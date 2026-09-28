Paul Marriott
Çeviri:
Liam Gallagher, gizli üst düzey görüşmelerin ardından Manchester City hakkındaki hukuki kararla ilgili içeriden bilgiye sahip olduğunu iddia etti
Müzisyen, yaklaşan sportif yaptırımların önemini küçümsedi
Bağımsız bir Premier League komisyonunun City'yi 115 mali ihlalin 114'ünden suçlu bulduğuna dair haberler, İngiliz futbolunda sarsıntı yarattı. 2009'dan 2018'e uzanan maraton soruşturma, zorunlu küme düşürmeden geçmişte kazanılan şampiyonlukların geri alınmasına kadar uzanan ağır yaptırımlara ilişkin geniş çaplı spekülasyonları tetikledi. Ancak Gallagher, kulübün gerçekte nasıl bir akıbetle karşılaşacağına dair üst düzey bir kaynaktan içeriden bilgi aldığını öne sürerek felaket senaryolarını reddetti.
- Paul Marriott
Rocker, iddia edilen ceza ayrıntılarını açıkladı
Ünlü müzisyen ve koyu bir Manchester City taraftarı olan isim, iddialarını sosyal medya platformu X'te paylaştı ve doğrudan futbolda üst düzey bir isimle konuştuğunu öne sürdü. Gallagher, Etihad yönetiminin karşı karşıya kalmasını beklediği yaptırımı sızdırarak şöyle yazdı: "İtirazımızı kaybedersek ki kaybetmeyeceğiz, PARA CEZASI ve TRANSFER YASAĞI alacağız, hepsi bu."
Resmî kararı bekleyen endişeli City taraftarlarını sakinleştirmeye çalışan Oasis'in solisti, şunları ekledi: "Bunu büyütmeyin."
Rakipler, şarkıcının içeriden aldığı bilgiyi tiye aldı
Rock yıldızının cesur iddiaları, bilgisinin güvenilirliğinden şüphe duyan rakip taraftarların geniş çaplı kuşku ve alaycı tepkilerini hemen beraberinde getirdi.
Premier League kurallarının çok daha ağır cezaları mümkün kılması nedeniyle, birçok kişi Gallagher'ın özgüvenini eğlenceli buldu. Alt liglere düşürülme ihtimaline işaret eden bir taraftar sosyal medyada şöyle espri yaptı: "Doncaster Rovers deplasmanının tadını çıkar dostum."
Komisyon resmî yaptırımını açıklamadan önce bu sızıntıya şüpheyle yaklaşan bir başkası ise şunu ekledi: "Ceza verildiğinde buna yeniden dönmek için sabırsızlanıyorum!"
- Every Second Media
Uzun süren hukuki itirazlar belirsizliği uzatıyor
Yaptırımlara ilişkin nihai bir kararın yakın zamanda çıkması beklenmiyor; yasal süreç hâlâ işliyor. City'nin suçlu bulunduğu kararlara karşı resmi bir itirazda bulunması neredeyse kesin; bu hamlenin söz konusu süreci birkaç ay daha uzatması bekleniyor. Süregelen düzenleyici belirsizlik, Enzo Maresca'nın takımının yurt içi ve Avrupa'daki hedeflerinin peşinden giderken dikkatinin dağılmasına yol açma tehdidi taşıyor.
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