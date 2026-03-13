Liam Rosenior, Chelsea'nin PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi maçında yenilgiye uğradığı sırada yıldız oyuncusu Pedro Neto'nun top toplayıcı çocuğu itmesinden sonra sergilediği tavırdan 'etkilendi'

PSG maçı sonrasında Neto, TNT Sports'a verdiği röportajda derin pişmanlığını dile getirdi. "Özür dilemek istiyorum. Onunla konuştum bile. O anın heyecanıyla oldu... Ona hafifçe itmiştim ve bu asla olmamalıydı," diyen kanat oyuncusu, bu olayın gerçek karakterini yansıtmadığını vurguladı. Mesajının anlaşıldığından emin olmak için Neto, vatandaşı Vitinha'dan genç top toplayıcıya sözlerini tercüme etmesini istedi. "35 kez özür diledim. Fransızcasını anlamadım ama gülüyordu, bu yüzden bunun o anın heyecanıyla yapılan bir şey olduğunu anladığını düşünüyorum," diye ekledi ve telafi etmek için gösterdiği ısrarlı çabayı vurguladı.