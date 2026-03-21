Maç sırasındaki Chelsea'nin savunma hatmaları sorulduğunda Rosenior şunları ekledi: "Evet, sorumluluk ve hesap verme yükümlülüğü yüzde yüz bende. Farklı bir şekilde oynadık, bugün 4-4-2 dizilişinde takımı biraz daha geriye çektik. Maçta rahat olduğumuzu düşünüyordum.

"İlk golü yediğimizde en rahat durumdaydık ve yine her iki ceza sahasında da fark, onların çok etkili olmalarıydı. Ndiaye'nin attığı üçüncü gol muhteşem bir vuruştu. Özellikle ilk yarıda fırsatlarımız vardı ama bunları değerlendiremezseniz, maçları kaybedersiniz."

“Evet, goller enerji verir, ama şu anda biz gol hediye ediyoruz. İki kötü gol hediye ettik. Maça gergin başladık, ilk 10-15 dakikada birkaç kolay top kaybı yaptık, sonra oyuna girdik ama bu her hafta oluyor gibi görünüyor.

"Bu durum, seyircinin rakibe enerji vermesine ve onların özgüveninin artmasına neden oluyor. Sonuçta Everton galibiyeti hak etti ve bu, çok çok hızlı bir şekilde düzeltmemiz gereken bir şey.”