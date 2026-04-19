Liam Delap, Chelsea’nin Manchester United’a karşı aldığı ağır yenilgide “daha iyi olan takımın” kaybettiğini öne sürüyor; forvet, Premier Lig’de üst üste dört maçta gol atamamasının ardından artık gollerin geleceğinden emin

Bu mağlubiyetle Chelsea’nin Premier Lig’de üst üste dört maçtır gol atamama serisi devam etti, ancak Delap takımın hücumdaki şansının döneceğine dair kararlılığını koruyor. “Bu gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor çünkü bunu hak etmediğimizi düşünüyoruz,” dedi. “Daha iyi oynayan takım bizdik. Bu korkunç bir his. Açıkçası bir oyuncumuz oyundan çıktı ve o anda konsantre olup savunmamız gerekiyordu, ama yapamadık. Başka bir gün ikinci yarıda dört gol atardık, ama bugün o günlerden biriydi. Fırsat yaratamıyoruz değil. Bol bol fırsat yaratıyoruz, ama sadece bitiriciliğimizi biraz daha iyileştirip golü bulmamız gerekiyor."