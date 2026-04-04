Liam Rosenior, form düşüşü ve saha dışı sorunlara rağmen "kriz" iddialarını reddeden Chelsea teknik direktörü olarak eleştirilere sert yanıt verdi

Enzo Maresca'nın yerine gelen Rosenior, takımla ilgili söylemlerin istatistiksel gerçeklerden kopuk olduğuna inanıyor. Chelsea'nin Port Vale ile oynayacağı FA Cup çeyrek finali öncesinde konuşan Rosenior, bu şüpheci tavırlara doğrudan yanıt verdi. "Kulübe katıldığımdan bu yana Premier Lig'deki performansımıza bakarsanız, ligde dördüncü sıradayız. Kulüp çevresinde bir kriz içinde olduğumuz, bu işin üstesinden gelemediğim, saçma sapan konuştuğum gibi söylentiler dolaşıyor. Tüm bu söylentilerin farkındayım. Ancak bunlar içimizdeki duyguları etkilemiyor ve oyuncuların da bunu bilmesi gerekiyor," dedi Blues'un teknik direktörü kararlı bir şekilde.