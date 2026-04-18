Liam Rosenior, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi garantilemek için arka arkaya altı maç kazanabileceğinden emin

Liverpool'un dört puan gerisinde kalmasına rağmen, Rosenior, Chelsea'nin Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri dönme hedefine hala ulaşabileceğinden emin. Mavi Takım, inişli çıkışlı bir performansın ardından büyük bir baskı altında olsa da, teknik direktör, takımdaki kalitenin sezonu mükemmel bir şekilde tamamlamak için yeterli olduğuna inanıyor.

Takımının altı maçın altısını kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda Rosenior, takımın geleceği konusunda iyimserdi. "Bu takımdaki kalitenin en güzel yanı da bu – biz bunu başarabiliriz," dedi Rosenior. "Ama bunu yapabilmek bir şey, sahaya çıkıp bunu gerçekleştirmek başka bir şey. Zaman daralıyor. Oyunun her yönüyle mümkün olduğunca mükemmel bir performans sergilememiz gerekiyor ve bunu başarırsak, şu andan itibaren sezonun geri kalanında her maçı kazanma potansiyelimiz olduğunu biliyoruz."