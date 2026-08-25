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Liam Delap, Xabi Alonso yönetiminde yaz kadro temizliğini sürdüren Chelsea'nin gölgesinde 50 milyon sterlinlik Nottingham Forest transferine hazırlanıyor
Forest, Delap için kulüp rekoru olacak bir bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı
Nottingham Forest, ESPN ve The Guardian'ın haberlerine göre, Delap'ı Chelsea'den bonuslarla birlikte £50m'a kadar çıkabilecek bir paketle transfer etmek için tam anlaşmaya vardı. Forest, Doğu Midlands ekibi adına yeni bir kulüp rekoru transferi anlamına gelen bu anlaşmada başlangıç olarak £45m ödeyecek ve buna ek olarak £5m'luk olası bonuslar bulunacak.
Delap, yaz transfer dönemi gelecek salı kapanmadan önce Forest teknik direktörü Oliver Glasner'in hücum hattındaki birincil hedefi olarak öne çıktı. Forvetin pazartesi günü Fulham'a karşı alınan 3-2'lik galibiyetin maç kadrosuna dahil edilmemesinin ardından görüşmeler hızlı şekilde sonuçlandı.
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Batı Londra'daki sıkıntılar ayrılığa yol açtı
Delap, geçen yaz Ipswich Town'dan 30 milyon £ karşılığında Stamford Bridge'e geldi, ancak batı Londra'daki ilk sezonunda zorlu bir dönem geçirdi. Forvet oyuncusu, kulüp adına çıktığı 28 maçta Premier League'de yalnızca bir gol kaydederken, tekrarlayan sakatlıklar da ivmesini bozdu.
Alonso, bu sezon hücumdaki birincil tercihleri olarak João Pedro ve Danny Welbeck'e öncelik verdi ve Delap'i kadro sıralamasında geriye itti. 9 numaralı formayı Pedro'ya kaptırmasının ardından, eski Manchester City altyapı oyuncusu, Chelsea transfer dönemi son tarihi öncesinde kadrosunu sadeleştirmeyi hedeflerken satış listesine kondu.
Chelsea, kadro genelinde ayrılıkları hızlandırıyor
Delap, bu hafta Stamford Bridge'den ayrılmaya hazırlanan tek forvet değil; Chelsea de 65 milyon sterlin değer biçilen Senegal milli oyuncusu Nicolas Jackson'ın bonservisiyle ayrılığı konusunda Aston Villa ile görüşmelere başladı.
Villa, Al Hilal'e transferi yaklaşan Ollie Watkins'in yerine Jackson'ı belirledi. Villa yapılandırılmış bir ödeme planı isterken, Chelsea geçen sezon Bayern Münih'e kiraladığı Jackson için bir kiralama anlaşmasına daha kapıyı kapattı.
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Forest ve Delap için sırada ne var?
Delap'ın, City Ground'a transferini tamamlamadan önce Forest'ta sağlık kontrolünden geçmesi ve kişisel şartlarda son anlaşmayı sağlaması planlanıyor. Glasner, forvetin Leeds United'a karşı alınan son 1-0'lık yenilgide eksik kalan bitiriciliği sağlayarak hemen etki yaratmasını umacak. Bu arada Chelsea, son transfer gününden önce Jackson'ın Villa'ya önerilen transferini sonuçlandırmaya odaklanacak.
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