Liam Rosenior, Igor Tudor, David Moyes ve Premier Lig tarihinin en kötü 10 teknik direktörlük dönemi - sıralaması

Bu listenin en yeni ismi olan Igor Tudor, Thomas Frank’ın kovulmasının ardından 2025-26 sezonunda Tottenham’ı Championship’e düşmekten kurtarmakla görevlendirilen ilk kişi oldu. Ancak yaptığı tek şey, takımın sıralamadaki düşüşünü hızlandırmak oldu.
Tudor, uzun vadede değil, kısa vadede sonuç alma eğiliminde olduğu bilindiği için "yangın söndürücü" olarak işe alındı. Ancak en önemlisi, daha önce İngiltere'de hiç teknik direktörlük yapmamış olması ve Spurs'un ne kadar zor durumda olduğunu hafife almasıydı. Sert mizaçlı Hırvat teknik adam, ilk maçı olan Kuzey Londra derbisinde Arsenal'e 4-1 yenildikten sonra, neye bulaştığını anladı. "Bu, daha önce hiç görmediğim bir durum," diye değerlendirdi.
Tudor'a adil davranacak olursak, o, ilk maçında sadece 13 sağlıklı saha oyuncusuna sahip olduğu, eşi benzeri görülmemiş bir sakatlık krizinin ortasında göreve geldi ve bu sorun, 44 günlük görev süresinin sonuna doğru ancak hafifledi. Ancak bu süre zarfında, elinde kalan kadronun büyük bir kısmını hayal kırıklığına uğrattığı söyleniyor; özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 5-2 yenildikleri maçın 17. dakikasında oyundan alınan kaleci Antonin Kinsky.
Liverpool'da son dakikada elde edilen beraberlik, Tudor'un Spurs'un ligde kalma mücadelesini başlatmak için ihtiyaç duyduğu kıvılcım gibi görünüyordu, ancak bu maç, bir hafta sonra küme düşme rakibi Nottingham Forest'a evinde 3-0 yenilmesiyle, Tudor'un görevdeki son iki Premier Lig maçından biri oldu. Ne yazık ki, Tudor'un babası bu maç sırasında vefat etti ve Tudor'un takımın başında çıktığı beş Premier Lig maçının hiçbirini kazanamaması üzerine, tüm taraflar karşılıklı olarak yollarını ayırmanın en iyisi olacağına karar verdi.