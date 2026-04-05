Liam Rosenior, Enzo Fernandez fiyaskosu sonrasında kaptanlık pazubandını Chelsea yıldızına devrederek kaptan Cole Palmer'dan etkilendi
Palmer, Blues'un FA Cup'taki ezici galibiyetinde başrolü üstlendi
As kadrodaki kaptan Reece James'in sakatlığı nedeniyle forma giyememesi ve Fernandez'in son dönemde yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle kadroda yer almaması üzerine Rosenior, takımı yönetmesi için İngiltere'nin süperstar oyuncusuna başvurdu. Kulüpte 123. maçına çıkan Palmer, kendisi gol atamasa da maç boyunca etkisini hissettirdi. Üçüncü golde kilit rol oynayan Palmer, devre arifesinde Jordan Lawrence-Gabriel'i kendi kalesine gol atmaya zorlayarak Chelsea'nin yarı finale yükselmesini sağladı. Rosenior, Palmer'ı kaptanlığa yükseltme kararının, oyuncunun mevcut kadro hiyerarşisindeki konumunu yansıttığını belirtti.
Rosenior kaptanlık kararının gerekçesini açıklıyor
Stamford Bridge'deki ezici galibiyetin ardından konuşan Rosenior, kadro seçimini hemen savunarak liderliğin futbol sahasında çeşitli şekillerde ortaya çıktığını vurguladı. Baş antrenör, Palmer'ın teknik cesaretinin onu şu anda bir dönüşüm sürecinde olan takım için doğal bir lider figürü haline getirdiğine inanıyor. Rosenior, "Bence bu, Cole'un kariyerinin geldiği noktada atılması gereken doğal bir adım," diye açıkladı. "O liderlik gösteriyor. Farklı liderlik türleri vardır. Konuşan, organize eden oyuncular vardır."
Teknik direktör, Palmer'ın kendine özgü oyun stilinin neden taktik sistemindeki kaptan profiline uyduğunu ayrıntılı olarak anlattı. "Cole'un yaptığı ve liderlik ettiği şey, çok cesur olması ve sahada topu almasıdır. Ve bir hata yaparsa, topu alır ve tekrar pozitif olur. Bu, bu takımda istediğim şeyi yansıtıyor. Cole'un bugünkü maçta takımı muhteşem bir şekilde yönettiğini hissettim."
Geçiş sürecinde örnek teşkil etmek
Palmer, bireysel yeteneği ve maçı kazandıran anlarıyla sık sık övülse de, Rosenior 23 yaşındaki oyuncunun sahadaki zorlu işlere gösterdiği özveriden özellikle etkilendi. Blues'un teknik direktörü, skorun rahatlayabileceklerini düşündürdüğü anlarda bile, hem Palmer'ın hem de Joao Pedro'nun savunmadaki katkılarıyla takımın geri kalanına örnek olduklarını belirtti.
Palmer'a Port Vale maçında kaptan olacağı söylendiğinde nasıl tepki verdiği sorulduğunda Rosenior şöyle cevap verdi: "Cole bundan memnun. Cole, önemli anlarda maçı kazandırabilecek bir oyuncu. Ama bugün Cole veya Joao'nun oynadığı maçı izlerseniz, geriye koşup kendi ceza sahasına kadar geri dönüyorlar. Pedro kendi ceza sahasında top kapma mücadelesi veriyordu. Temellere dönmek zorundasınız. Bugünkü maçta oyuncuların temel oyun unsurları açısından çok, çok iyi olduklarını hissettim ve Cole örnek oldu."
Spark, Chelsea'nin sezonunu kurtarmak için gerekli mi?
Port Vale'ye karşı alınan ikna edici galibiyet, Chelsea'nin FA Cup'ta bir üst tura yükselmesini garantiledi; ancak dikkatler, çok daha zorlu bir sınavın beklediği Premier League'e hızla geri dönüyor. The Blues, Manchester City ile oynayacağı büyük maç için hazırlanıyor ve bu maçta Rosenior'un övdüğü liderlik özellikleri sonuna kadar sınanacak. Fernandez'in durumu hala belirsizliğini korurken, Palmer'ın eski takımı karşısında takımı yine liderlik etmesi gerekebilir. Sezon en kritik aşamasına girerken, oyunun "çirkin tarafını" üstlenmeye hazır bir liderin olması, Chelsea'nin başarısının anahtarı olabilir.