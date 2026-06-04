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Liam Delap, transfer durumunun iç açıcı olmamasına ve "ayrılmanın daha kolay" olduğu söylentilerine rağmen, Xabi Alonso'ya kendini kanıtlamak için Chelsea'de "en az bir sezon daha" kalmak istiyor
Delap, Blues'un geleceği için mücadele etmeye kararlı
BBC'ye göre Delap, Chelsea'de kendini kanıtlamaya kararlı ve eleştirenleri susturmak için en az bir sezon daha kalmak istiyor. 23 yaşındaki forvet, büyük beklentilerle Batı Londra'ya gelmişti ancak gollerden çok sakatlıklar ve hayal kırıklıklarıyla geçen bir sezonun ardından değeri düştü.
Zorlu bir başlangıca rağmen, eski Man City oyuncusu kaçış yolu aramıyor. Kısa süre önce bölgede bir ev satın almaya karar vererek buradaki yaşamını sağlamlaştırdı ve Blues'a transferini başarıya dönüştürmek için uzun vadeli bir niyetinin sinyalini verdi. Delap'ın, 1 Temmuz'da Chelsea'nin başına resmen geçecek olan Xabi Alonso'nun altında çalışmaya istekli olduğu söyleniyor.
- Getty Images Sport
Unutulması gereken bir ilk sezon
Delap'ın Chelsea'deki ilk yılındaki istatistikleri, 30 milyon sterlinlik transfer ücreti göz önüne alındığında oldukça iç karartıcı. Geçen sezon Premier Lig'de sadece bir gol atabildi ve tüm turnuvalarda 41 maçta iki gol kaydetti; sezonun son 26 maçında ise gol atamadan tamamladı. Bournemouth maçında geçirdiği omuz çıkığı, sahadaki fiziksel etkisini ciddi şekilde sınırlayarak bu zorlukları daha da artırdı.
Oyuncuya yakın kişiler, beklentilerin şu ana kadar karşılanmadığını kabul etse de, zorlu bir adaptasyon dönemi geçirdiğine de işaret ediyor. Brighton'dan 55 milyon sterlinlik transfer ücretiyle gelen ve kısa sürede Chelsea'nin kilit hücum oyuncularından biri haline gelen Joao Pedro'nun gelişiyle kadro rekabeti kızıştı. Pedro'nun formu, Delap'ı kadro sıralamasında daha da aşağıya itti ve takımdaki rolünü belirsiz hale getirdi.
Transfer ilgisi ve kadro baskısı
Delap kalmak istese de, kulübün gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayacak olması, şişkin kadronun küçültülmesi gerektiği anlamına geliyor. Forvetin diğer yıldızlara kıyasla nispeten düşük transfer bedeli, kulübün mali dengesini sağlaması gerektiğinde onun "elinden çıkarılması daha kolay" bir oyuncu olarak görülebileceği anlamına geliyor. Chelsea geçen sezon hayal kırıklığı yaratan bir şekilde 10. sırada bitirdi ve Alonso’ya daha yalın, seçkin bir kadro sunma baskısı artıyor.
Newcastle United, hücumda yeni bir odak noktası ararken durumu yakından takip eden kulüplerden biri. Magpies'in yeni bir 9 numara arayışını yoğunlaştırdığı ve Delap'ı son dönemdeki gol sıkıntısına rağmen yüksek potansiyelli bir seçenek olarak gördüğü bildiriliyor. Nicolas Jackson'ın da Bayern Münih'teki kiralık döneminden dönme ihtimaliyle, Stamford Bridge'de forvet pozisyonu için rekabetin daha da kızışması bekleniyor.
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Alonso faktörü
Delap’ın geleceğine ilişkin nihai karar büyük olasılıkla Alonso’ya kalacak. İspanyol teknik direktör, forvetin sahadaki çalışkanlığının, yenilenmiş kadrosunda kendisine yer açmaya yetecek düzeyde olup olmadığını değerlendirmek zorunda kalacak. Delap’ın fiziksel oyun stili, Ipswich Town’da geçirdiği dönemin en belirgin özelliğiydi, ancak Chelsea formasıyla henüz o hakimiyeti yeniden gösteremedi.
UEFA'nın finansal düzenlemeleri gereği Chelsea'nin yeni transferleri finanse etmek için oyuncular satması gerektiğinden, genç forvet bir dönüm noktasında bulunuyor. Potansiyelinin gerçek olduğunu kanıtlamak için can atıyor, ancak yeni teknik direktörü Stamford Bridge'e ait olduğuna ikna etmek istiyorsa, sezon öncesi hazırlıkların başlarında golcü kimliğini yeniden kazanması gerekecek.