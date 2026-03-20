Liam Rosenior, Mamadou Sarr'ın PSG'deki hatasının Chelsea'nin savunma oyuncusuna fayda sağlayacağını söylerken, teknik direktör oyuncunun potansiyelini övüyor

Blues'un Premier Lig'e dönüşü öncesinde konuşan Rosenior, bu tür aksiliklerin genç bir oyuncunun gelişim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı. Sarr'ın antrenman sahasındaki tepkisinin mükemmel olduğunu ve Chelsea gibi büyük bir kulüpte oynamak için gereken zihinsel dayanıklılığı gösterdiğini belirtti.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan habere göre Rosenior, "Mamadou ile neredeyse iki yıldır çalışıyorum ve kariyeri için çok heyecanlıyım – bu yüzden o burada," dedi. "Ancak bazen gelişmek için olumsuz deneyimler yaşamak gerekir. O geri dönecek. Perşembe günü çok iyi antrenman yaptı ve ileriye dönük planlarımızın çok önemli bir parçası."