Liam Rosenior, kadrodaki üç zayıf noktaya dikkat çekerken Chelsea'nin "ayrıntılı" yaz transfer planları hakkında bilgi veriyor
Takımdaki eksikliklerin giderilmesi
Chelsea yönetimi, mevcut kadrodaki bariz fiziksel güç eksikliğini ortaya çıkaran Manchester City’ye karşı evinde alınan 3-0’lık ağır yenilginin ardından transfer planlarını hızlandırdı. Sezonun çöküşe doğru sürüklendiği bir ortamda, The Blues tüm turnuvalarda son beş maçının dördünü kaybederek kötü bir seri yakaladı. City yenilgisinin ardından Londra ekibi, Antonio Conte yönetimindeki Şubat 2018’den bu yana ilk kez arka arkaya iki Premier Lig maçında üç veya daha fazla gol yedi.
Temel gereksinimlerin belirlenmesi
Rosenior, son zamanlarda yapılan iç toplantılarda takımın kimliğini geliştirmek için gerekli olan belirli profillere odaklandıklarını kabul ederken, acil olarak iyileştirilmesi gereken üç takım zayıflığına dikkat çekti. Stamford Bridge’de devam eden stratejik görüşmeler hakkında konuşan 41 yaşındaki teknik direktör şöyle dedi: “Evet, geçen hafta boyunca bile yaz transfer döneminden sonra nasıl bir yapıya sahip olmamız gerektiği konusunda pek çok ayrıntılı görüşme yaptık. Oyunun tüm farklı yönlerini konuşuyorsunuz - fiziksel özellikler, teknik özellikler, pozisyonel konular.”
Mali ve lojistik engeller
15 Haziran'da başlayacak olan önümüzdeki transfer dönemi, Dünya Kupası maçlarının birçok uluslararası oyuncuyla yapılacak görüşmeleri zorlaştıracağı öngörüsüyle birlikte önemli zorluklar barındırıyor. Ayrıca, Chelsea’nin harcama gücü, gelir artışı yoluyla Kâr ve Sürdürülebilirlik (PSR) kısıtlamalarını hafifletmek için Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmasına bağlı olmaya devam ediyor.
Kulübün yaz hedefleri konusundaki netliğini değerlendiren Rosenior, şunları ekledi: "Bunların hepsi üzerinde görüşme yaptığımız konular. Neyi geliştirmek istediğimizi ve yaz aylarında hangi alanlarda iyileştirme yapmak istediğimizi biliyoruz."
Kritik son dönem
Chelsea şu anda 48 puanla altıncı sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma hakkı için verilen kıyasıya mücadelede Liverpool’un dört puan gerisinde bulunuyor. Rosenior, sezonun kaderini belirleyecek olan Mayıs ayı maçları öncesinde, Manchester United ve Brighton’ın da yer aldığı zorlu bir Nisan programını atlatmak zorunda. Bu farkı kapatamaması halinde Blues, Şampiyonlar Ligi’ne katılamayabilir ve bu durum, kriz döneminde tartışılan ayrıntılı transfer planlarını hayata geçirme kabiliyetini ciddi şekilde etkileyebilir.