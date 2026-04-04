Liam Rosenior, Chelsea'nin transfer stratejisinde köklü bir değişiklik yapacağına dair ipucu verirken, Blues'un hedefleyeceği temel özellikleri de ortaya koydu
Son birkaç transfer döneminde Stamford Bridge’deki transfer politikası, “dünyanın en iyi genç yeteneklerini kadroya katmak” şeklinde belirgin bir hedefle şekillendi. Bu politika, Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde değer kazanması beklenen uzun vadeli yatırımlar olarak Cole Palmer ve Enzo Fernandez gibi isimleri Londra’ya getirdi. Ancak bu katı felsefe, kulüp içi değerlendirmelerin ardından yeniden gözden geçiriliyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, kulübün artık anında etki yaratabilecek oyuncuları kadroya katmaya açık olduğunu ve böylece takımın artık Premier Lig'e uyum sağlamak için önemli ölçüde zamana ihtiyaç duyan gelişim aşamasındaki genç oyunculara tek başına bağımlı kalmayacağını belirtiyor.
Rosenior liderlik arıyor
Bu yön değişikliği, Paris Saint-Germain’e karşı yaşanan utanç verici Şampiyonlar Ligi elenmesinin ardından geldi. Toplamda 8-2’lik bu yenilginin ardından Marc Cucurella, takımın önemli maçlarda deneyim eksikliğini açıkça dile getirmişti; bu görüş, hem kulüp yönetimi hem de hayal kırıklığına uğramış taraftarlar arasında yankı buldu. Blues’un Port Vale ile oynayacağı FA Cup maçı öncesinde konuşan Rosenior, yönetim kuruluyla yaptığı görüşmelerin salt potansiyelden ziyade kişiliğe odaklandığını doğruladı. Teknik direktör, yüksek baskı altındaki bir ortamın duygusal taleplerini idare edebilecek "iyi karakterli" oyunculara öncelik veriyor.
Rosenior, "Duygusal açıdan dengeli, iyi karakterli oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. Zor anlarda kazanmak için ne yapılması gerektiğini anlayabilen oyuncular" dedi. "Yaz aylarında ne yapacağımız konusunda kulüp sahipleri ve destek direktörleriyle harika görüşmeler yaptık. Ayrıca, takımdaki bazı oyuncularla da görüştük ve onlar da gideceğimiz yönden gerçekten çok memnunlar."
Dayanıklı bir omurga oluşturmak
Kulüp yönetiminin bu yeni vizyonu hayata geçirmek için üç belirli alana odaklanması bekleniyor. Sky Sports’a göre, Blues kadronun çekirdek kadrosunu güçlendirmek amacıyla deneyimli bir stoper ve orta saha oyuncusu transfer etmeyi hedefliyor; ayrıca yeni bir kaleci transferi de gündemden tamamen düşürülmüş değil. Öte yandan Romano, Blues’un İngiliz futboluna uyum sağlamak için uzun süre beklemek zorunda kalmadan takımın performansına hemen katkı sağlayabilecek oyuncular aradığını belirtti.
Şimdi ne olacak?
Yaz transfer dönemine girmeden önce, Rosenior'un takımı öncelikle sezonu güçlü bir şekilde tamamlamaya odaklanacak. Takım şu anda Premier Lig tablosunda altıncı sırada yer alıyor ve ilk üçle arasında yedi puan fark var. Cumartesi günü FA Cup çeyrek finalinde Port Vale ile karşılaşacaklar; ardından gelecek hafta Stamford Bridge'de Manchester City'yi ağırlayacaklar.