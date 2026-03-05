Getty Images Sport
Liam Rosenior, Chelsea yıldızının hat-trick'iyle Şampiyonlar Ligi hayallerini canlı tutan Joao Pedro'nun 'tap-in' golleri hakkında ne düşündüğünü açıkça ortaya koyuyor
Chelsea erken geriye düşüşünü telafi etti
Villa, Douglas Luiz'in hızlı açılış golüyle Chelsea'yi şaşırttı, ancak Blues maçı yavaş yavaş kontrol altına aldı. Joao Pedro, yarım saatlik bir süre sonunda basit bir vuruşla skoru eşitledi ve VAR'ın dar bir ofsayt kararıyla ev sahibi takımın ikinci golü engellendikten sonra, Pedro ilk yarının uzatma dakikalarında tekrar gol atarak takımını öne geçirdi. Chelsea ikinci yarıya hakim oldu, Cole Palmer bir ribaundu gole çevirdi ve ardından Villa'nın yüksek savunma hattını parçalamaya yardımcı oldu, Alejandro Garnacho da Pedro'nun hat-trick yapmasını sağlayarak takımının geri dönüşünü tamamladı.
Rosenior, hat-trick kahramanı Joao Pedro'yu övüyor
Maçın yıldızı şüphesiz Premier Lig'de 14 gol toplayan Joao Pedro'ydu. Rosenior, forvetin ilk ve üçüncü gollerinde fırsatçı pozisyon almasının önemini hemen vurguladı. "Evet, o bir üst düzey oyuncu. Bence özgüveni arttı. Topu tutma becerisi, presiyle takıma kattığı enerji, hareketleri ve sol ayağıyla attığı gol dünya klasmanında. Bitirişi muhteşem. Ama aslında, attığı iki gol için gerçekten çok mutluyum. Doğru zamanda doğru yerdeydi. Bunun için onunla çok çalıştık, ama hat-trick'i o yaptı" dedi patron maçın bitiminden sonra.
Villa'yı kızdıran Chelsea'nin toplanması
Gecenin ana konuşma konularından biri sadece skor değil, Chelsea oyuncularının belirgin bir oyun taktiğiydi. Her devrenin başlangıcında, Blues orta dairede bir takım toplantısı yaptı ve bu, ev sahibi takımı rahatsız etti. Rosenior, rakibi sinirlendirse de bu gösteriden çok etkilendiğini itiraf etti. "Hayır, bu benim fikrim değildi. Fikir oyunculardan çıktı ve ben bunu çok beğendim çünkü birlik, beraberlik ve ruhlarını gösteriyorlar ve bence buna ihtiyaç var" diye açıkladı.
Şampiyonlar Ligi yarışı
Chelsea, Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılma yarışında Villa'nın sadece üç puan gerisinde yer alıyor. Momentumun artmasıyla birlikte Rosenior'a, bu sonucun ilk dörtte yer alma hedefinde bir dönüm noktası olup olmadığı soruldu. O, oyuncularına bu sonucun ancak önümüzdeki haftalarda istikrarlı bir performans sergileyebilirlerse anlamlı olacağını söyledi. "Bunu devam ettirebilirsek anlamlı olur. Tutarlı olmalıyız. Önümüzde önemli bir FA Cup maçı var, ardından Paris'te büyük bir maçımız var ve sonra da Newcastle ile bir başka büyük maçımız var. Sadece bunu desteklememiz ve maçların önemine bakmamamız gerekiyor" diye konuştu.
