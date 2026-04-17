Getty Images Sport
Çeviri:
Liam Rosenior, Manchester United maçı öncesinde "harika" Enzo Fernandez'i Chelsea kadrosuna yeniden dahil etti
Fernandez A Takım kadrosuna geri döndü
Rosenior, Fernandez'in kadroya geri döndüğünü doğruladıktan sonra, Blues, United ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde büyük bir moral kazandı. Dünya Kupası şampiyonu oyuncu, Real Madrid'e transfer olabileceğine dair yaptığı açıklamalar nedeniyle kulüp tarafından verilen iç disiplin cezası nedeniyle, takımın Port Vale'i mağlup ettiği son FA Cup maçı ile bir önceki ligde Manchester City'ye karşı oynanan karşılaşmayı kaçırmıştı; ancak artık ana kadroya yeniden katıldı.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan teknik direktör, "Enzo takımla birlikte ve antrenmanlarda çok, çok iyi performans gösteriyor. Dolayısıyla, maç kadrosu konusunda her şey normal seyrinde. Enzo bu hafta takıma geri döndü ve takım harika bir performans sergiliyor. Antrenmanlara katılımı ve antrenmanlardaki performansı açısından da Enzo harika bir iş çıkarıyor." dedi.
- Getty Images News
Colwill, ön çapraz bağ sakatlığından sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor
Orta saha oyuncusuyla ilgili olumlu haberlerin yanı sıra Rosenior, Levi Colwill hakkında da umut verici bir gelişme paylaştı. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon öncesi hazırlık döneminde geçirdiği ciddi diz bağ yaralanması nedeniyle şu ana kadar tüm sezon boyunca sahalardan uzak kaldı. Cumartesi günü kapalı kapılar ardında oynanacak bir hazırlık maçında U21 takımında forma giyerek iyileşme sürecinde bir sonraki adımı atacak.
"Levi'yi sezon bitmeden sahada görebileceğimizi umuyorum, çünkü o olağanüstü bir oyuncu ve soyunma odasının lideri," diye devam etti Rosenior. "Levi yarın U21 takımında birkaç dakika oynayacak, bu onun için harika bir şey. Levi'nin sakatlığı kadar uzun süreli bir sakatlık yaşadığınızda, uzun bir rehabilitasyon dönemine ihtiyacınız olur. Onu ilk takımda düşünmeden önce, maç kondisyonu açısından yüzde 100 hazır olduğundan emin olmak istiyorum. Bu maç özellikle onun için düzenlenmedi, ancak şu anda onun için doğru olan şeyin bu olduğunu düşünüyoruz."
Savunma kadrosu seçimindeki ikilemler devam ediyor
Rosenior, sakatlanan savunma oyuncuları Trevoh Chalobah ve Reece James'in durumlarına da değindi.
"Trevoh bugün antrenmana çıktı. Tam olarak değil; hafifletilmiş bir antrenmandı. Onunla ilgili bir karar vereceğiz, ancak sahalara dönmesine çok az kaldı. Reece ise biraz daha uzak," dedi teknik direktör.
- AFP
Chelsea'yi zorlu maçlar bekliyor
Chelsea, lig mücadelesinde kritik bir döneme giriyor. Cumartesi günü United’ı evinde ağırladıktan sonra Brighton deplasmanına çıkacak ve ardından Leeds ile oynayacağı büyük FA Cup yarı finaline hazırlanacak.