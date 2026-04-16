Liam Rosenior, Alejandro Garnacho konusunda 'tereddütleri' var; Chelsea ise bu yaz eski Manchester United kanat oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor

The Sun'a göre Rosenior'un, Garnacho'nun takımdaki rolü konusunda ciddi "şüpheleri" olduğu düşünülüyor. 6 Ocak'ta görevi devraldığından bu yana Rosenior, 21 yaşındaki oyuncuya Premier Lig'de sadece dört kez ilk 11'de yer verdi ve sol kanatta sıklıkla Pedro Neto'yu tercih etti.

Geçen ay genç kanat oyuncusunun gelişimi hakkında sorulan bir soruya Rosenior temkinli bir tavır sergileyerek şöyle dedi: "Onda muazzam bir yetenek ve potansiyel var. Her genç oyuncu için en büyük zorluk tutarlılık. Ancak o gerçekten iyi işaretler gösteriyor. Sadece antrenmanlarda değil, toplantılarda da gerçekten iyi bir yolda olduğunu gösteriyor." Bu kamuoyuna yönelik cesaret verici sözlere rağmen, The Sun gazetesi kulüp içindeki havanın yaz transfer döneminde ayrılmasının kesin bir olasılık olduğunu gösterdiğini belirtiyor.