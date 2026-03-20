Liam Rosenior, Mamadou Sarr'ın PSG'deki hatasının Chelsea'nin savunma oyuncusuna fayda sağlayacağını söylerken, teknik direktör oyuncunun potansiyelini övüyor
Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gece
Sarr, Salı akşamı Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk kez sahaya çıkarak büyük bir güven oyu aldı. Avrupa şampiyonu takıma karşı ilk 11’de sahaya çıkan Senegal milli oyuncusu, Stamford Bridge’in ışıkları altında en zorlu sınavla karşı karşıya kaldı.
Bu maç, genç oyuncu için zorlu geçti. Maçın başında konsantrasyonunu kaybeden Sarr, Khvicha Kvaratskhelia'nın PSG adına ilk golü atmasına izin verdi ve Fransız ekibi toplamda 8-2'lik bir galibiyet elde etti. Bu gol, Chelsea'nin Avrupa'da geri dönüş yapma umutlarını fiilen sona erdirdi ve sezonun kaderini belirleyen bu anda, savunma oyuncusu tüm yanlış nedenlerle gündeme oturdu.
Elit seviyeden çıkarılacak dersler
Blues'un Premier Lig'e dönüşü öncesinde konuşan Rosenior, bu tür aksiliklerin genç bir oyuncunun gelişim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı. Sarr'ın antrenman sahasındaki tepkisinin mükemmel olduğunu ve Chelsea gibi büyük bir kulüpte oynamak için gereken zihinsel dayanıklılığı gösterdiğini belirtti.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan habere göre Rosenior, "Mamadou ile neredeyse iki yıldır çalışıyorum ve kariyeri için çok heyecanlıyım – bu yüzden o burada," dedi. "Ancak bazen gelişmek için olumsuz deneyimler yaşamak gerekir. O geri dönecek. Perşembe günü çok iyi antrenman yaptı ve ileriye dönük planlarımızın çok önemli bir parçası."
Geleceğe bakış
PSG yenilgisinin acısına rağmen Rosenior, bu deneyimin nihayetinde Sarr’ın gelişimini hızlandıracağına inanıyor. Genç stoperin bu aksilikle başa çıkacak ve bunu Chelsea’nin as kadrosunda yer alması beklenen seviyeye ulaşmak için bir itici güç olarak kullanacak gerekli karakter yapısına sahip olduğunu vurguladı.
“Hepimiz hata yaparız – ben de dahil – ve bu hatalardan ders çıkarmak gerekir,” diye ekledi teknik direktör. “Uzun vadede, yaşadığı bu acı onu daha da iyi bir oyuncu yapacak. Mamadou kariyerinde şu anda bu noktada. Eğer hatalarından ders çıkarırsa, dürüst olmak gerekirse, bir oyuncu olarak ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünmek çok heyecan verici.”
Şimdi ne olacak?
Sarr, geçen yaz Chelsea tarafından Strazburg'a kiralanmıştı, ancak Blues kış transfer döneminde onu geri çağırmaya karar verdi. Şu ana kadar tüm turnuvalarda beş maça çıktı ve Cumartesi günü Chelsea'nin Premier Lig'de Everton ile karşılaşacağı maçta sahada yer almayı umuyor.
