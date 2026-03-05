Liam Rosenior, Chelsea yıldızının hat-trick'iyle Şampiyonlar Ligi hayallerini canlı tutan Joao Pedro'nun 'tap-in' golleri hakkında ne düşündüğünü açıkça ortaya koyuyor

Gecenin ana konuşma konularından biri sadece skor değil, Chelsea oyuncularının belirgin bir oyun taktiğiydi. Her devrenin başlangıcında, Blues orta dairede bir takım toplantısı yaptı ve bu, ev sahibi takımı rahatsız etti. Rosenior, rakibi sinirlendirse de bu gösteriden çok etkilendiğini itiraf etti. "Hayır, bu benim fikrim değildi. Fikir oyunculardan çıktı ve ben bunu çok beğendim çünkü birlik, beraberlik ve ruhlarını gösteriyorlar ve bence buna ihtiyaç var" diye açıkladı.