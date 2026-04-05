Stamford Bridge'deki ezici galibiyetin ardından konuşan Rosenior, kadro seçimini hemen savunarak liderliğin futbol sahasında çeşitli şekillerde ortaya çıktığını vurguladı. Baş antrenör, Palmer'ın teknik cesaretinin onu şu anda bir dönüşüm sürecinde olan takım için doğal bir lider figürü haline getirdiğine inanıyor. Rosenior, "Bence bu, Cole'un kariyerinin geldiği noktada atılması gereken doğal bir adım," diye açıkladı. "O liderlik gösteriyor. Farklı liderlik türleri vardır. Konuşan, organize eden oyuncular vardır."

Teknik direktör, Palmer'ın kendine özgü oyun stilinin neden taktik sistemindeki kaptan profiline uyduğunu ayrıntılı olarak anlattı. "Cole'un yaptığı ve liderlik ettiği şey, çok cesur olması ve sahada topu almasıdır. Ve bir hata yaparsa, topu alır ve tekrar pozitif olur. Bu, bu takımda istediğim şeyi yansıtıyor. Cole'un bugünkü maçta takımı muhteşem bir şekilde yönettiğini hissettim."