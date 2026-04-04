Liam Rosenior, Chelsea'nin transfer stratejisinde köklü bir değişiklik yapacağına dair ipucu verirken, Blues'un hedefleyeceği temel özellikleri de ortaya koydu

Bu yön değişikliği, Paris Saint-Germain’e karşı yaşanan utanç verici Şampiyonlar Ligi elenmesinin ardından geldi. Toplamda 8-2’lik bu yenilginin ardından Marc Cucurella, takımın önemli maçlarda deneyim eksikliğini açıkça dile getirmişti; bu görüş, hem kulüp yönetimi hem de hayal kırıklığına uğramış taraftarlar arasında yankı buldu. Blues’un Port Vale ile oynayacağı FA Cup maçı öncesinde konuşan Rosenior, yönetim kuruluyla yaptığı görüşmelerin salt potansiyelden ziyade kişiliğe odaklandığını doğruladı. Teknik direktör, yüksek baskı altındaki bir ortamın duygusal taleplerini idare edebilecek "iyi karakterli" oyunculara öncelik veriyor.

Rosenior, "Duygusal açıdan dengeli, iyi karakterli oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. Zor anlarda kazanmak için ne yapılması gerektiğini anlayabilen oyuncular" dedi. "Yaz aylarında ne yapacağımız konusunda kulüp sahipleri ve destek direktörleriyle harika görüşmeler yaptık. Ayrıca, takımdaki bazı oyuncularla da görüştük ve onlar da gideceğimiz yönden gerçekten çok memnunlar."