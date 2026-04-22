Liam Rosenior, Chelsea'nin Brighton mağlubiyetinde sergilediği 'kabul edilemez tavır' nedeniyle takımın başarısız oyuncularına sert çıktı; Blues, 114 yılın en düşük seviyesine geriledi

Chelsea’nin sezonu Salı gecesi şok edici bir yeni dip noktaya ulaştı; takım, tek bir gol bile atamadan Premier Lig’de üst üste beşinci mağlubiyetini aldı. Bu, kulübün 1912’den – Titanic’in battığı yıldan – bu yana en kötü üst lig serisi. Bu sonuçla Blues yedinci sıraya geriledi ve beşinci sıradaki Liverpool’dan bir maç fazla oynamış olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi potasından yedi puan geride kaldı.

Deplasman tribünlerinde atmosfer zehirli bir hal aldı ve taraftarlar kendi teknik direktörlerine müstehcen tezahüratlar yöneltti. Ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine gelen Rosenior, bu gecenin profesyonel hayatının en zor gecesi olduğunu itiraf etti. Brighton'ın sıralamada Chelsea'yi geçerek altıncı sıraya yükselmesi ve Fabian Hurzeler yönetiminde Avrupa kupalarına katılma şansını sağlamlaştırması, bu yenilgiyi daha da ağırlaştırdı.