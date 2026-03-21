Liam Rosenior, sakatlık krizinin ortasında yükselişini sürdürmesi için 'korkutucu' Chelsea genç oyuncusuna güveniyor
Stamford Bridge'de bir fırsat doğuyor
Chelsea'nin sezonu sürekli sakatlıklarla boğuşmak zorunda kaldı ve bu durum, takımın savunma hattında acil takviyeye ihtiyaç duymasına neden oldu. Kadrodaki bu boşluk, genç oyuncuların takıma entegrasyonunu hızlandırdı ve Hato, bu boşluğu doldurmak için en önde gelen aday olarak öne çıktı. Batı Londra kulübünün sağlık ve teknik departmanları, genç oyuncunun Premier Lig'in fiziksel taleplerine dayanabilmesini sağlamak için iş yükünü dikkatli bir şekilde yönetmiştir. Baskıya rağmen, Hato'nun yetenekli bir genç oyuncudan güvenilir bir kıdemli oyuncuya dönüşmeye hazır olduğu konusunda kulüp içinde giderek artan bir fikir birliği bulunmaktadır.
Rosenior'un 'korkutucu' yetenek hakkındaki yorumu
Rosenior, bu defans oyuncusuna duyduğu hayranlığı açıkça dile getirerek, onun yaşında bir oyuncu için nadir görülen teknik özelliklerini ve olgunluğunu öne çıkardı. 41 yaşındaki teknik direktör, Hato’nun yüksek baskı altındaki ortamlarda soğukkanlılığını koruyabilme yeteneğinin, onu akranlarından gerçekten ayıran unsur olduğuna inanıyor.
"O, benim ve teknik ekibin güvenini kazandı ve çok, çok heyecan verici bir oyuncu," dedi teknik direktör. "Benim gözümde, o muhteşem bir oyuncu. Ondan çok etkilendim. Karakteri, fiziksel gücü. Teknik açıdan, her gün onunla çalışmak bir zevk. Ve yaşı korkutucu, ne kadar iyi olabileceğini düşününce."
Menajere duyulan hayranlık
Hollandalı oyuncu Rosenior'a olan hayranlığını da dile getirdi. Rosenior'un Chelsea'deki ilk maçında Hato, Charlton Athletic'i 5-1 yendikleri FA Cup karşılaşmasında teknik direktörünün ilk golünü attı. Maçın ardından savunma oyuncusu şöyle konuştu: "O [Rosenior] futbolu kendi tarzında oynuyor ve bence bu iyi bir tarz, bize de uyuyor. Zaman kısıtlı olduğu için onun nasıl oynamak istediğini açıklamak için onunla birçok kez görüştük ve bence bugün onun istediğini gösterdik."
Chelsea için bundan sonra ne olacak?
Hato, bu sezon tüm turnuvalarda Chelsea formasıyla 27 maça çıktı; bu maçlarda bir gol attı ve bir asist yaptı. Enzo Maresca yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki oyuncu, Rosenior yönetiminde giderek güven kazanmaya başladı. Cumartesi günü Premier Lig’de Blues’un Everton deplasmanına çıkacağı maçta ilk 11’de yer almayı umuyor.
