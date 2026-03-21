Rosenior, maçın ardından yenilgiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Gazetecilere şunları söyledi: "Şu ana kadar en hayal kırıklığı yaratan akşamdı. Konuştuğumuz konulara gelince; gol hediye etmemek, oyunun kontrolünü ele geçirmek gibi hususlar – bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Bana göre, rakip sahaya çok fazla girdik. Maça gergin başladık, sonra oyunun kontrolünü ele geçirdik ama yeterince etkili olamadık. Birdenbire gol attılar - ve bu ilk kez olan bir şey değil. İkinci yarıya çıktık, oyunun kontrolü bizdeydi ama bir hata yaptık ve 2-0 geriye düştük.

"Bana göre sorun, çaba eksikliği ya da takıma olan inanç eksikliği değil. Bizim gibi bir mağlubiyet serisi içindeyken bu tür eleştiriler gelir ama şu anda sorunun bu olduğunu düşünmüyorum.

"Bence sezon boyunca, önümdeki istatistiklere bakarsanız. Mazeret uydurmak istemiyorum - bu yeterince iyi değildi, geçen hafta yeterince iyi değildi. Uluslararası maç arası bizim için iyi bir zamanda geldi, bazı oyuncular belki sıfırlanabilir, farklı bir ortamda bulunabilir ve sonra geri dönebilir.