Maç öncesi toplanma etrafında kopan büyük gürültüye rağmen, teknik direktör bu hareketi hemen önemsiz göstermeye çalışarak bunun sadece takım dayanışmasının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Hakemlere yönelik herhangi bir kötü niyet olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

"Huddle konusunda, dürüst olmak gerekirse, olayın abartıldığını düşünüyorum," diye ekledi. "Yarın PSG ile oynayacağımız çok önemli maç gibi ele almamız gereken pek çok ciddi konu varken, bu çok küçük bir şey. Huddle konusunda, çocuklar her zaman birlik ve beraberlik göstermek istemişlerdir. Bence bunu yapmaya devam edecekler. Yapmak istemediğimiz şey, düşmanlık yaratmak ya da kendimize gürültü çıkarmaktır. Ve bunu yarın sahada nerede yapacağımıza karar vereceğiz."