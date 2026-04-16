Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter Final
Liam Rosenior, Alejandro Garnacho konusunda 'tereddütleri' var; Chelsea ise bu yaz eski Manchester United kanat oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor

Chelsea'nin bu yaz bir satışa yeşil ışık yakacağı bildirildiğinden, Alejandro Garnacho'nun Stamford Bridge'deki serüveni erken bir son bulabilir. Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz Eylül ayında Manchester United'dan 40 milyon sterlinlik yüksek profilli bir transferle Blues'a katılmış olmasına rağmen, yeni teknik direktör Liam Rosenior'u henüz ikna edemediği için geleceği belirsizliğe büründü.

  • Rosenior'un Garnacho'ya ilişkin taktiksel endişeleri

    The Sun'a göre Rosenior'un, Garnacho'nun takımdaki rolü konusunda ciddi "şüpheleri" olduğu düşünülüyor. 6 Ocak'ta görevi devraldığından bu yana Rosenior, 21 yaşındaki oyuncuya Premier Lig'de sadece dört kez ilk 11'de yer verdi ve sol kanatta sıklıkla Pedro Neto'yu tercih etti.

    Geçen ay genç kanat oyuncusunun gelişimi hakkında sorulan bir soruya Rosenior temkinli bir tavır sergileyerek şöyle dedi: "Onda muazzam bir yetenek ve potansiyel var. Her genç oyuncu için en büyük zorluk tutarlılık. Ancak o gerçekten iyi işaretler gösteriyor. Sadece antrenmanlarda değil, toplantılarda da gerçekten iyi bir yolda olduğunu gösteriyor." Bu kamuoyuna yönelik cesaret verici sözlere rağmen, The Sun gazetesi kulüp içindeki havanın yaz transfer döneminde ayrılmasının kesin bir olasılık olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

  Chelsea v Manchester City - Premier League

    Stamford Bridge'de etkili olamama sorunu

    İstatistikler, Garnacho’nun Batı Londra’daki ilk sezonunun zorlu geçtiğini gösteriyor. Bu sezon tüm turnuvalarda Chelsea’nin oynadığı 51 maçın sadece 21’inde ilk 11’de yer alan oyuncu, toplamda sadece sekiz gol attı; bu gollerin yarısı ise kupa maçlarında alt lig takımlarına karşı geldi.

    Garnacho, transfer döneminin son gününde Chelsea'ye transfer olduğundan bu yana Premier Lig'de sadece bir gol atabildi. En üst ligde gösterdiği bu verimsizlik, kanat oyuncusunun 40 milyon sterlinlik transfer ücretini haklı çıkarmayı zorlaştırdı, özellikle de kulüp 2026-27 sezonu öncesinde kadrosunu sadeleştirmeye çalışırken. Jamie Gittens'ın şu anda hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasıyla Garnacho, yerini sağlamlaştırma fırsatını değerlendiremedi.

  • Manchester United'dan karışık bir ayrılış üzerine düşünceler

    Garnacho’nun Manchester United’dan ayrılışı, eski teknik direktörü Ruben Amorim ile kamuoyuna yansıyan anlaşmazlık da dahil olmak üzere saha dışı tartışmalarla gölgelendi. Arjantinli milli oyuncu, o dönemi değerlendirirken geçtiğimiz günlerde Premier League Productions’a şunları söyledi: “Hatırlıyorum da, son altı ayda Manchester United’da eskisi gibi oynayamıyordum. Yedek kulübesinde oturmaya başladım. Bu o kadar da kötü bir şey değil - daha 20 yaşındaydım - ama kafamda her maçta oynamam gerektiği gibi bir düşünce vardı. Belki de bu durumun sorumlusu bendim. Bazı hatalar yapmaya başladım. Ama bu hayatın bir anıydı ve bazen kararlar vermek zorundasınız. [Chelsea'de] olduğum ve hala böyle bir kulüpte Premier League'de oynadığım için gerçekten gurur duyuyorum. United hakkında, kulüp, kulüpteki kimse veya takım arkadaşlarım hakkında kötü bir şey söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sadece değişen bir andı ve hayat devam ediyor. Pişmanlığım yok."

  Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Sırada Reunion derbisi var

    Chelsea'nin bu Cumartesi akşamı United ile karşılaşacağı maçta Garnacho, eski takımı karşısında kendini kanıtlama fırsatı bulmayı umuyor. Transferinden kısa bir süre sonra Eylül ayında oynanan ilk maçta yedek kulübesinde kalmış ve oyuna girememişti.

    The Blues, şu anda Premier League tablosunda altıncı sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki United'ın yedi puan gerisinde.

