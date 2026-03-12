Liam Rosenior, PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi maçında yenilmeden saatler önce Chelsea'nin kadro listesinin SIZDIRILDIĞINI söyledi ve suçluyu bulmaya yemin etti

Jorgensen'i oyuna sokma kararı, 23 yaşındaki oyuncunun savunmanın çöküşünün merkezinde yer almasıyla maçın dönüm noktası oldu. Skor 2-2 iken, Danimarkalı kaleci arka alandan oyun kurmaya çalışırken büyük bir hata yaptı ve Vitinha'nın boş kaleye topu loblamasına izin vererek Paris ekibinin yeniden öne geçmesini sağladı. Bu, Chelsea'nin Avrupa macerasını paramparça eden bir dizi geç golün başlangıcı oldu.

Pahalıya mal olan bu hataya rağmen Rosenior, rotasyon kararını kararlılıkla savundu ve kalecinin tüm suçu üstlenmesini engelledi: "Oyuncular hata yapar. Filip hata yapan ilk kişi değil. Bu futbolun bir parçası. Ben de hata yaparım. Herkes hata yapar. Bazen bu hatalar daha pahalıya mal olur. Bu da o anlardan biri. Rob, Filip ve tüm oyuncular için yapmamız gereken şey birbirimizi kollamaktır. Bu, karakterimizin büyük bir sınavı."