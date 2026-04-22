Liam Rosenior KOVULDU! Brighton yenilgisi bardağı taşıran son damla olunca, Blues kötü gidişatın ardından baş antrenörünü görevden aldı

Çarşamba günü yapılan kulüp açıklamasında Chelsea şunları söyledi: "Chelsea Futbol Kulübü, bugün Baş Antrenör Liam Rosenior ile yollarını ayırdı. Chelsea FC'deki herkes adına, Liam ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri tüm çabalarından dolayı şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Liam, sezon ortasında göreve getirildiğinden bu yana her zaman en yüksek dürüstlük ve profesyonellikle hareket etmiştir.

"Bu, kulübün hafife aldığı bir karar değildir; ancak son sonuçlar ve performanslar, bu sezonun geri kalanında hala oynanacak çok maç varken gerekli standartların altında kalmıştır. Chelsea FC'deki herkes, Liam'a gelecekte başarılar diler. Calum McFarlane, Avrupa kupalarına katılma ve FA Cup'ta ilerleme hedeflerimizi gerçekleştirmek için, mevcut kulüp teknik kadrosunun desteğiyle sezon sonuna kadar geçici baş antrenör olarak takımın başına geçecek. Kulüp, baş antrenör pozisyonuna istikrar getirmek için çalışırken, doğru uzun vadeli atamayı yapmak üzere bir öz değerlendirme süreci başlatacağız."