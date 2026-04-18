Liam Rosenior, Manchester United yenilgisinde Chelsea'ye pahalıya mal olan 'küçük detaylar' yüzünden hayal kırıklığına uğradı

Rosenior, Stamford Bridge'de tanıdık bir senaryoyu tekrar yaşadı; takımı top hakimiyetini ve saha üstünlüğünü elinde tutmasına rağmen gol bulamadı. Çapraz direğe defalarca çarpan ve konuk takıma çok az fırsat tanıyan Blues, Michael Carrick'in takımının tek bir etkili atağı karşısında mağlup oldu.

Maçın ardından Match of the Day'e konuşan Rosenior, takımının 21 şut atarken United'ın sadece 4 şut atabildiği bir performansın ardından bu sonuca inanamadığını dile getirdi. "Bu çok zor. Bugün biz 10 kişi kalmışken onlar kaleyi bulan tek bir şut attılar. Dalga dalga saldırılar yaptık ve sanırım dört kez direğe çarptık. Takımımın her şeyin aleyhimize olduğunu hissetmesini istemiyorum. Mücadeleye devam etmeliyiz," dedi Chelsea teknik direktörü.