok edici bir şekilde yine teknik direktör değişikliğine gidebilir
Stamford Bridge'de belirsizlik hakim
Rosenior'un Chelsea'deki geleceği, göreve gelmesinden sadece üç ay sonra giderek daha da karanlık bir hal alıyor. İsviçre'deki Sky Sports'a göre, Batı Londra kulübüne yakın kaynaklar, Ocak ayında göreve başlamasının ardından ortaya çıkan ilk iyimserliğin kaybolduğunu ve yönetim kurulunda derin bir endişe yarattığını düşünüyor. Yönetim kurulu, 41 yaşındaki teknik adama 2032 yılına kadar sözleşme vermiş olmasına rağmen, onun bu spor projesini uzun vadede yönetebilecek taktiksel zekaya sahip olup olmadığını sorguluyor gibi görünüyor. Takımın Premier Lig sıralamasında aşağıya doğru kayması ve Avrupa'da zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalmasıyla birlikte, Blues'un sahipleri yeni bir teknik direktör arayışını yeniden başlatmış görünüyor.
Hiyerarşi içinde artan şüpheler
Kulüpten resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, kulüp içindeki görüşlere göre teknik direktörün geleceği konusunda bir bölünme yaşanıyor. Haberlere göre, bazı kilit karar vericiler Rosenior’un gelecek sezonun başlangıcında takımın başında olmayabileceğine inanıyor. Sürekli teknik direktör değişikliğinden bıkmış olan taraftarların yüksek sesle dile getirdiği hayal kırıklığı, bu iç baskıyı daha da artırıyor. Sky Sports'un haberinde kulüp içinden kaynakların bahsettiği "ciddi endişeler", oyun tarzında ilerleme kaydedilemediği algısı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında takımın doğrudan rakiplerine karşı sonuç alamaması üzerine odaklanıyor.
Fransa'ya geri dönüş ihtimali mi?
Chelsea bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitmeye karar verirse, Rosenior'un işsiz kalması pek olası görünmüyor. Londra'daki zorluklara rağmen, Avrupa kıtasında, özellikle de Ligue 1'de itibarı hâlâ oldukça yüksek. Fransız futbol gözlemcileri, önceki görevlerinde büyük beğeni toplayan antrenörlük yöntemlerini ve takım yönetimi becerilerini sık sık övüyorlar. Rosenior ise şüphesiz kamuoyu önünde Chelsea'deki acil hedeflerine bağlılığını sürdürüyor ve geleceğin ne getireceği henüz belli değil.
Proje için önümüzdeki haftalar belirleyici olacak
Önümüzdeki maç programı, Rosenior için son bir sınav niteliğinde olabilir. Chelsea, Avrupa'dan erken elenmemek için büyük bir farkı kapatmak zorunda olduğu, sezonun kaderini belirleyecek Şampiyonlar Ligi rövanş maçında PSG ile karşı karşıya gelecek. Yurtiçinde ise, ilk dört sırayı hedefleyen takımlarla oynanacak bir dizi zorlu Premier Lig maçı, yönetim kurulunun mevcut teknik direktörü görevde tutmaya devam edip etmeyeceğini ya da uluslararası maç arası öncesinde bir başka beklenmedik değişiklik yapmayı tercih edip etmeyeceğini belirleyebilir; zira Rosenior, Ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine göreve gelmişti.
