Liam Rosenior, Chelsea'nin Brighton mağlubiyetinde sergilediği 'kabul edilemez tavır' nedeniyle takımın başarısız oyuncularına sert çıktı; Blues, 114 yılın en düşük seviyesine geriledi
Blues için tarihi düşük seviye
Chelsea’nin sezonu Salı gecesi şok edici bir yeni dip noktaya ulaştı; takım, tek bir gol bile atamadan Premier Lig’de üst üste beşinci mağlubiyetini aldı. Bu, kulübün 1912’den – Titanic’in battığı yıldan – bu yana en kötü üst lig serisi. Bu sonuçla Blues yedinci sıraya geriledi ve beşinci sıradaki Liverpool’dan bir maç fazla oynamış olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi potasından yedi puan geride kaldı.
Deplasman tribünlerinde atmosfer zehirli bir hal aldı ve taraftarlar kendi teknik direktörlerine müstehcen tezahüratlar yöneltti. Ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine gelen Rosenior, bu gecenin profesyonel hayatının en zor gecesi olduğunu itiraf etti. Brighton'ın sıralamada Chelsea'yi geçerek altıncı sıraya yükselmesi ve Fabian Hurzeler yönetiminde Avrupa kupalarına katılma şansını sağlamlaştırması, bu yenilgiyi daha da ağırlaştırdı.
Rosenior, kadroya karşı sabrını yitiriyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan ve sarsılmış olduğu açıkça görülen Rosenior, oyuncularının gayretine ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu. Sky Sports'a, bunun görev süresindeki en kötü performans olup olmadığı sorulduğunda, "Kesinlikle. Maçın her yönüyle kabul edilemezdi, tutumumuz da kabul edilemezdi" dedi. "Sürekli ortaya çıkıp oyuncuları savunuyorum. Bu geceki performans savunulamaz. Yediğimiz gollerin şekli, kaybettiğimiz ikili mücadelelerin sayısı, takımdaki yoğunluk eksikliği. Şu anda bir şeylerin kökten değişmesi gerekiyor."
Dürüst değerlendirmesine devam eden Mourinho, ilk 11'in çoğunda Chelsea'yi temsil etmek için gerekli olan ruhun eksik olduğunu ima etti. "Profesyonellik yoktu. Gerçekten zor bir gece. Sadece burada değil, bu muhteşem futbol kulübünde şimdiye kadar yaşadığım en zor gece, hatta kariyerimdeki en zor gece. Bugün tanık olduğum bazı şeyleri bir daha asla görmek istemiyorum," diye ekledi.
Sakatlık sorunları ve Brighton'ın üstünlüğü
Chelsea'nin işi, takımın kilit yaratıcı oyuncusu Cole Palmer'ın yanı sıra Estevao ve Joao Pedro'yu da kadrodan uzak tutan, giderek uzayan sakatlar listesi nedeniyle daha da zorlaştı. Bu oyuncuların yokluğunda Blues, fikirlerden yoksun görünüyordu ve Brighton'ın yüksek tempolu oyununa ayak uydurmakta zorlandı. Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood ve Danny Welbeck'in golleri, skor tabelasına o geceki Seagulls'un üstünlüğünü tam olarak yansıtan bir görünüm kazandırdı.
Rosenior, yıldız oyuncularının yokluğunu sahadaki oyuncuların gösterdiği mücadele eksikliğinin bahanesi olarak kullanmayı reddetti. "Aynaya bakmamız gerekiyor; benim aynaya bakmam gerekiyor," diye itiraf etti. "Ama buraya gelip gördüğümüz bazı şeyleri savunmaya devam edemem. Belki ilk 11'deki üç veya dört oyuncu hariç, genel tutum, ruh ve kararlılık eksikti."
FA Kupası yarı finali öncesinde baskı artıyor
Milyar sterlinlik kadro, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamama ihtimaliyle karşı karşıya; bu senaryonun hem mali hem de sportif açıdan çok büyük sonuçları olacaktır. Premier Lig'de sadece dört maç günü kalmışken, hata yapma lüksü tamamen ortadan kalktı. Rosenior'un takımı, tüm turnuvalarda son sekiz maçının yedisini kaybetti; bu seriye, Paris Saint-Germain'e yenilerek Avrupa'dan elenmeleri de dahil.
Odak noktası artık hızla FA Cup'a kaymalı, zira bu turnuva Chelsea'nin bu berbat sezondan bir şeyler kurtarabilmesi için son şansı. Bu Pazar günü yarı finalde Leeds ile karşılaşacaklar ve bu maç Rosenior'un yakın geleceğini belirleyebilir. "Bu kulübün, teknik direktör kim olursa olsun, olması gereken yere gelmesi için neler yapılması gerektiği konusunda derinlemesine tartıştım," diye konuştu Rosenior. "Mesele ben değilim. Mesele bu futbol kulübü."