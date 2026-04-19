AFP
Liam Rosenior, Chelsea'nin Manchester United'a yenilmesinin ardından sakatlık endişelerini dile getirirken, Estevao Willian'ın "devre arasında ağladığı" belirtildi
Stamford Bridge'de Estevao'nun kalbi kırıldı
Genç yıldızın gecesi, Manchester United savunmasının arkasına atılan yüksek pasın peşinden koşarken aniden durmak zorunda kalmasıyla üzücü bir şekilde yarıda kaldı. Sahada tedavi gördükten sonra 18 yaşındaki kanat oyuncusu, yedek kulübesine devam edemeyeceğini işaret etti ve topallayarak doğrudan tünele doğru yürüdü; böylece Blues, en önemli yaratıcı oyuncusunu kaybetmiş oldu.
Maçın bitiminden sonra basına konuşan Rosenior, genç oyuncunun duygusal durumunun iç karartıcı olduğunu belirtti. Chelsea teknik direktörü, "Yıkılmıştı, devre arasında ağlıyordu. Hamstring sakatlığı gibi görünüyor" dedi. Brezilyalı oyuncunun sakatlığı, bir asırdan fazla süredir ilk kez dört lig maçında üst üste gol atamayan takımın endişe listesine bir yenisini daha ekledi.
Enzo, sakatlık sorunlarını daha da ağırlaştırıyor
Estevao'nun sakatlığı yetmezmiş gibi, Chelsea maçın son dakikalarında Dünya Kupası şampiyonu Enzo Fernandez'in de topallayarak sahadan çıkmasına tanık oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın sonlarında beraberlik golünü kovalarken Manchester United ceza sahasında dengesiz bir şekilde yere düştükten sonra oyundan çıkmak istedi ve yerine Romeo Lavia girdi. Rosenior, Arjantinli milli oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalmayacağını umuyor, ancak hafta ortasında bir maçın yaklaşması nedeniyle zamanlama hiç de ideal değil. "Sanırım baldırında bir sorun vardı. Umarım sadece kramp olmuştur, Salı günü ona ihtiyacımız var," diye ekledi teknik direktör. Chelsea'nin sağlık ekibi, Brighton'a yapılacak kritik deplasman öncesinde her iki oyuncuyu da değerlendirmek için fazla mesai yapmak zorunda kalacak.
Tarihi düşüşün ardından baskı artıyor
Takımının dört kez direk ve çubuklara çarpan şutlarını izleyen Rosenior için 1-0'lık yenilgi özellikle kabullenmesi zor oldu. Chelsea, United'ın dört şutuna karşılık 21 şut çekmesine rağmen, Matheus Cunha'nın tek bir etkili hamlesi karşısında yenik düştü. 41 yaşındaki teknik direktör, kulübü Şampiyonlar Ligi potasından dört puan geride bırakan golcü vuruş eksikliğine değinirken hayal kırıklığına uğramış bir tavır sergiledi.
"Çok zor. Bugün biz 10 kişi kalmışken onlar kaleyi bulan tek bir şut attılar. Arka arkaya ataklar yaptık ve sanırım dört kez direğe çarptık. Takımımın her şeyin aleyhimize olduğunu hissetmesini istemiyorum. Mücadeleye devam etmeliyiz," dedi Rosenior gazetecilere. Defansif hatayı kabul ederek, "O anı daha iyi savunmalıyız. Yapamıyoruz ve bunun bedelini ödüyoruz. Şu anda yaptığımız en ufak bir hata bile topun ağlarımıza gitmesine neden oluyor ve bu durumun değişmesi gerekiyor," diye konuştu.
İlk beş yarış, aşılması zor bir engel haline geliyor
Chelsea, Liverpool'un dört puan gerisinde kalırken, Kırmızılar bir maç eksiği bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolu bu nedenle giderek daha çetin bir hal alıyor. Kötü gidişata ve Stamford Bridge'deki taraftarların bir kısmının yüksek sesle dile getirdiği hayal kırıklığına rağmen, Rosenior durumu tersine çevirip ligi ilk beşte bitirebilecek kişi olduğuna dair kendine güvenini koruyor.
Görevine yönelik artan baskı sorulduğunda, teknik direktör meydan okurcasına yanıt verdi. "Hayır. En büyük baskıyı kendime uyguluyorum. Durumu tersine çevirmek için teknik ekip ve oyuncularla çalışmaya devam etmeliyiz," dedi. Kulübün hala Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı olup olmadığı sorulduğunda ise, "Elbette" diye yanıtladı. Ancak Estevao ve muhtemelen Fernandez'in yokluğunda, bu hedef kesinlikle aşılması çok daha zor bir engel haline geldi.