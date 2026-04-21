Liam Rosenior, Chelsea'nin kanat oyuncusunun form düşüklüğü sürerken Alejandro Garnacho'nun transfer iddialarına yanıt verdi
Kanat oyuncusunun geleceği belirsiz
Garnacho, geçen yaz Old Trafford'dan 40 milyon sterlinlik transfer ücretiyle Batı Londra'ya geldikten sonra zorlu bir ilk sezon geçirdi. Arjantinli milli oyuncu, 22 maçta sadece bir Premier Lig golü atabildi ve bu durum, yeni transferlere yer açmak için satılabileceğine dair söylentilere yol açtı. Sporting CP'den Geovany Quenda'nın Temmuz ayında takıma katılması ve Everton'dan Iliman Ndiaye'ye olan ilginin artmasıyla Garnacho'nun kadrodaki konumu giderek daha da sallantılı hale geldi.
Rosenior kamu desteği sağlıyor
Chelsea'nin Brighton'a yapacağı hayati deplasman öncesinde gazetecilere konuşan Rosenior, Arjantinli oyuncunun satılabileceğine dair haberler konusunda sıkıştırıldı. Garnacho'nun teknik direktör olarak göreve gelmesinden bu yana sınırlı süre almasına rağmen, İngiliz teknik adam önceliğinin kanat oyuncusunun özgüvenini geri kazandırmak olduğunu vurguladı.
Rosenior şunları söyledi: “Bu haberin kaynağını bilmek isterim. Bu tür haberler her yerden çıkabilir. Garna 21 yaşında. Garna, iyi bir durumda ve formda olduğunda özel niteliklere sahip bir oyuncu. Benim görevim ise onun bu seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak.”
Uzun vadeli bağlılığa rağmen yaşanan zorluklar
Garnacho, tüm turnuvalarda Chelsea formasıyla çıktığı 39 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti. Kanat oyuncusu şu anda Stamford Bridge’de Haziran 2032’ye kadar geçerli olan uzun vadeli bir sözleşmeye sahip. Ancak, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından kulübün kadroyu baştan aşağı yenileme niyetinde olduğu yönündeki haberler, oyuncunun omuzlarındaki baskıyı hiç azalmamış durumda.
Şampiyonlar Ligi yarışı kızışıyor
Chelsea, Salı gecesi Amex Stadyumu'na, Premier Lig tablosunda altıncı sırada ve şu anda beşinci sıradaki Liverpool'un yedi puan gerisinde olarak gidiyor. Avrupa Performans Kontenjanı'nın Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yolu sunma ihtimaliyle, Rosenior'un takımı son beş maçında hiçbir hata yapma lüksüne sahip değil. Garnacho, Seagulls karşısında eleştirenleri susturma fırsatı bulmayı umarken, Blues ise çalkantılı bir sezonun ardından Avrupa kupalarına katılma hakkını kurtarmaya çalışıyor.