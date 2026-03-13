Liam Rosenior, Chelsea'nin PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi maçında yenilgiye uğradığı sırada yıldız oyuncusu Pedro Neto'nun top toplayıcı çocuğu itmesinden sonra sergilediği tavırdan 'etkilendi'
Paris'te yaşanan Avrupa kabusu
UEFA, hafta ortasında Chelsea’nin Paris Saint-Germain’e 5-2 yenildiği maçta Neto’nun davranışına ilişkin soruşturma başlattı. Parc des Princes’teki maçın son dakikalarında, kanat oyuncusunun öfkesi doruğa ulaştı ve hızlı bir şekilde oyuna devam etmek için topu almaya çalışırken bir top toplayıcıyı itti. "Sportmenlik dışı davranış" nedeniyle disiplin süreci başlatıldı. Bu karar, geriye dönük bir cezaya yol açabilir. Budurum, FA'nın Arsenal maçında gördüğü kırmızı kartın ardından uygunsuz davranış nedeniyle kendisine verdiği bir maçlık ceza ve 70.000 sterlinlik para cezasına ek bir sıkıntı daha yaratacak. Bu olası Avrupa cezası, Salı günü Stamford Bridge'de oynanacak hayati öneme sahip rövanş maçında forma giyememesine neden olabilir.
Rosenior, Neto'yu savunuyor
Cumartesi akşamı Chelsea'nin Newcastle United ile oynayacağı Premier Lig maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rosenior, Neto'nun son dönemdeki davranışlarına ilişkin endişelere değindi. "Olayı şimdi tekrar izledim, bu açıdan pek hoş görünmüyor... Pedro'nun bakış açısını anlıyorum. Topu olabildiğince çabuk oyuna sokmak istiyor. Kulübü için kazanmak istiyor. Bunu yapmanın da bir usulü vardır," dedi.
Rosenior, Neto'nun sorumluluk bilincini takdir ediyor
Aralarındaki gerginliğe rağmen teknik direktör, kanat oyuncusunun sorumluluk bilincini ve hatasını hemen telafi etme isteğini övdü. "Onun hakkında beni en çok etkileyen şey, kendi inisiyatifiyle hemen özür dilemek istemesi oldu. Az önce de söylediğim gibi, ister kaleci olsun, ister teknik direktör ya da oyuncu, hepimiz hata yaparız. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak ve bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır," diye ekledi.
Neto içten bir özür diledi
PSG maçı sonrasında Neto, TNT Sports'a verdiği röportajda derin pişmanlığını dile getirdi. "Özür dilemek istiyorum. Onunla konuştum bile. O anın heyecanıyla oldu... Ona hafifçe itmiştim ve bu asla olmamalıydı," diyen kanat oyuncusu, bu olayın gerçek karakterini yansıtmadığını vurguladı. Mesajının anlaşıldığından emin olmak için Neto, vatandaşı Vitinha'dan genç top toplayıcıya sözlerini tercüme etmesini istedi. "35 kez özür diledim. Fransızcasını anlamadım ama gülüyordu, bu yüzden bunun o anın heyecanıyla yapılan bir şey olduğunu anladığını düşünüyorum," diye ekledi ve telafi etmek için gösterdiği ısrarlı çabayı vurguladı.
