Liam Rosenior, 'muhteşem ve cesur' Wrexham'ı övüyor ancak kırmızı kart ve geçersiz sayılan golle ilgili VAR kararlarının 'doğru' olduğunu ısrarla savunuyor
Rosenior, Wrexham'ın cesaretine saygılarını sunuyor
Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra konuşan Chelsea teknik direktörü, Wrexham'ın Sam Smith ve Callum Doyle'un golleriyle iki kez öne geçtiği heyecan verici FA Cup maçını değerlendirmekte çekinmedi. Premier League devi, özellikle Pedro Neto'nun normal sürenin son dakikalarında acı bir şekilde üst direğe çarpan şutunun ardından, maçı uzatmaya götürmek için Josh Acheampong'un son dakikada attığı golü beklemek zorunda kaldı.
Rosenior şunları söyledi: "FA Cup'ın bu kadar önemli olmasının nedeni budur. Bence muhteşemdi. Enerjileri, baskı altında gösterdikleri cesaret ve oyunları muhteşemdi. O zaman biz de çok yüksek bir seviyede oynamak zorundaydık. Çok iyi bir takım tarafından sonuna kadar zorlandık. Karakterinizi de göstermeniz gerekir."
Takımının maçı daha erken kontrol altına alamaması sorulduğunda, "Kontrol bizde ve maçı daha iyi yönetmenin bir yolunu bulmalıyız. Ancak bu tür kupa maçlarında, duyguların yoğun olduğu anlarda, maçın duygusunu hissedebilirsiniz. Bu maçlar oynaması çok zor maçlardır. Bu turda, alt ligdeki rakiplere karşı zorlanan tek Premier League takımı biz olmayacağız. Bir yol bulmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda, bu ne demek? Sanırım 15 maçta 10 galibiyet aldık. Kötü bir durum değil. Bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz. Toparlanmamız gerekiyor. Çarşamba günü önemli bir maçımız var. Bunun için hazırlıklara başlamalıyız."
Teknolojinin yanında durmak
Maç, VAR'ın müdahalesiyle iki önemli anla seyrini değiştirdi. İlk olarak 93. dakikada George Dobson oyundan atıldı. Wrexham orta saha oyuncusu, Alejandro Garnacho'ya yaptığı tehlikeli faul nedeniyle ilk olarak sarı kart gördü, ancak hakem Peter Bankes, saha kenarındaki monitörden izledikten sonra bu kararı kırmızı karta yükseltti. Kısa süre sonra, Wrexham uzatma dakikalarının bitimine altı dakika kala skoru eşitlediğini düşündü, ancak VAR, Chris Brunt'un uzak direkte topu ağlara gönderirken çok az ofsayt olduğunu belirledi.
Rosenior kararlarında ısrarcı kaldı ve şöyle dedi: "Her iki karar da benim için doğru kararlar. Bunun sinir bozucu olduğunu biliyorum. Tehlikeli olan her faul tehlikeli bir fauldür ve ofsayt iseniz, ofsaytsınız. Fark ne kadar küçük olursa olsun fark etmez. Bugün şansın da yardımı gerekiyordu çünkü Wrexham performans açısından çok iyiydi."
"Bu turda, alt seviyedeki rakiplere karşı zorlanan tek Premier League takımı biz olmayacağız" diye ekledi.
Garnacho'nun ateş ve rotasyon riskleri
Alejandro Garnacho, hafta başında 90 dakika oynamasına rağmen uzatmalarda gol atarak öne çıktı. Rosenior onu överek şöyle dedi: "Ale harika bir durumda. Golleri ve 120 dakika boyunca gösterdiği enerji muhteşemdi." Teknik direktör ayrıca ilk 11'de yaptığı dokuz değişikliği savundu: "Rotasyon yaparken bu riski göze alıyorsunuz, ama aynı zamanda maçları kazanmak ve takımı mümkün olan en iyi forma sokmak için gruba duyduğum güvenin bir göstergesi."
Avrupa'da hesaplaşma için hazırlık
Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi yaklaşırken, Rosenior 120 dakikalık mücadelenin ardından fiziksel kondisyon endişelerini reddetti. "Hayır, rotasyon yaptığımız için böyle bir durumun yaşanacağını düşünmüyorum" diye ısrar etti. Ayrıca, 60 dakika oynayan Romeo Lavia ve Dario Essugo'nun geri dönüşünü de memnuniyetle karşıladı. Lavia'nın dört aylık sakatlıktan dönüşüyle ilgili olarak, "O en iyi oyunculardan biri. Ancak dört aydır sahalardan uzak kalan bir oyuncudan mükemmel bir performans bekleyemezsiniz" diye ekledi.
