Liam Rosenior, Newcastle maçı öncesinde hakemle yaşadığı tuhaf bir anın ardından PGMOL ile bir toplantı yapacağını doğruladı
Tuhaf toplanma tartışma yarattı
Londralı kulüp, St James' Park'ta yaşadığı sinir bozucu 1-0 mağlubiyetin ardından alışılmadık bir hakem tartışmasının odağında yer aldı. Maç başlamadan önce, takım maç öncesi bir toplantı için bir araya geldi ve bu toplantıya şaşırtıcı bir şekilde maç hakemi Paul Tierney de katıldı. Bu tuhaf sahneler hızla viral oldu ve takımın niyetine dair yaygın spekülasyonlara ve medyanın yoğun ilgisine yol açtı. Bu olay, Blues için hayal kırıklığı yaratan bir Premier Lig hafta sonunu gölgede bıraktı ve Paris Saint-Germain ile oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde soruların artmasına neden oldu.
PGMOL ile planlanan görüşmeler
Baş antrenör, hafta sonu yaşananların yarattığı etkileri gidermek için proaktif adımlar attı ve konuyu doğrudan hakem kurulundan netleştireceğini doğruladı. Onlarla henüz konuşup konuşmadığı sorulduğunda, niyetini basına açıkladı. "Hayır, konuşmadım. Bu hafta onlarla yüz yüze bir görüşme planladım, bence bu daha iyi olur. Maçtan sonra söylediğim şeyin özü, takım toplantısıyla ilgili değildi. Maçta alınan bazı kararlarla ilgili benim bakış açımla ilgiliydi. Onlarla görüşüp derinlemesine bir sohbet etmek harika olur."
Maç öncesi gerilimi önemsiz göstermek
Maç öncesi toplanma etrafında kopan büyük gürültüye rağmen, teknik direktör bu hareketi hemen önemsiz göstermeye çalışarak bunun sadece takım dayanışmasının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Hakemlere yönelik herhangi bir kötü niyet olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.
"Huddle konusunda, dürüst olmak gerekirse, olayın abartıldığını düşünüyorum," diye ekledi. "Yarın PSG ile oynayacağımız çok önemli maç gibi ele almamız gereken pek çok ciddi konu varken, bu çok küçük bir şey. Huddle konusunda, çocuklar her zaman birlik ve beraberlik göstermek istemişlerdir. Bence bunu yapmaya devam edecekler. Yapmak istemediğimiz şey, düşmanlık yaratmak ya da kendimize gürültü çıkarmaktır. Ve bunu yarın sahada nerede yapacağımıza karar vereceğiz."
Odak noktasını Avrupa'daki göreve kaydırmak
Takım, Salı günü Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain karşısında 5-2'lik bir mağlubiyeti telafi etmeye çalışırken devasa bir zorluğun karşısına çıkıyor. Teknik direktör, kısa görev süresi içinde taktiksel yaklaşımını çok aceleci bir şekilde uygulayıp uygulamadığı sorulduğunda, bu yaklaşımını kararlılıkla savundu. "Hayır, bence PSG maçına bakarsanız, gollerin bizim presimizle hiçbir ilgisi yoktu. Özellikle benim için en önemli gol üçüncü goldü. Her şey oradan başladı. Bence PSG'ye karşı ve diğer maçlarda uyguladığımız pres, performanslarımızın temelini oluşturdu. Bunun üzerinde ne kadar uzun süre çalışırsanız, o kadar iyi olursunuz. Daha önce de söylendi, sanırım 10 haftada 17 maç var. Çok fazla antrenman süresi olmadan oynanacak çok fazla maç var."
