Manchester City akademisinden yetişip Ipswich'te Premier League sahnesinde yeteneğini sergileyen Delap, yaygın şekilde Kral Kane'in tahtının mantıklı varisi olarak görülüyordu.

Stamford Bridge'e £30 milyon ($40m) karşılığında yaptığı transfer, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazananı olmasına rağmen planlandığı gibi gitmedi; Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta yalnızca üç gol kaydetti.

Batı Londra'da piyasa değeri ciddi şekilde düştü, ancak Forest yine de 2026 yazında onu kulüp rekoru olan £50m ($67m) bedelle kadrosuna katmaya hazırdı. Delap, yeni kulübü adına ilk gollerini şimdiden attı ve ilk maçlarında da oldukça diri göründü.