Liam Rosenior, Igor Tudor, David Moyes ve Premier Lig tarihinin en kötü 10 teknik direktörlük dönemi - sıralaması

Dinleyin, David Moyes’un bu listeye girmesi, onun görev süresinden bu yana Manchester United’ın tüm teknik direktörlerinin ne kadar başarısız olduğunu düşünürsek, haksızlık mı? Evet, ama aynı zamanda onun görev süresinin o dönemde nasıl algılandığını da hatırlamamız gerekiyor.

Kırmızı Şeytanlar o dönem şampiyonlardı. Sir Alex Ferguson'un yerine başka teknik direktörlerin gelmesini istedikleri bir sır değildi - o dönemde Jose Mourinho, Jurgen Klopp ve Pep Guardiola gibi isimler gündemdeydi - ve bu yüzden Moyes başından itibaren ideal olmayan bir duruma girdi. Bu durum, ona yönelik beklentilerin ağırlığını biraz azalttı, ancak yine de o çıtanın altında kalmayı başardı.

Fergie yönetimindeki United'ın felsefesi "ne pahasına olursa olsun kazanmak"tı. Bu felsefe, dizilişlerin ve kadronun ötesine geçiyordu. Moyes yönetiminde ise tam tersini yapmaya çalıştılar ve bu, Old Trafford'daki uzun bir başarısızlık serisinin ilk halkası oldu. Ruben Amorim, her şey bittiğinde bu listeye girebilir, Erik ten Hag'ın atmosferin cehenneme döndüğü son 18 ayı da buraya girmeye layık, ancak United'ın adaylığı bu seriyi başlatan adama gitmek zorunda.