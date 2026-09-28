Rock yıldızının cesur iddiaları, bilgisinin güvenilirliğinden şüphe duyan rakip taraftarların geniş çaplı kuşku ve alaycı tepkilerini hemen beraberinde getirdi.

Premier League kurallarının çok daha ağır cezaları mümkün kılması nedeniyle, birçok kişi Gallagher'ın özgüvenini eğlenceli buldu. Alt liglere düşürülme ihtimaline işaret eden bir taraftar sosyal medyada şöyle espri yaptı: "Doncaster Rovers deplasmanının tadını çıkar dostum."

Komisyon resmî yaptırımını açıklamadan önce bu sızıntıya şüpheyle yaklaşan bir başkası ise şunu ekledi: "Ceza verildiğinde buna yeniden dönmek için sabırsızlanıyorum!"