Liam Delap, transfer durumunun iç açıcı olmamasına ve "ayrılmanın daha kolay" olduğu söylentilerine rağmen, Xabi Alonso'ya kendini kanıtlamak için Chelsea'de "en az bir sezon daha" kalmak istiyor

BBC'ye göre Delap, Chelsea'de kendini kanıtlamaya kararlı ve eleştirenleri susturmak için en az bir sezon daha kalmak istiyor. 23 yaşındaki forvet, büyük beklentilerle Batı Londra'ya gelmişti ancak gollerden çok sakatlıklar ve hayal kırıklıklarıyla geçen bir sezonun ardından değeri düştü.

Zorlu bir başlangıca rağmen, eski Man City oyuncusu kaçış yolu aramıyor. Kısa süre önce bölgede bir ev satın almaya karar vererek buradaki yaşamını sağlamlaştırdı ve Blues'a transferini başarıya dönüştürmek için uzun vadeli bir niyetinin sinyalini verdi. Delap'ın, 1 Temmuz'da Chelsea'nin başına resmen geçecek olan Xabi Alonso'nun altında çalışmaya istekli olduğu söyleniyor.



