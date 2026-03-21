Getty Images Sport
Çeviri:
Liam Rosenior, Everton yenilgisini "şimdiye kadarki en hayal kırıcı yenilgi" olarak nitelendirirken, Chelsea teknik direktörü oyuncularını Toffees'e "gol hediye ettikleri" için eleştirdi
Chelsea yine yenildi
Chelsea'nin Everton'a yenilmesi, Rosenior'un takımının tüm turnuvalarda üst üste dördüncü mağlubiyetini getirdi ve Blues'un teknik direktörünü ciddi bir baskı altına sokacak. Chelsea, Premier Lig sıralamasında altıncı sırada kalmaya devam etse de, Avrupa kupalarına katılma yarışı kızışırken Everton'un sadece iki puan üzerinde bulunuyor. Beto'nun attığı iki gol ve Iliman Ndiaye'nin muhteşem golü maçı belirledi; bu sonuç, Londra ekibinin son üç maçında da gol atamadığı anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Rosenior'un 'en hayal kırıklığı yaratan gecesi'
Rosenior, maçın ardından yenilgiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Gazetecilere şunları söyledi: "Şu ana kadar en hayal kırıklığı yaratan akşamdı. Konuştuğumuz konulara gelince; gol hediye etmemek, oyunun kontrolünü ele geçirmek gibi hususlar – bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Bana göre, rakip sahaya çok fazla girdik. Maça gergin başladık, sonra oyunun kontrolünü ele geçirdik ama yeterince etkili olamadık. Birdenbire gol attılar - ve bu ilk kez olan bir şey değil. İkinci yarıya çıktık, oyunun kontrolü bizdeydi ama bir hata yaptık ve 2-0 geriye düştük.
"Bana göre sorun, çaba eksikliği ya da takıma olan inanç eksikliği değil. Bizim gibi bir mağlubiyet serisi içindeyken bu tür eleştiriler gelir ama şu anda sorunun bu olduğunu düşünmüyorum.
"Bence sezon boyunca, önümdeki istatistiklere bakarsanız. Mazeret uydurmak istemiyorum - bu yeterince iyi değildi, geçen hafta yeterince iyi değildi. Uluslararası maç arası bizim için iyi bir zamanda geldi, bazı oyuncular belki sıfırlanabilir, farklı bir ortamda bulunabilir ve sonra geri dönebilir.
Rosenior üzerindeki baskı artıyor
Rosenior, Chelsea'nin teknik direktörlüğünde Enzo Maresca'nın yerine geçtiğinden bu yana oynadığı 19 maçın sadece 10'unu kazanabildi; bu galibiyetlerin dördü kupa müsabakalarında elde edildi. Chelsea, FA Kupası'nda Wrexham, Hull ve Charlton'ı, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ise Pafos'u mağlup etti. Mavi Şeytanlar, milli maç arası nedeniyle bir nefes alacak. Rosenior, bu aranın zor günler geçiren takımı için iyi bir zamanda geldiğini kabul etti.
Rosenior, "Şu anda [geçen hafta nedeniyle] kulüp için hayal kırıklığı yaratan bir dönem. Futbol maçlarını kaybetmek acı verici. Şampiyonlar Ligi pozisyonundan bir puan uzaktayız. Umarım bu ara bizim için iyi bir zamanda gelir." dedi.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Rosenior, milli takım arası boyunca üzerinde düşünmesi gereken pek çok konu olacak ve lig maçları yeniden başladığında çok önemli karşılaşmalarla karşı karşıya kalacak. Chelsea, Port Vale ile oynayacağı FA Cup çeyrek final maçıyla sahalara dönecek ve ardından Premier Lig'de Manchester City ve Manchester United ile karşılaşacak.
