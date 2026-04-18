AFP
Çeviri:
Liam Rosenior, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi garantilemek için arka arkaya altı maç kazanabileceğinden emin
Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolu
Liverpool'un dört puan gerisinde kalmasına rağmen, Rosenior, Chelsea'nin Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri dönme hedefine hala ulaşabileceğinden emin. Mavi Takım, inişli çıkışlı bir performansın ardından büyük bir baskı altında olsa da, teknik direktör, takımdaki kalitenin sezonu mükemmel bir şekilde tamamlamak için yeterli olduğuna inanıyor.
Takımının altı maçın altısını kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda Rosenior, takımın geleceği konusunda iyimserdi. "Bu takımdaki kalitenin en güzel yanı da bu – biz bunu başarabiliriz," dedi Rosenior. "Ama bunu yapabilmek bir şey, sahaya çıkıp bunu gerçekleştirmek başka bir şey. Zaman daralıyor. Oyunun her yönüyle mümkün olduğunca mükemmel bir performans sergilememiz gerekiyor ve bunu başarırsak, şu andan itibaren sezonun geri kalanında her maçı kazanma potansiyelimiz olduğunu biliyoruz."
- Getty Images Sport
Efsanelerin ruhunu yansıtmak
Bu iddialı hedefe ulaşmak için Rosenior, soyunma odasında bir zihniyet değişikliği çağrısında bulundu. John Terry, Frank Lampard ve Didier Drogba gibi kulübün efsanevi isimlerini, Stamford Bridge’de başarıya ulaşmak için gerekli tutumun örnekleri olarak öne çıkararak, mevcut yıldız kadrosunu bireysel statüden çok takımın çıkarlarını ön planda tutmaya teşvik etti. Geçmişteki büyük isimlerin belirlediği standartları detaylandıran Rosenior, şunları ekledi: "Bu takımın en iyi dönemlerinde, John (Terry), Frank (Lampard) ve Didier (Drogba) ile birlikte, takımda egoların olmadığını görüyorsunuz. Onlar bir takımdı. Ego dolu bir takım değildi. O takım, forma için savaşan büyük kişiliklerden oluşuyordu. Şimdi de bunu göstermemiz gerekiyor."
Dışarıdaki gürültüyü görmezden gelmek
Taraftarların artan baskısına ve taktiksel kararlarına yönelik eleştirilere rağmen Rosenior, Chelsea’deki uzun vadeli projeye olan inancından ödün vermiyor. Ocak ayında Strasbourg’dan gelen İngiliz teknik adam, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde teknik direktörlük koltuğunun getirdiği yoğun beklentilerle başa çıkabilecek bir yapıya sahip olduğunu vurguluyor. Geleceği ve tribünlerden gelen eleştirilerle ilgili sorulara yanıt veren Rosenior, şunları söyledi: "Bu kulübe katıldığımdan üç dakika sonra sorgulandım, üç aydan bahsetmiyorum bile. Bu yüzden buradayım. Gürültü mü? Gürültüyle başa çıkamasaydım, bu koltukta oturuyor olmazdım. Farkındayım. Kesinlikle sorun yok. Bir futbol kulübü olarak yeteneklerimize güveniyorum. Bu projeye güveniyorum. Gelecekte ne yapmak istediğimizi bildiğim için kendime güveniyorum. Bu işe güveniyorum."
- Getty Images Sport
Taraftar protestoları ve dikkat dağınıklıklarıyla başa çıkmak
Manchester United maçı öncesindeki atmosfer, Chelsea taraftarlarının düzenleyeceği protesto yürüyüşleri nedeniyle daha da karmaşık bir hal aldı. Taraftarların hayal kırıklığını anlasa da Rosenior, iç meselelere odaklanmaya devam ediyor ve bu karışıklığa yaklaşımında Fransa’daki önceki deneyimlerinden yararlanıyor. "Bunun beni veya takımı nasıl etkilediği konusunda, kontrol edebileceğim şeylere odaklanmam gerekiyor. Yapabileceğim tek şey bu," diye açıkladı. "Strasbourg'da taraftar protestoları yaşandı ve ben onların bakış açısını ve bakış açısını anladım. Bizim yapmak istediğimiz şey, o kulüp için sahada her şeyimizi verdiğimizi onlara göstermekti."