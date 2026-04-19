Liam Rosenior, Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ihtimalinin Blues'u yeni bir teknik direktör arayışına itebileceği bir ortamda, Chelsea'den kovulma sorusuna ‘dürüst bir cevap’ verdi
Stamford Bridge üzerinde belirsizlik hakim
Stamford Bridge'de alınan bu az farkla yenilgi, Chelsea'yi Kırmızı Şeytanlar'ın 10 puan gerisine, ama belki de daha da önemlisi, beşinci sıradaki Liverpool'un dört puan gerisine düşürdü. Avrupa kupalarına katılma yarışı doruk noktasına ulaşırken, gol atamama sorunu Rosenior'un takımında göze batan bir sorun haline geldi; takım, arka arkaya dört maçta gol atamadı – bu, 1912'den bu yana yaşadıkları en kötü golsüz seri. Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın olası sonuçları sorulduğunda Rosenior, durumun ciddiyetinden kaçınmadı. Rosenior, maç sonrası basın toplantısında "Dürüst cevap, bilmiyorum" dedi. "Dürüst cevap, hala mücadele ediyoruz ve sezon sonunda durum ne olursa olsun bu konuyu ele alacağız."
Blues için aşılması gereken bir engel
Premier Lig'de sadece beş maç kalmışken, Chelsea'nin kaderi artık tamamen kendi ellerinde değil. Aradaki farkı kapatabilmeleri için Liverpool ve Aston Villa'nın ciddi puan kayıpları yaşaması gerekiyor; aynı zamanda Brentford, Bournemouth ve Brighton'ın da yer aldığı takipçilere karşı da tetikte olmaları gerekiyor. Kötü istatistiklere ve görevinde artan baskıya rağmen Rosenior, sezonun sonlarında bir atılımın mümkün olduğu konusunda kararlı. "Bu bize tırmanmamız gereken bir dağ sunuyor," diye ekledi. "Aşılmaz bir engel değil. Brighton maçına, o maçı kazanmamız ve sezonun geri kalanına yeni bir başlangıç yapmamız gerektiği düşüncesiyle çıkmalıyız."
Cole Palmer’ın transfer uyarısı
Teknik direktör koltuğundaki belirsizlik, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda kadro yapısına dair endişelere de yansıyor. Yıldız oyuncu Cole Palmer, geçtiğimiz günlerde The Guardian'a verdiği röportajda geleceğine değindi ve projeye bağlı olduğunu vurgulamakla birlikte, Şampiyonlar Ligi'nin kulübün transfer stratejisi açısından hayati önem taşıdığını belirtti.
"Chelsea'den ayrılma planım yok. Hala mücadele etmemiz gereken çok şey var," dedi Palmer. "FA Cup yarı finalimiz var [Leeds'e karşı] ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırsak, ihtiyacımız olan oyuncuları transfer etmek için iyi bir konumda oluruz. Kulüp sahipleriyle konuştuk ve onlar da bunu başaracak oyunculara güveniyorlar.
Brighton maçı öncesinde Rosenior üzerindeki baskı artıyor
Stamford Bridge'deki yönetim Rosenior'a karşı sabırlı davrandı, ancak Chelsea'de sonuçlara yönelik tarihsel beklenti, sonuçların ne olacağını "bilmemek" durumunun yakında kesin bir karara yol açabileceği anlamına geliyor. Bunun önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil, ancak eski kulübü Brighton'a karşı oynanacak maçın sonucu artık her zamankinden daha da kritik hale geldi. Bu karşılaşma, projenin kaderini belirleyecek bir dönüm noktası gibi görünüyor.