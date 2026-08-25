Nottingham Forest, ESPN ve The Guardian'ın haberlerine göre, Delap'ı Chelsea'den bonuslarla birlikte £50m'a kadar çıkabilecek bir paketle transfer etmek için tam anlaşmaya vardı. Forest, Doğu Midlands ekibi adına yeni bir kulüp rekoru transferi anlamına gelen bu anlaşmada başlangıç olarak £45m ödeyecek ve buna ek olarak £5m'luk olası bonuslar bulunacak.

Delap, yaz transfer dönemi gelecek salı kapanmadan önce Forest teknik direktörü Oliver Glasner'in hücum hattındaki birincil hedefi olarak öne çıktı. Forvetin pazartesi günü Fulham'a karşı alınan 3-2'lik galibiyetin maç kadrosuna dahil edilmemesinin ardından görüşmeler hızlı şekilde sonuçlandı.