Liam Rosenior, form düşüşü ve saha dışı sorunlara rağmen "kriz" iddialarını reddeden Chelsea teknik direktörü olarak eleştirilere sert yanıt verdi
Chelsea'nin kötü sonuçlar serisi
Stamford Bridge'deki atmosfer, Blues'un Paris Saint-Germain'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine yol açan bir dizi kötü sonucun ardından giderek daha da gergin bir hal aldı. Everton'a karşı alınan 3-0'lık ağır yenilgi moralleri daha da bozdu ve kulübü, son dönem tarihinin en kötü dönemlerinden bazılarını yansıtan dört maçlık bir mağlubiyet serisine sürükledi. Chelsea'nin yaşadığı zorlukların temelinde savunmadaki zayıflıklar yatıyor; takım son 15 maçında sadece bir kez kalesini gole kapatabildi.
Rosenior, 'gürültüye' karşı kararlı duruşunu sürdürüyor
Enzo Maresca'nın yerine gelen Rosenior, takımla ilgili söylemlerin istatistiksel gerçeklerden kopuk olduğuna inanıyor. Chelsea'nin Port Vale ile oynayacağı FA Cup çeyrek finali öncesinde konuşan Rosenior, bu şüpheci tavırlara doğrudan yanıt verdi. "Kulübe katıldığımdan bu yana Premier Lig'deki performansımıza bakarsanız, ligde dördüncü sıradayız. Kulüp çevresinde bir kriz içinde olduğumuz, bu işin üstesinden gelemediğim, saçma sapan konuştuğum gibi söylentiler dolaşıyor. Tüm bu söylentilerin farkındayım. Ancak bunlar içimizdeki duyguları etkilemiyor ve oyuncuların da bunu bilmesi gerekiyor," dedi Blues'un teknik direktörü kararlı bir şekilde.
İstatistiksel koruma ile son sonuçların karşılaştırılması
Rosenior, göreve gelmesinden bu yana alınan sonuçlara göre Chelsea’nin Premier Lig tablosunda dördüncü sırada yer aldığını vurgulasa da, bu matematiksel avantaj son dönemdeki performanslar karşısında sınanıyor. Eleştirmenler, bu rakamın diğer Şampiyonlar Ligi adaylarının istikrarsızlığı nedeniyle şişirildiğini savunuyor. Liverpool, Manchester United ve Aston Villa gibi takımların ritim bulmakta zorlanması, Blues'un son dönemdeki çöküşlerine rağmen ligde üst sıralarda kalmasını sağladı. Rosenior'un daha önce Premier Lig deneyimi olmaması her zaman tartışma konusu olacaktı ve meşru endişeleri "gürültü" olarak nitelendirme kararı, taktiksel kararlarına yönelik eleştirileri daha da artırdı.
Kupa maçı öncesinde gerilim tırmanıyor
Teknik direktör bir kriz olmadığını ısrarla vurgulasa da, üst düzey futbolda dört maçlık yenilgi serisinin gerçeği göz ardı edilmesi zor. Rosenior imajını düzeltmeye çalışırken, Enzo Fernandez’i son zamanlarda verdiği sansasyonel röportajlar nedeniyle kadro dışı bırakarak şaşırtıcı bir karar aldı. Şimdi tüm gözler Port Vale ile oynanacak maça çevrilmiş durumda; bu maçta ikna edici bir galibiyet alınmazsa, ortalık daha da kızışacak.