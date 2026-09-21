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Liam Delap'ın İngiltere'nin 'özel' Harry Kane'inin halefi olması için neye 'ihtiyacı var': Eski İngiltere forveti, Nottingham Forest'ın yeni transferinin bu rol için doğru kişi olmasını umuyor
Delap, Nottingham Forest tarihinin en pahalı transferi oldu
Manchester City akademisinden yetişip Ipswich'te Premier League sahnesinde yeteneğini sergileyen Delap, yaygın şekilde Kral Kane'in tahtının mantıklı varisi olarak görülüyordu.
Stamford Bridge'e £30 milyon ($40m) karşılığında yaptığı transfer, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazananı olmasına rağmen planlandığı gibi gitmedi; Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta yalnızca üç gol kaydetti.
Batı Londra'da piyasa değeri ciddi şekilde düştü, ancak Forest yine de 2026 yazında onu kulüp rekoru olan £50m ($67m) bedelle kadrosuna katmaya hazırdı. Delap, yeni kulübü adına ilk gollerini şimdiden attı ve ilk maçlarında da oldukça diri göründü.
- Getty/GOAL
Delap ve Madjo, Kane'in yerini almaya aday isimler arasında
City Ground'da düzenli olarak forma giymesi, güçlü forvetin kaybolan kıvılcımını yeniden bulmasına yardımcı olacaktır; çünkü her golcünün istikrarlı şekilde üretken olabilmesi için özgüvene ve teknik direktörünün desteğine ihtiyacı vardır.
Eğer son vuruşlardaki üretkenliği Trent kıyısında akmaya başlarsa, U21 seviyesinde 12 kez milli olan Delap, bir noktada ilk kez A Milli Takım'a çağrılma ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktır. İngiltere, rekorları altüst eden kaptan Kane'in izinden gidecek birini arıyor.
Şu anda öne çıkan çok az aday var; çünkü 33 yaşındaki, yıllara meydan okuyan bir isim işini yapmaya devam ediyor. Ancak Delap, 17 yaşındaki Aston Villa wonderkid'i Brian Madjo'yla birlikte, en üretken 9 numaralardan birinin ardından da hayat olduğunu kanıtlamaya çalışan isimler arasında yer alıyor.
İngiltere'nin 9 numarasında Kane'in izinden kim gidecek?
Gelecekte o formayı kimin dolduracağını düşündüğü sorulan eski İngiltere forveti Zamora, Premier League bahisleri kapsamında BetWright iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Gerçekten bilmiyorum. Harry Kane son derece, son derece özel. Onun gibilerden çok fazla yok ve onun yerini doldurmaya çalışmak, her şeyden önce, çok ama çok zor bir görev olacak. Gelip bunu yapacak kişinin kim olduğunu bilmiyorum.
“Potansiyel olarak Dalap. Chelsea durumunun darbesini nasıl karşılayacağını görmek ilgimi çekiyor. Açıkçası onun gerçekten çok özel bir şey olacağını düşünmüştüm. Biraz darbe aldı ve bulunduğu yükselişten sonra bununla nasıl başa çıkacağını görmek istiyorum; zirveyi hedeflerken sakatlıklar, istikrarsızlıklar ve Chelsea'de muhtemelen istediği kadar gol atamamasıyla bir düşüş yaşadı. Ama evet, potansiyel olarak onlardan biri.
“Bence doğru türde bir takıma uyması gerekiyor. Doğru türde bir takıma uymak zorunda, ama Harry'nin ardından gelmek çok zor.”
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Goller ve maç sayıları: Kane'in İngiltere için muhteşem rekoru
Kane, İngiltere formasıyla 85 gol kaydetti ve kramponlarını asmadan önce üç haneli sayıya ulaşarak milli takım kariyerinde 100 maça çıkan oyuncular arasına gireceğine güveniyor. Ayrıca, Peter Shilton’ın tüm zamanlardaki maç sayısı rekorunu egale etmesine sadece dört maç kaldı.
İngiltere’den ayrılacağı gün geldiğinde arkasında çok büyük bir boşluk bırakacak. Forest’ın kendisi için “doğru takım” olduğuna inanacak Delap gibi isimlere de efsanevi bir mirasın izinden gidebileceklerini gösterme görevi düşecek.
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