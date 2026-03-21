Liam Rosenior, Chelsea'nin hatalarının sorumluluğunu üstleniyor ve Everton mağlubiyetinin ardından oyuncuların morallerinin bozuk olduğunu kabul ediyor
Sanchez yine hata yaptı; Chelsea, Everton'a yenildi
Chelsea, Cumartesi günü oynanan maçta bir kez daha mağlup oldu; bu maçta Robert Sanchez, Beto’ya ikinci golünü hediye eden bir hata daha yaptı. Ardından Iliman Ndiaye, Toffees’in Premier Lig puan tablosunda Chelsea’nin sadece iki puan gerisine yerleşmesini sağlayan güzel bir vuruşla hak edilen galibiyeti perçinledi. Rosenior, maçın ardından kalecisini savunarak Sky Sports’a şunları söyledi: “Maçtan sonra bireysel performanslar hakkında konuşmak çok zor bence. Rob birinci sınıf bir kaleci ve kalecilerin de böyle günleri olur. Pickford, skoru 1-0'da tutmak için dünya klasında bir kurtarış yaptı. Bana göre konuşma zamanı değil, benim ve ekibimin analiz yapma zamanı. Oyuncular kendi ülkelerine gidecekler ve geri döndüğümüzde, oyuncularla ilk kez çalışmak için birkaç hafta zamanımız olacak."
Chelsea'nin bir kez daha mağlup olması üzerine Rosenior sorumluluğu üstlendi
Maç sırasındaki Chelsea'nin savunma hatmaları sorulduğunda Rosenior şunları ekledi: "Evet, sorumluluk ve hesap verme yükümlülüğü yüzde yüz bende. Farklı bir şekilde oynadık, bugün 4-4-2 dizilişinde takımı biraz daha geriye çektik. Maçta rahat olduğumuzu düşünüyordum.
"İlk golü yediğimizde en rahat durumdaydık ve yine her iki ceza sahasında da fark, onların çok etkili olmalarıydı. Ndiaye'nin attığı üçüncü gol muhteşem bir vuruştu. Özellikle ilk yarıda fırsatlarımız vardı ama bunları değerlendiremezseniz, maçları kaybedersiniz."
“Evet, goller enerji verir, ama şu anda biz gol hediye ediyoruz. İki kötü gol hediye ettik. Maça gergin başladık, ilk 10-15 dakikada birkaç kolay top kaybı yaptık, sonra oyuna girdik ama bu her hafta oluyor gibi görünüyor.
"Bu durum, seyircinin rakibe enerji vermesine ve onların özgüveninin artmasına neden oluyor. Sonuçta Everton galibiyeti hak etti ve bu, çok çok hızlı bir şekilde düzeltmemiz gereken bir şey.”
Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak mı?
Bu sonuçla Chelsea, Premier Lig'de altıncı sırada kalarak Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı; ancak Rosenior, gelecek sezonun turnuvasına katılma hakkını elde edebileceklerinden emin. Rosenior şunları ekledi: "Şampiyonlar Ligi'ne bir puan uzaklıktayız. Bu kulübü tanımaya çalışıyorum; geçen haftaki performanslarımızla ilgili çok fazla gürültü, olumsuz sesler çıktı ve bu da gayet haklıydı. Takım olarak ligde 10 maç oynadık ve 17 puan topladık. Sanırım benim görevimdeki dönemde dördüncü sıradayız. Eleştirileri unutun, sakinliğimizi ve soğukkanlılığımızı korumalıyız. Milli takım arası, yeniden başlamak ve gerçekten iyi bir seri yakalamak için muhtemelen bizim için iyi bir zamanda geldi."
- Getty Images Sport
Chelsea için bundan sonra ne olacak?
Chelsea'nin bu sezon kupa kazanma şansı artık sadece FA Cup'ta; uluslararası maç arası sonrasında Blues, bu turnuvanın çeyrek finalinde League One ekibi Port Vale ile karşı karşıya gelecek.
