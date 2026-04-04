Liam Rosenior, Enzo Fernandez ile 'yoluna devam etmeye' hazır; Chelsea teknik direktörü, cezalı olmasına rağmen orta saha oyuncusuna övgüde bulundu

Chelsea, sezonun kritik bir döneminde Enzo Fernandez’in yokluğuyla önemli bir darbe aldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüp tarafından iki maçlık ceza aldı; bu nedenle Port Vale’i 7-0 mağlup ettikleri FA Cup maçının yanı sıra Manchester City ile oynanacak önemli Premier Lig karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Baş antrenör Rosenior, kararın kulüp içi bir toplantının ardından alındığını doğruladı ve yardımcı kaptanın son açıklamalarıyla "sınırı aştığını" belirtti.

Disiplin cezası, 107 milyon sterlinlik transferin uzun vadeli hedeflerine işaret ettiği görülen samimi bir YouTube röportajının ardından geldi. Geleceği hakkında konuşan Fernandez, İspanya'da yaşamak istediğini itiraf etti, Madrid'e hayranlığını vurguladı ve teknik direktörlük görevini İngilizce yürütmesine rağmen İspanyolca konuşurken kendini daha rahat hissedeceğini belirtti.