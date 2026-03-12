Getty Images Sport
Çeviri:
Liam Rosenior, PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi maçında yenilmeden saatler önce Chelsea'nin kadro listesinin SIZDIRILDIĞINI söyledi ve suçluyu bulmaya yemin etti
Chelsea'nin seçim planları ortaya çıktı
Fransız muhabir Fabrice Hawkins, Chelsea'nin ilk 11'ini sosyal medyada ilk yayınlayan kişi oldu ve oyuncular Parc des Princes'e varmadan çok önce Rosenior'un taktiksel ayarlamalarını ortaya çıkardı. Bu beklenmedik bilgi sızıntısı, Blues'un önemli Avrupa maçına girerken sahip olduğu sürpriz unsurunu ortadan kaldırdı.
- Getty Images Sport
Rosenior güvenlik ihlaline tepki gösterdi
5-2'lik ağır yenilginin ardından konuşan Rosenior, maç öncesi hazırlıkları sırasında güvenlik ihlali konusunda hiçbir şey bilmediğini itiraf etti. Daily Mail'e göre, maçtan sonra sızıntıdan haberdar edildiğinde "Bundan haberdar değildim" dedi. "Eğer durum böyleyse, eminim bunun nedenini bulacağız. Bu tür şeyler artık oldukça sık oluyor. Rakiplerimiz hakkında bilgi alıyoruz. Maçın başlangıcından çok, sonucundan daha çok endişeliyim."
Jorgensen'in kumarı geri tepti
Jorgensen'i oyuna sokma kararı, 23 yaşındaki oyuncunun savunmanın çöküşünün merkezinde yer almasıyla maçın dönüm noktası oldu. Skor 2-2 iken, Danimarkalı kaleci arka alandan oyun kurmaya çalışırken büyük bir hata yaptı ve Vitinha'nın boş kaleye topu loblamasına izin vererek Paris ekibinin yeniden öne geçmesini sağladı. Bu, Chelsea'nin Avrupa macerasını paramparça eden bir dizi geç golün başlangıcı oldu.
Pahalıya mal olan bu hataya rağmen Rosenior, rotasyon kararını kararlılıkla savundu ve kalecinin tüm suçu üstlenmesini engelledi: "Oyuncular hata yapar. Filip hata yapan ilk kişi değil. Bu futbolun bir parçası. Ben de hata yaparım. Herkes hata yapar. Bazen bu hatalar daha pahalıya mal olur. Bu da o anlardan biri. Rob, Filip ve tüm oyuncular için yapmamız gereken şey birbirimizi kollamaktır. Bu, karakterimizin büyük bir sınavı."
- AFP
Stamford Bridge'e giden yol
Chelsea, bu Cumartesi Newcastle ile oynayacağı önemli Premier Lig maçı öncesinde hızlı bir şekilde toparlanmalıdır. Kulüp şu anda ligde beşinci sırada yer alıyor ve ilk dörtte bitirmek için mücadele ediyor. Rosenior, savunmadaki zayıflığa bir çözüm bulmak için baskı altında. PSG, Ligue 1 maçının ertelenmesi nedeniyle hafta sonu dinlenirken, Chelsea hemen dirençli bir yapı bulmalıdır.
Reklam