Liam Rosenior, güçlü bir başlangıca rağmen eski bir Chelsea oyuncusu tarafından yakında takımdan kovulacağı konusunda acımasızca uyarıldı
Rosenior güçlü bir başlangıç yaptı
En üst seviyede henüz kendini tam olarak kanıtlamamış olmasına rağmen, 41 yaşındaki teknik adam, görevden alınan Enzo Maresca'nın ardından sorunsuz bir geçiş süreci yönetti; Premier Lig'de 15 puanlık havuzdan 13'ünü topladı ve Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye karşı beklenmedik bir deplasman galibiyetine imza atarak, grup aşamasında hayati önem taşıyan ilk sekiz sırayı garantiledi. Şu ana kadar kariyerindeki tek leke, iki maçta favori gösterilen Arsenal'e karşı Carabao Kupası yarı finalinde aldığı dar bir yenilgi, Chelsea'nin son lig maçında ise 2-0 öne geçtikten sonra Leeds ile berabere kalmasıydı. Ancak Batı Londralılar, Cuma gecesi Rosenior'un eski kulübü Hull'u rahat bir şekilde mağlup ederek bu aksilikten kurtuldu ve FA Kupası'nın beşinci turuna yükseldi.
Eski Blue oyuncusu tutarlılık çağrısında bulunuyor
Bu güçlü başlangıca rağmen, eski Chelsea oyuncusu Emmanuel Petit, kulübün öngörülemez yönetim tarzı nedeniyle uzun vadeli başarının hiç de garanti olmadığını düşünüyor. "Liam Rosenior, Chelsea ile bir gün Premier Lig şampiyonluğu kazanabilecek mi? Her yıl kadrolarını değiştiriyorlar. Dolayısıyla bir şeyler kazanmak istiyorsanız tutarlılık ve istikrar çok önemli."
"Oyuncularınıza sadık kalmalı, bir vizyonunuz olmalı ve ona bağlı kalmalısınız. Karanlık tünellerden geçseniz bile fark etmez, buna sadık kalmalısınız. Buna inanmak zorundasınız. Soyunma odasına bir mesaj vermelisiniz: sahada ne olursa olsun, kötü sonuçlar alsak bile fikirlerimize sadık kalacağız. Liverpool bunu yaptı ve kupalar kazandı. City bunu yaptı ve kupalar kazandı. Arsenal yıllardır bunu yapıyor ve kupayı kazanmaya çok uzak değil. Sezon sonunda göreceğiz."
Rosenior'a kovulma uyarısı gönderildi
Arsenal forması da giymiş olan Dünya Kupası şampiyonu eski orta saha oyuncusu, Rosenior'a, Chelsea'nin doğası gereği, kovulmasına sadece "üç ya da dört" kötü sonucun kaldığı konusunda uyarıda bulundu.
"Manchester United'a bakın, Spurs'a bakın, Chelsea'ye bakın, tüm bu kulüplere bakın," diye devam etti Fransız oyuncu. "Oyuncularını ve teknik direktörlerini defalarca değiştirdiler. Ve sonra birdenbire onlardan şampiyonluk kazanmalarını mı bekliyorsunuz? Bana Liam Rosenior'un Chelsea ile şampiyonluk kazanıp kazanamayacağını mı soruyorsunuz? 10 ay sonra hâlâ teknik direktör olarak görevde olup olmayacağından emin değilim. Arka arkaya üç veya dört kötü sonuç alırsa, yönetim kurulunun onu kovması beni şaşırtmaz."
Baskıyı azaltmanın bir yolu
Chelsea'nin BlueCo sahiplerinin ne kadar tereddütsüz bir şekilde kılıcı salladıkları göz önüne alındığında, Petit'nin görüşüne karşı çıkmak zor. Rosenior, 2022'deki devralınmanın ardından kulübün şimdiden beşinci kalıcı teknik direktörü oldu; iki kupa, öncülü Maresca'nın görevde kalması için yeterli olmamıştı, her ne kadar perde arkasında çok daha fazlası dönüyor olsa da.
İngiliz teknik adam, baskı altında kalmamak için tek yolun maçları kazanmak olduğunun çok iyi farkında görünüyor. Son zamanlarda maruz kaldığı eleştirilerle ilgili olarak şunları söyledi: "Benim motivasyonum, bu kulübü olabildiğince başarılı kılmak ve bir sonraki maçı kazanmak. Tüm enerjimi ve zamanımı oyuncularıma, takıma, takım toplantılarını yürütme şeklimize ve antrenmanlarımıza odaklıyorum. Diğer şeyler sadece gürültü ve ben bunları etkileyemem - futbol maçlarını kazanmak dışında." Rosenior, Cumartesi günü Blues'un zor günler geçiren Burnley'i ağırlayacağı maçta iyi başlangıcını sürdürmeyi umuyor.