Liam Rosenior, Chelsea'nin Manchester United'a yenilmesinin ardından sakatlık endişelerini dile getirirken, Estevao Willian'ın "devre arasında ağladığı" belirtildi

Genç yıldızın gecesi, Manchester United savunmasının arkasına atılan yüksek pasın peşinden koşarken aniden durmak zorunda kalmasıyla üzücü bir şekilde yarıda kaldı. Sahada tedavi gördükten sonra 18 yaşındaki kanat oyuncusu, yedek kulübesine devam edemeyeceğini işaret etti ve topallayarak doğrudan tünele doğru yürüdü; böylece Blues, en önemli yaratıcı oyuncusunu kaybetmiş oldu.

Maçın bitiminden sonra basına konuşan Rosenior, genç oyuncunun duygusal durumunun iç karartıcı olduğunu belirtti. Chelsea teknik direktörü, "Yıkılmıştı, devre arasında ağlıyordu. Hamstring sakatlığı gibi görünüyor" dedi. Brezilyalı oyuncunun sakatlığı, bir asırdan fazla süredir ilk kez dört lig maçında üst üste gol atamayan takımın endişe listesine bir yenisini daha ekledi.