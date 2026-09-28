24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1076640473.jpgPaul Marriott
Adhe Makayasa
Çeviri:

Liam Gallagher, gizli üst düzey görüşmelerin ardından Manchester City hakkındaki hukuki kararla ilgili içeriden bilgiye sahip olduğunu iddia etti

M.City
Premier Lig

Oasis'in solisti Liam Gallagher, Manchester City'nin çarpıcı hukuki ifşaatların ardından alacağı nihai cezaya dair gizli bilgilere sahip olduğunu öne sürdü. Açık sözlü müzisyen, sosyal medyada endişeli taraftarlara güvence vererek üst düzey bir isimle yaptığı görüşmelerin, artan incelemelere rağmen kulübün ağır sportif yaptırımlardan kaçınacağını doğruladığını savundu.

  • Müzisyen, yaklaşan sportif yaptırımların önemini küçümsedi

    Bağımsız bir Premier League komisyonunun City'yi 115 mali ihlalin 114'ünden suçlu bulduğuna dair haberler, İngiliz futbolunda sarsıntı yarattı. 2009'dan 2018'e uzanan maraton soruşturma, zorunlu küme düşürmeden geçmişte kazanılan şampiyonlukların geri alınmasına kadar uzanan ağır yaptırımlara ilişkin geniş çaplı spekülasyonları tetikledi. Ancak Gallagher, kulübün gerçekte nasıl bir akıbetle karşılaşacağına dair üst düzey bir kaynaktan içeriden bilgi aldığını öne sürerek felaket senaryolarını reddetti.

    • Reklam
  • imago-sport-1076640446.jpgPaul Marriott

    Rocker, iddia edilen ceza ayrıntılarını açıkladı

    Ünlü müzisyen ve koyu bir Manchester City taraftarı olan isim, iddialarını sosyal medya platformu X'te paylaştı ve doğrudan futbolda üst düzey bir isimle konuştuğunu öne sürdü. Gallagher, Etihad yönetiminin karşı karşıya kalmasını beklediği yaptırımı sızdırarak şöyle yazdı: "İtirazımızı kaybedersek ki kaybetmeyeceğiz, PARA CEZASI ve TRANSFER YASAĞI alacağız, hepsi bu."

    Resmî kararı bekleyen endişeli City taraftarlarını sakinleştirmeye çalışan Oasis'in solisti, şunları ekledi: "Bunu büyütmeyin."

  • Rakipler, şarkıcının içeriden aldığı bilgiyi tiye aldı

    Rock yıldızının cesur iddiaları, bilgisinin güvenilirliğinden şüphe duyan rakip taraftarların geniş çaplı kuşku ve alaycı tepkilerini hemen beraberinde getirdi.

    Premier League kurallarının çok daha ağır cezaları mümkün kılması nedeniyle, birçok kişi Gallagher'ın özgüvenini eğlenceli buldu. Alt liglere düşürülme ihtimaline işaret eden bir taraftar sosyal medyada şöyle espri yaptı: "Doncaster Rovers deplasmanının tadını çıkar dostum."

    Komisyon resmî yaptırımını açıklamadan önce bu sızıntıya şüpheyle yaklaşan bir başkası ise şunu ekledi: "Ceza verildiğinde buna yeniden dönmek için sabırsızlanıyorum!"

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1083625567.jpgEvery Second Media

    Uzun süren hukuki itirazlar belirsizliği uzatıyor

    Yaptırımlara ilişkin nihai bir kararın yakın zamanda çıkması beklenmiyor; yasal süreç hâlâ işliyor. City'nin suçlu bulunduğu kararlara karşı resmi bir itirazda bulunması neredeyse kesin; bu hamlenin söz konusu süreci birkaç ay daha uzatması bekleniyor. Süregelen düzenleyici belirsizlik, Enzo Maresca'nın takımının yurt içi ve Avrupa'daki hedeflerinin peşinden giderken dikkatinin dağılmasına yol açma tehdidi taşıyor.

Premier Lig
Liverpool crest
Liverpool
LIV
M.City crest
M.City
MCI