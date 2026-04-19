Liam Delap, Chelsea’nin Manchester United’a karşı aldığı ağır yenilgide “daha iyi olan takımın” kaybettiğini öne sürüyor; forvet, Premier Lig’de üst üste dört maçta gol atamamasının ardından artık gollerin geleceğinden emin
Delap ve Chelsea için hayal kırıklığı
Delap, Cumartesi günü Chelsea'nin 1-0 mağlubiyetinin ardından derin bir hayal kırıklığını dile getirdi. The Blues, konuk takımın 4 şutuna karşılık 21 şut çekti ve beklenen gol sayısında önemli ölçüde üstünlük sağladı, ancak Matheus Cunha'nın ilk yarıda attığı gol maçın sonucunu belirledi. Ev sahibi takım ayrıca, Delap'ın üst direğin altını sarsan güçlü kafa vuruşu da dahil olmak üzere üç kez direkleri sarsan şutlar attı. Son skoru oyunun dengesini doğru bir şekilde yansıtmadığını düşünen takım için sahadan eli boş ayrılmak kabul etmesi zor bir durumdu.
Son dokunuşa duyulan güven
Bu mağlubiyetle Chelsea’nin Premier Lig’de üst üste dört maçtır gol atamama serisi devam etti, ancak Delap takımın hücumdaki şansının döneceğine dair kararlılığını koruyor. “Bu gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor çünkü bunu hak etmediğimizi düşünüyoruz,” dedi. “Daha iyi oynayan takım bizdik. Bu korkunç bir his. Açıkçası bir oyuncumuz oyundan çıktı ve o anda konsantre olup savunmamız gerekiyordu, ama yapamadık. Başka bir gün ikinci yarıda dört gol atardık, ama bugün o günlerden biriydi. Fırsat yaratamıyoruz değil. Bol bol fırsat yaratıyoruz, ama sadece bitiriciliğimizi biraz daha iyileştirip golü bulmamız gerekiyor."
Sezonu kurtarmak
Son zamanlarda yaşanan aksiliklere rağmen, Rosenior’un takımındaki moral bozulmamış görünüyor; oyuncular Şampiyonlar Ligi’ne katılma ve FA Kupası’nda başarıya ulaşma hedeflerini sürdürmeye devam ediyorlar. Kulüp şu anda ligde altıncı sırada yer alıyor, Şampiyonlar Ligi potasından yedi puan geride ve önlerinde çok önemli maçlar var. Delap, oyuncular arasındaki güçlü dayanışmayı vurgulayarak, sezon hedeflerinin hâlâ kesin olarak ulaşılabilir olduğunu vurguladı. Forvet, çift hedefi hakkında "Hepimiz birbirimize inanıyoruz ve her ikisini de başarabileceğimize inanıyoruz" dedi. "Planımız bu, hedefimiz bu. Salı gününü beklemeliyiz, ardından Leeds ile çok önemli bir maçımız var."
Brighton'a karşı yanıt vermek
Chelsea, Salı akşamı Brighton deplasmanına çıkmadan önce bir an önce toparlanmalı; ardından da Wembley'de Leeds ile oynayacağı FA Cup yarı finaline odaklanmalı. Delap, "Birkaç küçük detayı halledersek, her şey yoluna girecektir," diyerek sözlerini tamamladı.