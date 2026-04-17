Liam Rosenior, Manchester United maçı öncesinde "harika" Enzo Fernandez'i Chelsea kadrosuna yeniden dahil etti

Rosenior, Fernandez'in kadroya geri döndüğünü doğruladıktan sonra, Blues, United ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde büyük bir moral kazandı. Dünya Kupası şampiyonu oyuncu, Real Madrid'e transfer olabileceğine dair yaptığı açıklamalar nedeniyle kulüp tarafından verilen iç disiplin cezası nedeniyle, takımın Port Vale'i mağlup ettiği son FA Cup maçı ile bir önceki ligde Manchester City'ye karşı oynanan karşılaşmayı kaçırmıştı; ancak artık ana kadroya yeniden katıldı.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan teknik direktör, "Enzo takımla birlikte ve antrenmanlarda çok, çok iyi performans gösteriyor. Dolayısıyla, maç kadrosu konusunda her şey normal seyrinde. Enzo bu hafta takıma geri döndü ve takım harika bir performans sergiliyor. Antrenmanlara katılımı ve antrenmanlardaki performansı açısından da Enzo harika bir iş çıkarıyor." dedi.