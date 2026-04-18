Liam Rosenior, Manchester United yenilgisinde Chelsea'ye pahalıya mal olan 'küçük detaylar' yüzünden hayal kırıklığına uğradı
Rosenior, United'ın kusursuz oyununu hayıflanıyor
Rosenior, Stamford Bridge'de tanıdık bir senaryoyu tekrar yaşadı; takımı top hakimiyetini ve saha üstünlüğünü elinde tutmasına rağmen gol bulamadı. Çapraz direğe defalarca çarpan ve konuk takıma çok az fırsat tanıyan Blues, Michael Carrick'in takımının tek bir etkili atağı karşısında mağlup oldu.
Maçın ardından Match of the Day'e konuşan Rosenior, takımının 21 şut atarken United'ın sadece 4 şut atabildiği bir performansın ardından bu sonuca inanamadığını dile getirdi. "Bu çok zor. Bugün biz 10 kişi kalmışken onlar kaleyi bulan tek bir şut attılar. Dalga dalga saldırılar yaptık ve sanırım dört kez direğe çarptık. Takımımın her şeyin aleyhimize olduğunu hissetmesini istemiyorum. Mücadeleye devam etmeliyiz," dedi Chelsea teknik direktörü.
Küçük hatalar pahalıya mal oluyor
Maçı belirleyen gol, Bruno Fernandes'in Matheus Cunha'ya asist yaptığı ve Cunha'nın yakın mesafeden golü kaçırmadığı anda geldi. Rosenior'a göre, Brezilyalı oyuncuya ceza sahası içinde boşluk tanıyan bu savunma hatası, son haftalarda Chelsea'nin Avrupa'daki hedeflerinin sekteye uğramasına neden olan genel bir eğilimin bir göstergesiydi.
"O anı daha iyi savunmalıydık. Bunu yapmadığımızda cezalandırılıyoruz. Şu anda yaptığımız her küçük hata, topun ağlarımıza girmesiyle sonuçlanıyor ve bu durumun değişmesi gerekiyor. Önemli olan sonuçlar ve bugün almamız gereken sonucu alamadık. Küçük şeyler birikiyor ama çalışmaya devam etmeliyiz," diye ekledi Rosenior. Bu mağlubiyet, 1998'den beri ligde üst üste dört iç saha yenilgisi yaşamayan kulüp için tarihi bir düşüşe işaret ediyor.
Bridge'de baskı artıyor
Bir başka golsüz maçın ardından tribünlerden yükselen tepkilere rağmen Rosenior, takımı tekrar doğru rotaya sokabileceğine dair kararlılığını sürdürüyor. İlk beşle aradaki puan farkı matematiksel olarak hala kapatılabilir olsa da, Chelsea’nin son dönemdeki performansı, bu acemi teknik direktör ve takımının önünde zorlu bir mücadele beklediğini gösteriyor.
Kişisel baskı hissedip hissetmediği sorulduğunda Rosenior, "Hayır. En büyük baskıyı kendime uyguluyorum. Durumu tersine çevirmek için teknik ekip ve oyuncularla çalışmaya devam etmeliyiz" diyerek meydan okudu. İlk beşte bitirme şanslarına ilişkin soruya ise "Elbette" diye cevap verdi.
Chelsea, üst üste dördüncü mağlubiyetinin ardından ilk dörtte yer alma umutlarını yitirdi
Chelsea, Manchester United, Manchester City, Everton ve Newcastle karşısında üst üste dördüncü Premier Lig mağlubiyetini aldı. Önümüzdeki yol zorlu geçecek; Brighton deplasmanındaki zorlu maçın ardından Leeds United ile oynanacak FA Cup yarı final maçı geliyor. Sezon sona ermeden önce, Blues ayrıca Liverpool deplasmanındaki zorlu maçı ve ligde kalma mücadelesi veren Tottenham ile oynayacağı iç saha maçını da atlatmak zorunda. Bugünkü mağlubiyet, Chelsea'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını önemli ölçüde zedeledi.