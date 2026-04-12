Çeviri:
Liam Rosenior, Man City'ye karşı yaşanan iç saha yenilgisinde, cezalı Enzo Fernandez'in eksikliğinin hissedildiğini kabul ederken, eleştirilerin hedefindeki teknik direktöre yuhalamalar yağdı
City'nin ağır yenilgisinin ardından Rosenior üzerindeki baskı artıyor
Chelsea'nin sezonu Pazar günü, Manchester City'nin Stamford Bridge'de 3-0'lık rahat bir galibiyet almasıyla yeni bir dip noktaya ulaştı. İkinci yarıda Nico O'Reilly, Marc Guehi ve Jeremy Doku'nun attığı goller, özgüven ve taktiksel uyumdan yoksun görünen rakibi acımasızca parçaladı. Bu yenilgiyle Blues, Premier League'de altıncı sırada kalırken, ilk beşte yer alıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürmek için Liverpool'un dört puan gerisinde kaldı. Tüm turnuvalarda son altı maçının beşini kaybeden ve Ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine gelen Rosenior'un balayı dönemi, hayal kırıklığına uğramış taraftarların öfkesini dile getirmesiyle kesin olarak sona erdi.
Fernandez'in orta sahadaki etkisi eksik
Maçla ilgili en çok konuşulan konulardan biri, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğine dair yaptığı açıklamalar nedeniyle kulüp tarafından verilen cezanın ardından kadroda yer almayan Fernandez’in yokluğuydu. Rosenior, City karşısında Arjantinli oyuncunun kalitesinin çok eksikliğini hissettiklerini kabul etmek zorunda kaldı. Rosenior gazetecilere, “Enzo’nun yokluğu her takım için büyük bir kayıp olurdu” dedi. "Ben, yönetim grubu ve sportif direktörlerin desteğiyle, kulübün uzun vadeli çıkarları için bir karar verdim. Enzo, takımın ana oyuncularıyla konuşmak istedi. Benimle, yönetim grubuyla ve tüm oyuncularla konuştu. Enzo ile kişisel bir sorunumuz yok. Salı günü takıma geri dönecek. O, üst düzey bir oyuncu ve gerçekten iyi bir insan."
Aksiliklerle başa çıkmakta zorlanmak
Bu çöküşün şekli, özellikle teknik direktörü endişelendirdi; zira Chelsea, ligde üst üste üçüncü maçında da gol atamadı. Çekişmeli geçen ilk yarının ardından, City skoru açtığında ev sahibi takım dağıldı. Rosenior, "İkinci yarıda yeterince iyi değildik. Son bir aydır, aksiliklerle başa çıkma konusunda hep aynı hikâye tekrarlanıyor," diye açıkladı. "Böylesine iyi takımlara karşı geriye düşerseniz, sonraki beş dakika boyunca yapmanız gereken şey oyunda kalmaktır. Sonuçta çok, çok zor bir ikinci yarı oldu. Çaba eksikliği olduğunu söyleyemem. Ancak ikinci yarıda özgüven eksikliği vardı."
Zor bir dönemde hesap verebilirlik
Chelsea, önümüzdeki hafta evinde üçüncü sıradaki Manchester United ile oynayacağı bir başka kritik maça hazırlanırken, Rosenior devam eden kötü gidişatın tüm sorumluluğunu üstlendi ve acil bir tepki gösterilmesini istedi. "Sorumluluk bende. Bu bir takım. Bu, iyileştirmemiz gereken bir durum. Her şey alışkanlıklarınız ve değerlerinizle başlar," diye ekledi. "Gelişmeliyiz. Şu anda zor bir durumdayız ve önümüzdeki hafta bir başka büyük maçımız var. Şampiyonluk için mücadele eden, formda bir takıma karşı oynadığımızı unutmamalıyız. Ancak bu tür maçları kazanmamız gerekiyor. Bu yüzden bu kulübe geldim."