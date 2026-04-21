Liam Rosenior, Chelsea'nin kanat oyuncusunun form düşüklüğü sürerken Alejandro Garnacho'nun transfer iddialarına yanıt verdi

Chelsea'nin Brighton'a yapacağı hayati deplasman öncesinde gazetecilere konuşan Rosenior, Arjantinli oyuncunun satılabileceğine dair haberler konusunda sıkıştırıldı. Garnacho'nun teknik direktör olarak göreve gelmesinden bu yana sınırlı süre almasına rağmen, İngiliz teknik adam önceliğinin kanat oyuncusunun özgüvenini geri kazandırmak olduğunu vurguladı.

Rosenior şunları söyledi: “Bu haberin kaynağını bilmek isterim. Bu tür haberler her yerden çıkabilir. Garna 21 yaşında. Garna, iyi bir durumda ve formda olduğunda özel niteliklere sahip bir oyuncu. Benim görevim ise onun bu seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak.”