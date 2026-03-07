Liam Rosenior, 'muhteşem ve cesur' Wrexham'ı övüyor ancak kırmızı kart ve geçersiz sayılan golle ilgili VAR kararlarının 'doğru' olduğunu ısrarla savunuyor

Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra konuşan Chelsea teknik direktörü, Wrexham'ın Sam Smith ve Callum Doyle'un golleriyle iki kez öne geçtiği heyecan verici FA Cup maçını değerlendirmekte çekinmedi. Premier League devi, özellikle Pedro Neto'nun normal sürenin son dakikalarında acı bir şekilde üst direğe çarpan şutunun ardından, maçı uzatmaya götürmek için Josh Acheampong'un son dakikada attığı golü beklemek zorunda kaldı.

Rosenior şunları söyledi: "FA Cup'ın bu kadar önemli olmasının nedeni budur. Bence muhteşemdi. Enerjileri, baskı altında gösterdikleri cesaret ve oyunları muhteşemdi. O zaman biz de çok yüksek bir seviyede oynamak zorundaydık. Çok iyi bir takım tarafından sonuna kadar zorlandık. Karakterinizi de göstermeniz gerekir."

Takımının maçı daha erken kontrol altına alamaması sorulduğunda, "Kontrol bizde ve maçı daha iyi yönetmenin bir yolunu bulmalıyız. Ancak bu tür kupa maçlarında, duyguların yoğun olduğu anlarda, maçın duygusunu hissedebilirsiniz. Bu maçlar oynaması çok zor maçlardır. Bu turda, alt ligdeki rakiplere karşı zorlanan tek Premier League takımı biz olmayacağız. Bir yol bulmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda, bu ne demek? Sanırım 15 maçta 10 galibiyet aldık. Kötü bir durum değil. Bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz. Toparlanmamız gerekiyor. Çarşamba günü önemli bir maçımız var. Bunun için hazırlıklara başlamalıyız."