Liam Rosenior, Enzo Fernandez ile 'yoluna devam etmeye' hazır; Chelsea teknik direktörü, cezalı olmasına rağmen orta saha oyuncusuna övgüde bulundu
Fernandez, transferle ilgili açıklamalarının ardından cezalandırıldı
Chelsea, sezonun kritik bir döneminde Enzo Fernandez’in yokluğuyla önemli bir darbe aldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüp tarafından iki maçlık ceza aldı; bu nedenle Port Vale’i 7-0 mağlup ettikleri FA Cup maçının yanı sıra Manchester City ile oynanacak önemli Premier Lig karşılaşmasında da forma giyemeyecek.
Baş antrenör Rosenior, kararın kulüp içi bir toplantının ardından alındığını doğruladı ve yardımcı kaptanın son açıklamalarıyla "sınırı aştığını" belirtti.
Disiplin cezası, 107 milyon sterlinlik transferin uzun vadeli hedeflerine işaret ettiği görülen samimi bir YouTube röportajının ardından geldi. Geleceği hakkında konuşan Fernandez, İspanya'da yaşamak istediğini itiraf etti, Madrid'e hayranlığını vurguladı ve teknik direktörlük görevini İngilizce yürütmesine rağmen İspanyolca konuşurken kendini daha rahat hissedeceğini belirtti.
Enzo Fernandez meselesine ilişkin açıklamalar
Menajerin, oyuncuya verilen cezanın haksız olduğu yönündeki iddiası sorulduğunda Rosenior, kulüp içi meseleleri gizli tutma konusunda kararlılığını korudu. "Bu onun görüşü. Başkalarının görüşleri hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Enzo, onun hakkında ne düşündüğümü biliyor ve bugün oyuncuları desteklemek için burada olması harikaydı. İleriye bakacağız ve sezonun sonuna kadar gerçekten iyi bir performans sergilediğimizden emin olacağız," diye açıkladı Chelsea teknik direktörü.
Rosenior sözlerine şöyle devam etti: "Dün de söylediğim gibi, bu tür konularda oyuncularımla, Enzo'yla, kadrodaki herhangi biriyle yaptığım konuşmalar kulüp içinde kalır. Soyunma odası kutsaldır. Dün onun hakkında ne düşündüğümü çok net bir şekilde ifade ettim. O harika bir adam. Ama aynı zamanda, şimdi futbola odaklanmamızı ve sezon boyunca hedeflerimize ulaşmamızı istiyorum."
Perde arkasında bir ilişki kurmak
Rosenior, dışarıdan nasıl algılandığına bakılmaksızın teknik direktör ile oyuncu arasındaki ilişkinin hâlâ sağlam olduğunu vurgulamaya özen gösterdi. Chelsea teknik direktörü, kritik maçlar dizisine girerken aynı frekansta olduklarından emin olmak için maç günü Dünya Kupası şampiyonu ile vakit geçirdiğini açıkladı.
"Doğru zamanda, doğru anda, ki şu an değil, yaşadıklarımızdan sonra, Enzo ile aramızda geçenler hakkında bir konuşma yapılacağından eminim. Enzo ile aramız çok iyi. Onu bugün gördüm, onunla bire bir çok iyi bir konuşma yaptık ve işler insanların düşündüğü gibi değil," diye ekledi Rosenior.
Jamie Gittens için sakatlık darbesi
Port Vale'i 7-0'lık skorla mağlup ettikten sonra genel havanın oldukça olumlu olmasına rağmen, Rosenior Jamie Gittens hakkında endişe verici bir açıklama yaptı. Genç kanat oyuncusu, antrenmanda yaşadığı bir başka aksilik nedeniyle maçı kaçırdı ve bu durum, kulübün yaklaşan Wembley deplasmanı hazırlıklarına gölge düşürdü.
Rosenior, "Maalesef Jamie, dün antrenmanda yine hamstring sakatlığı geçirdi gibi görünüyor" dedi. "Onu taramamız ve emin olmamız gerekiyor. Onun için gerçekten çok yazık, sanırım bu üçüncü kez oluyor. Ona yardım etmeliyiz ve iyi olduğundan emin olmalıyız. Şu anda bu konuda bir zaman dilimi veremem."