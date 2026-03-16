Liam Rosenior şimdiden kovulacak mı?! Chelsea yönetimi, Blues'un teknik direktörü hakkında 'ciddi endişeler' taşıyor ve şok edici bir şekilde yine teknik direktör değişikliğine gidebilir

Rosenior'un Chelsea'deki geleceği, göreve gelmesinden sadece üç ay sonra giderek daha da karanlık bir hal alıyor. İsviçre'deki Sky Sports'a göre, Batı Londra kulübüne yakın kaynaklar, Ocak ayında göreve başlamasının ardından ortaya çıkan ilk iyimserliğin kaybolduğunu ve yönetim kurulunda derin bir endişe yarattığını düşünüyor. Yönetim kurulu, 41 yaşındaki teknik adama 2032 yılına kadar sözleşme vermiş olmasına rağmen, onun bu spor projesini uzun vadede yönetebilecek taktiksel zekaya sahip olup olmadığını sorguluyor gibi görünüyor. Takımın Premier Lig sıralamasında aşağıya doğru kayması ve Avrupa'da zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalmasıyla birlikte, Blues'un sahipleri yeni bir teknik direktör arayışını yeniden başlatmış görünüyor.